Sostiene Carlo Ancelotti que tiene el mejor mediocampo del que ha dispuesto nunca en el Real Madrid. Una línea que además define el perfil del equipo esta temporada. Sin contar a un Bellingham con alma y números de delantero, hay siete centrocampistas en nómina (Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Kroos, Modric, Ceballos y Güler) y se podría decir que seis de ellos son pares entre ellos, lo que permite a Carletto alternar sin alterar el dibujo táctico.

Luka Modric y Toni Kroos son jugadores de buen pie, futbolistas que aportan criterio y oficio a los partidos. Es difícil verles juntos por su edad, lo que les hace sufrir mucho en los partidos con ritmo. Pero el italiano siempre tiene a uno de los dos sobre el césped. Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga ponen el despliegue físico, el vigor, el músculo. Son sus gladiadores en el fragor de la batalla. El primero tiene más naturaleza de mediocentro, mientras el segundo es más interior, aunque el entrenador aprovecha su versatilidad para colocarlo a veces como ancla o incluso en el lateral izquierdo. Mientras que Dani Ceballos y Arda Güler son el descaro, la excelencia técnica. Juventud y talento aunados en dos jugadores que se asocian bien con la gente de arriba y en partidos ante rivales que se encierran funcionan como abrelatas.

Valverde, el centrocampista más utilizado

Sin embargo, hay uno que no tiene par, un número primo en esta plantilla. Se trata de Federico Valverde, el único futbolista capaz de tener protagonismo en las dos áreas, un jugador de ida y vuelta que da al centro del campo trabajo defensivo y llegada en ataque. Y eso ha provocado que el uruguayo se haya convertido en el jugador de confianza del entrenador. De todos los mediocampistas, y excluyendo de nuevo a Bellingham, el uruguayo es el más utilizado. Suma 994 minutos en 13 partidos, siendo titular en 11. Su doble perfil le ha permitido recuperar 52 balones al tiempo que realizaba 19 remates, de los que uno acabó en la red, además de dar dos asistencias. Marcó otro gol en Nervión, pero el VAR lo anuló por un fuera de juego previo de Bellingham.

Tchouaméni, al que Ancelotti ha dado muchos minutos en el inicio de temporada para que se asiente en el equipo, es el que más se le acerca. El ex del Mónaco acumula 923 minutos en 13 partidos, de los cuales fue titular en once. Su alter ego, Camavinga, ha jugado 778 en el mismo número de encuentros y saliendo en el once en diez de ellos. Los dos mariscales de campo han visto cómo Ancelotti gestionaba su esfuerzo, con un Kroos que ha disfrutado de 629 minutos en 12 encuentros, con seis titularidades, por los 485 de Modric, asomándose al once en cinco de sus once partidos. Por su parte, Ceballos se recupera de una lesión y solo ha pisado el césped 73 minutos, mientras Arda Güler aún no se ha estrenado.

Carletto no tiene otro ‘todocampista’ para relevar a Valverde y eso le ha convertido en un fijo en la medular, a la que da empaque en ambas áreas. El charrúa barre todo el espacio entre áreas. En sus inicios, en el Castilla de Santiago Solari, llegó a jugar como segundo punta, una apuesta ofensiva que alimentó Ancelotti la pasada temporada desafiándole en público. “Si Valverde no marca más de diez goles esta temporada es para que me quiten el carnet de entrenador”, advirtió el italiano. Marcó doce y dio siete asistencias. Hoy Fede es reconocido como el jugador con el disparo más potente de la plantilla y Carletto le anima a sumarse al ataque y demostrarlo.

El puñetazo de Valverde a Baena

El uruguayo no ha vivido meses sencillos en los últimos tiempos. Empezando por la eliminación de Uruguay en la fase de grupos de Mundial de Qatar, al quedar tercero tras Portugal y Corea del Sur, y solo por delante de Ghana. Luego llegó una temporada complicada para él en lo deportivo y en lo personal. Empezando por el puñetazo al jugador del Villarreal, Álex Baena, en abril y siguiendo por una serie de lesiones que le impidieron mantener el ritmo toda la temporada. Y a todo eso se añadió un problema de gestación en el embarazo de su mujer que afortunadamente se resolvió y concluyó con el feliz nacimiento de su hijo Bautista el pasado 25 de junio.

Hoy los Valverde, Fede, su mujer Mina y sus hijos Benicio y Bautista, forman una familia feliz. Y Federico, a sus 25 años, incluso se ha estrenado como capitán de Uruguay en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, ya con Marcelo Bielsa como nuevo seleccionador charrúa. ‘El Pajarito’ se ha convertido en ‘Halcón’ y es el único número primo en la medular más poderosa que Ancelotti ha dirigido en el Real Madrid. Un futbolista innegociable en el once que fichó por los blancos en mayo de 2015, previo pago de cinco millones a Peñarol por un jugador de 16 años.

El valor de Valverde: 100 milltagsones

Hoy su valor ronda los 100 millones, en eso se le ha tasado cuando han preguntado por él equipos de la Premier, aunque ni el futbolista ni el Madrid se plantean su salida. Valverde está cada vez más cerca de su sueño, “lucir el brazalete del Real Madrid”, algo que hizo por primera vez de forma puntual en la pretemporada de 2022 en un amistoso ante América de México en Estados Unidos.

El charrúa jugará este sábado en Montjuic su clásico número 16, que le servirá para romper el equilibrio que presenta su balance contra el Barça: siete ganados, un empate y siete perdidos. Tendrá que tener cuidado Xavi, porque los tres goles que ha marcado al Barcelona (dos en Liga y uno en Supercopa) han sido en suelo azulgrana.