En la mañana de este lunes 23 de octubre se ha producido un hito para el fútbol femenino, ya que la Comisión Mixta RFEF-CSD-Jugadoras de la Selección Española de Fútbol ha firmado el convenio que recoge los acuerdos alcanzados en Oliva. El acto se produjo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y al acto acudieron el presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha; el Secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos; y todas las jugadoras de la Selección Española de Fútbol, que se encuentran concentradas en Las Rozas.

Inicio de un camino

Víctor Francos abrió las declaraciones advirtiendo que "es un día alegre que no se tuvo que producir nunca. Hoy se inicia un camino, no hemos culminado nada. El Gobierno está aquí como mediador, no como parte. Esperamos que no nos volvamos a encontrar en una situación desagradable como la que vivimos hace unas semanas. Agradezco a las jugadoras que hayan sido valientes a la hora de decir basta, a la hora de pactar y querer caminar juntos. Es uno de los días más felices que he vivido como presidente del CSD, tras el día que ganasteis el Mundial. Nos tenéis a vuestro lado".

Pedro Rocha declaró lo siguiente: "Es un día muy importante para todos nosotros. Estamos tratando de solucionar todo, la Federación tiene abiertas las puertas para resolver todos los problemas que hay. Tenemos que festejar como se merece el título de campeonas del mundo. Desde la RFEF sentimos un orgullo grandísimo por el trabajo que han hecho y todos los de la casa estamos con Jenni, que ha sufrido bastante. La Federación tiene otra firma de ver las cosas desde que ocurrieron los hechos tras ganar e Mundial. Tendemos puentes y tenemos que dar estabilidad a esto. La imagen del fútbol español, con el Mundial 2030 concedido, debe ser de unidad total".

Y las jugadoras no tomaron la palabra y se limitaron a participar en la firma, a través de las tres capitanas: Alexia Putellas, Irene Paredes y Olga Carmona. Finalizado el acto, las futbolistas se retiraron junto a Víctor Francos y Pedro Rocha para celebrar una reunión de la Comisión Mixta.