El Córdoba Futsal y el idilio imprescindible: las mejores rachas en Vista Alegre

Recuperar el crédito como anfitrión era una de las asignaturas pendientes del Córdoba Futsal en la temporada 23-24 en la Primera División, que ha arrancado para los blanquiverdes con unos números alentadores -once puntos en los siete primeros partidos, situado en zona de play off- y una circunstancia que para el club tiene un valor incalcuble: el ambiente en el Palacio de Deportes Vista Alegre se hace más rotundo, tanto en afluencia de público como en el nivel de implicación del graderío en el desempeño de un equipo con el que se ha identificado. Y, obviamente, por los marcadores positivos. En sus cuatro primeras comparecencias caseras, el cuadro cordobesista no conoce aún la derrota. Dos victorias y dos empates jalonan su expediente.

Una misión por cumplir "Tenemos una misión muy importante, que es recuperar el máximo el ambiente de Vista Alegre", expresó el entrenador, Josan González, al término del partido que su equipo disputó el pasado sábado ante el Ribera Navarra, a "una hora malísima en Córdoba" -las cuatro de la tarde-, y que terminó con empate a dos tantos. "Ese punto nos sabe a poco ahora pero lo valoraremos con el tiempo", confesó el pontanés, quien resaltó que "la gente se está ilusionando con el equipo". El factor cancha tiene que pesar. "Ahí está nuestra gente y no podemos bajar, hay que seguir regalándoles trabajo en el día a día", apuntó. En el horizonte está ya ya próxima visita del Quesos El Hidalgo Manzanares, el sábado 4 de noviembre. "Será un duelo de aficiones", advierte Josan, quien ya vivió un escenario similar en el pasado partido ante el Jaén Paraíso Interior, al que los suyos vencieron por 4-3 en un apasionante derbi andaluz. Antes hay, sin embargo, una cita de alto calibre en una plaza histórica. El Córdoba Futsal visitará el próximo viernes 27 de octubre al Industrias Santa Coloma, uno de los pioneros del fútbol sala español con más de tres décadas en la máxima categoría. ¿Cuáles son las mejores rachas caseras? En su quinto ejercicio en la máxima división española, el Córdoba Futsal está despachando su arranque más lucido en casa: venció al Alzira (4-1) y al Jaén (4-3), empatando con el Viña Albali (2-2) en la primera jornada y con el Ribera Navarra (2-2) en la más reciente. Esos ocho puntos como local los completa con los tres que logró en su visita al Noia Portus Apostoli (2-4). Solamente ha perdido en sus visitas a dos clásicos: ElPozo Murcia (5-3) y Palma Futsal, vigente campeón de Europa (5-1), dejando en ambos casos una imagen competitiva. El Córdoba Futsal, mejor que nunca: invicto y en el arranque más potente de su historia Las cuatro jornadas seguidas sin perder en el actual campeonato suponen una de las mejores rachas caseras en la trayectoria del Córdoba en la Primera División. Ese balance iguala al mejor momento de la pasada campaña 22-23, entre las jornadas 21 y 26, disputadas de finales de febrero al último fin de semana de abril. El Córdoba, por entonces en una delicada situación clasificatoria, logró encadenar cuatro triunfos en el Palacio de Deportes: Xota Osasuna (3-1), Manzanares (5-1), Industrias Santa Coloma (3-2) y UMA Antequera (3-2). La magnitud de la tragedia de la Liga 22-23 la marca este dato: aún con esa racha triunfal, el equipo ni siquiera llegó a tocar la primera mitad de la tabla en todo el campeonato y terminó salvándose gracias al coeficiente de goles con el UMA Antequera, que bajó a Segunda. En la primera campaña en Primera, la 19-20, la de los llenos en Vista Alegre, el Córdoba no consiguió ganar dos veces seguidas ante su afición en Liga. Su mejor periodo lo saldó con una victoria y dos empates. Como novato le tocó sufrir lo indecible y, pese a que no rozó los puestos de descenso, terminó destituyendo a su entrenador entonces, Maca, después de un 4-4 en Vista Alegre ante el Zaragoza. Unos días después, la liga se suspendió por la pandemia del covid y el equipo quedó salvado y ya con Josan González, sustituto del cordobés, que ni siquiera llegó a debutar oficialmente hasta la temporada siguiente. El tope, en la 20-21 En la 2020-21, el Córdoba Futsal protagonizó la que hasta ahora es su mejor racha en Vista Alegre: seis jornadas ligueras sin perder. Entre el 26 de febrero y el 12 de mayo, el equipo blanquiverde recibió a Peñíscola (2-0), Jimbee Cartagena (5-1), UMA Antequera (3-0), Xota Osasuna Magna (2-2), Levante Futsal (6-3) y Viña Albali Valdepeñas (0-0). Cuatro victorias y dos empates metieron a los cordobesistas en la pelea por entrar en las eliminatorias por el título, aunque hubo desfondamiento final. En la Liga 21-22, el Córdoba Futsal estaba a estas alturas del campeonato con un punto más que ahora. Eran 12 en los primeros siete partidos, fruto de tres victorias, tres empates y una sola derrota. Los blanquiverdes llegaron a colocarse líderes por primera y única vez, convirtiéndose en la gran revelación del campeonato. Fue el año del "casi", puesto que el cuadro cordobés rozó los puestos del play off, la clasificación para la Copa del Rey y la fase final de la Copa de España. No logró meter la cabeza finalmente en ninguna de estas competiciones. Precisamente el partido que enturbió su mejor racha casera fue el que les dejó apartados, cuando tenían todo a su favor, de la fase final de la Copa de España. Recibían en casa al Industrias Santa Coloma, que se llevó la eliminatoria a partido único por 6-7. Ese borrón cayó justo en medio de una línea de cinco partidos sin perder en Vista Alegre, entre el 12 de febrero y el 23 de marzo: Viña Albali Valdepeñas (7-1), Levante (4-3), Burela (5-1), Jimbee Cartagena (4-4) y Betis Futsal (2-2). En la presente temporada, con cuatro partidos encadenados sin derrota, el Córdoba Futsal aspira a consolidar su fortaleza en casa en una campaña peculiar, la quinta en Primera División y la de su décimo aniversario. Con entradas de público que oscilan entre los 1.500 y 2.000 espectadores, moviéndose en torno al millar de abonados, el club que preside José García Román está encajando con seguridad los cimientos para dar continuidad al proyecto más estable en élite que jamás se haya visto en la capital cordobesa.