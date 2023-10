El Córdoba Futsal contra el mejor equipo del mundo: desafío en Mallorca

Al Córdoba Futsal le llega el desafío más seductor en el mejor momento posible. En la jornada intersemanal de la Primera División Futsal, el conjunto blanquiverde rinde visita al Palma Futsal (miércoles, 21.00 horas, Son Moix, FEF TV) en un duelo que supone para los de Josan González una estimulante oportunidad de chequear su estado ante el oponente más lustroso que pueden encontrar a día de hoy: el equipo balear es el vigente campeón de la UEFA Champions League y está situado desde el mismo arranque de la competición en la zona alta de la tabla. Cuenta, además, con unos galones especiales: ha sido elegido por la FIFA como el mejor equipo del mundo en 2023.

Así llega el Córdoba

La victoria de la pasada jornada ante el Jaén FS Paraíso Interior (4-3) ha puesto al Córdoba en una órbita espectacular, metido en la zona de play off por el título -ojo: el curso pasado ni siquiera llegó a pisarla una vez- y ofreciendo, además, un modo de juego que debe pasar al libro de estilo de los clubs humildes que pretendan progresar en la máxima categoría. Los blanquiverdes, con un presupuesto ajustado -lejos del que manejan los equipos que ocupan la zona alta y del de otros a los que superan en la clasificación-, están exprimiendo al máximo sus piezas.

Pese a la avalancha de lesiones -se han caído, y por largo tiempo, jugadores como el ucraniano Mykytiuk, el italo brasileño Miguel Kenji o el prometedor canterano Rafalillo-, los técnicos están logrando mantener un nivel competitivo brutal con juego colectivo y soluciones tácticas imaginativas.

El Córdoba, en su décimo aniversario, está siendo una de las sensaciones del campeonato y, a día de hoy, está incrustado en el grupo de los mejores. Con un balance de tres victorias, un empate y una derrota -en la pista de ElPozo Murcia, que va en cabeza junto al Barça-, el equipo cordobés está explotando al máximo el buen momento que atraviesa para resolver cuanto antes el tema prioritario: la permanencia en la élite. Y a partir de ahí... quién sabe. Con la llegada en enero del brasileño Kaué Pereira, ya atado por el club, y la recuperación de lesionados, el horizonte sería esperanzador.

El 'factor Perin'... y bastante más

El brasileño Lucas Perin, tras poner la firma a la victoria del pasado fin de semana ante el Jaén Futsal, alcanzó la cifra de seis goles y se encarama a la cima de la tabla de anotadores de la Primera División en solitario. El de San Bernardo del Campo, convertido ya por derecho en uno de los estandartes del club -al que llegó en el mercado invernal de 2020-, tiene una media superior al gol por partido y su simple presencia en la cancha resulta intimidatoria para los rivales.

Perin tiene un gol más que Álex Verdejo (Santa Coloma), Quintela (Peñíscola), Paniagua (Peñiscola), Motta (Jimbee Cartagena), Tayebi (Palma), Linhares (Xota) y Marcel (El Pozo), en una tabla de artilleros de lo más disputada. Otro cordobesista, el gaditano Zequi, suma ya cuatro dianas en las cinco jornadas del campeonato.

Josan espera poder contar con el paraguayo Arnaldo Báez, que no intervino en el partido ante el Jaén tras volver con molestias de su periplo con la selección de su país junto a su compañero en el Córdoba Damián Mareco, y sostener al grupo en su actual versión.

El mejor del mundo

El Mallorca Palma Futsal fue elegido como el mejor club del mundo y recibirá esta distinción el próximo lunes 18 de diciembre en la tercera gala Mundo do Futsal, que se celebrará en la localidad de Foz do Iguaçu, en Brasil. El excelente momento del club balear no termina ahí. Antonio Vadillo es uno de los nominados a ser elegido el mejor entrenador del año y José Tirado se encuentra en la terna de candidatos para repetir como el mejor director deportivo del mundo, reconocimiento que ya obtuvo el año pasado.

En el campeonato de Liga, el Palma ha disputado seis partidos -uno más que el Córdoba-, con un balance de cuatro victorias y dos derrotas, ambas en sus dos citas más recientes: 3-4 ante el Movistar Inter y 4-2 en la pista del Jimbee Cartagena. En sus filas hay presencia cordobesa desde hace más de una década. Su capitán es el portero internacional Carlos Barrón, un icono en el fútbol sala mallorquín. En el cuadro de Son Moix jugó también el actual portero cordobesista, Fabio Alvira, quien fue pieza clave en el subcampeonato de Liga logrado en la 21-22.