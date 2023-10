El Córdoba Futsal cayò derrrotado por 6-2 ante el Industrias Santa Coloma en su partido del campeonato de Liga en la Primera División, disputado en el Pabellón Nuevo. El equipo blanquiverde no pudo salir airoso de un encuentro en el que tuvo problemas desde el principio, puesto que no pudo con el tailandés Muhammad Osamanmusa, que por una lesión muscular no se desplazó, y que luego perdió en la cancha al paraguayo Arnaldo Báez. Además, las expulsiones de Zequi y del portero Víctor en momentos clave terminaron cercenando sus opciones de puntuar.