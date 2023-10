Era todavía el inicio de temporada, pero Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ya lo advertía. "Es una batalla perdida, excepto que los jugadores se planten y digan: 'No vamos a jugar'. En lo demás, no hay nada que hacer. Te hacen ir a Asia, EEUU, partidos fortísimos, derbis, partidos grandes... La gente se cae y seguirá haciéndolo, porque el 'show' debe continuar", aseguraba en la previa a la Supercopa de Europa. Lo hacía después de perder a Kevin De Bruyne, uno de sus pilares, hasta 2024.

La presión de partidos que soportan algunos jugadores de primer nivel es constante. La problemática se agudiza con las ventanas internacionales en las que se da el llamado 'virus FIFA', que con el incremento de los minutos ha alcanzado la dimensión de pandemia. En ocasiones, las lesiones se producen en contextos inéditos. Según informa Faro de Vigo, de Prensa Ibérica, Joseph Aidoo, jugador capital del Celta, se lesionó en la madrugada del sábado durante un amistoso entre Ghana y México.

Aidoo, Balde, Nico Williams, Javi López...

El central cayó tras un encontronazo con Hirving Lozano. Su equipo informó de que el internacional tiene fracturado el tendón de Aquiles de su pierna izquierda, una de las lesiones más graves que puede sufrir un futbolista. Los servicios médicos del Celta no precisaron el tiempo de baja que deberá permanecer Aidoo, pero no será inferior a entre seis y ocho meses. La temporada es historia para él.

El club celeste pierde a un hombre crucial en un momento sensible, cuando ocupa la antepenúltima plaza en Primera. Uno de sus rivales directos en la lucha pero la permanencia, el Alavés, también recibió una mala noticia en esta última ventana internacional. Javi López tuvo que regresar antes de tiempo de la concentración de la selección española sub-21 tras recibir un golpe. A falta de conocer el alcance de la baja, este incidente corta la progresión de un jugador que había alcanzado la titularidad en la última jornada.

En la absoluta se han producido varios cambios durante esta y la anterior ventana por estas mismas causas. Los más recientes: Alejandro Balde y Nico Williams. El lateral del Barcelona no viajó a Oslo por una lesión en la ingle y fue sustituido por Pedraza. No es la primera vez que el extremo del Athletic causa baja en una concentración de la selección. El parte médico emitido por el club rojiblanco habla de "una lesión en la musculatura intercostal izquierda". Nico Williams podría jugar infiltrado ante el FC Barcelona, con el riesgo que ello supone.

El caso de Yamal y los riesgos de lesión por el "fútbol negocio"

Más comentado fue el caso de Lamine Yamal, quien pese a terminar lesionado el partido contra el Granada viajó a Madrid para ser evaluado por los servicios médicos de la Federación. Fueron ellos los que determinaron que no participaría en los partidos contra Escocia y Noruega. Más allá del ámbito de LaLiga, aunque con influencia indirecta, la baja de Victor Osimhen, jugador del Nápoles, que sería duda para el partido contra el Real Madrid (29 de noviembre, 21:00 horas).

El equipo italiano anunció que el punta sufrió una lesión de grado medio en el bíceps femoral del muslo derecho. Estará de baja al menos un mes. Los jugadores son conscientes de la situación y no dudan en verbalizarla. En una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, Mikel Merino reflexionaba sobre la carga de partidos a la que se someten los jugadores.

"Se juegan demasiados partidos y encima se están alargando un montón. Es lo que nos toca afrontar. Hay dos opciones: nos adaptamos a este nuevo formato, hay plantillas con más jugadores y dejamos que algunos se lesionen; o se reduce el número de partidos. Esta segunda opción es inviable, porque afecta al dinero. El fútbol es un negocio y es difícil que pase. Tenemos que intentar llegar de la mejor manera. Obviamente, si hay menos partidos llegaremos mejor para dar más espectáculo", consideraba.

Vinicius y Bellingham juegan el doble que sus predecesores

El sindicato FIFPRO analizó en un informe cómo había afectado la carga de trabajo a los jugadores profesionales durante la temporada 2022/2023, marcada por un calendario rediseñado para encajar el Mundial de Qatar en invierno. "Jugadores como Vinicius Junior y Jude Bellingham han jugado hasta el doble de fútbol profesional competitivo que otros a su misma edad en el pasado. Esto aumenta el riesgo de lesiones y el agotamiento", explican los autores de la investigación.

Las diferencias generacionales se plasmaban en datos como que Pedri había jugado un 25% más que Xavi con sus mismos años. En su primera temporada en la élite, la 2020/2021, con 18 años, lo jugó prácticamente todo: con el FC Barcelona, la selección absoluta, la sub-21 y los JJOO de Tokio. Con la edad de Kylian Mbappé, Thierry Henry había tenido un 48% menos de participación.

"Los actores del fútbol han ignorado la salud de los jugadores en favor de la expansión de la competición. Para la temporada 2024/2025, debido a la nueva Champions y al Mundial, podría haber una temporada de 89 partidos para los jugadores de élite. Significaría un 11% de carga adicional", recoge el trabajo de FIFPRO.

La ventana de noviembre y la Copa África

"La canibalización del calendario está ejerciendo más estrés físico y mental en los jugadores de élite de hoy que en la generación anterior", aseguraba Jonas Baer-Hoffmann, secretario General de FIFPRO, en la presentación de la investigación. En la misma línea se manifestó el español David Aganzo, presidente del sindicato, para quien es "extremadamente importante adoptar medidas que protejan a los jugadores. Su saluda y seguridad deben estar por encima de cualquier otra prioridad".

A mediados de noviembre, los clubes volverán a estar sometidos al 'virus FIFA' en una nueva ventana internacional que, por ejemplo, la selección española afrontará ya clasificada. En enero del próximo año, la Copa África pondrá en jaque la planificación de hasta once equipos de LaLiga.

Aunque todavía no hay convocatorias oficiales, Almería, Celta, Rayo, Valencia, Alavés, Betis, Villarreal, Athletic, Real Sociedad, Sevilla y Las Palmas perderán a un jugador entre el 13 y el 24 del primer mes de 2024. En el caso del equipo almeriense, colista de LaLiga, el recién incorporado Gaizka Garitano se quedará, previisiblemente, sin Idrissu Baba (Ghana), Houboulang Mendes (Guinea-Bisau) y Dion Lopy (Senegal). Pero como decía Guardiola, "show must go on".