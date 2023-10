Se avecina otra jornada de impacto en el Grupo 10 de Tercera RFEF, donde el calendario de Liga no da respiro y continúa a ritmo de derbis. Entre los cinco equipos cordobeses concurrentes en la categoría volver a darse un choque fratricida, protagonizado esta vez por el CD Pozoblanco y el Atlético Espeleño, que en la tarde del domingo protagonizarán el plato fuerte del fin de semana en el Municipal pedrocheño (17.00 horas). Algo más antes también tendrá un trámite altamente complejo el Córdoba CF B, de visita al Utrera (12.00 horas), de forma simultánea con un Salerm Puente Genil que recibirá al Gerena en el Manuel Polinario a la misma hora. De nuevo por la tarde completará la agenda el Ciudad de Lucena, que viajará a tierras onubenses para tratar de defender el liderato ante el pujante Bollullos en el Eloy Ávila Cano (16.30 horas).

CD Pozoblanco - Atlético Espeleño (17.00h)

Tendrá lugar un interesante pulso entre blanquillos y rojillos esta jornada en el Municipal de Pozoblanco, después de que ambos conjuntos escaparan con tres puntos respectivos en el bolsillo durante sus últimos compromisos. Los de Antonio Jesús Cobos llegan como undécimos clasificados, con seis puntos y tras imponerse sobre la bocina, además de dando un importante golpe sobre la mesa, en su visita al complejo Gerena en el Leonardo Ramos Nuevo (1-2). Un gol de Zara durante los últimos compases arrancó el botín del feudo sevillano, que coloca al cuadro pozoalbense en la zona media de la tabla para ganar margen respecto al descenso.

También fue dulce el pasado fin de semana para los de Espiel, que de igual forma consiguieron imponerse a otro de los grandes gallitos de la categoría, el Utrera, con un 3-2 agónico firmado con el sello de Adriano de penalti durante el último suspiro que supo a gloria y tres puntos de oro para los de Juan Carlos Quero. Desde la séptima posición con otros siete en el casillero concurren sus pupilos, que han conseguido reponerse de su racha reciente de indecisión de hace algunas jornadas haciendo ahora uso del mejor método concebible: con triunfos, y de calado.

Hola 👋 @C_DPozoblanco nos vemos el Domingo en el DERBI en el Municipal de Pozoblanco.



Un placer visitaros una temporada más en Tercera RFEF



— 𝘼𝙏𝙇𝙀𝙏𝙄𝘾𝙊 𝙀𝙎𝙋𝙀𝙇𝙀Ñ𝙊 (@AtcoEspeleno) 10 de octubre de 2023

CD Utrera - Córdoba CF B (12.00h)

Los blanquiverdes serán precisamente los encargados de probar el talante utrerano tras su revés en territorio espeleño. El bloque que tutela Diego Caro consiguió imponerse con solvencia en su recibimiento al Conil de la pasada jornada, haciendo gala de su fortaleza en casa para llevar otros tres goles y puntos al zurrón en este complejo arranque de campaña. El saldo deja al Córdoba CF B como sexto clasificado, a un paso y punto de la quinta plaza y con el objetivo en mente de asaltar los puestos de play off más pronto que tarde para acotar el camino hacia el liderato y su objetivo del ascenso. No será fácil a domicilio, eso sí, condición en la que la escuadra califal todavía no ha conseguido ver victoria, con dos empates como bagaje en sus dos salidas hasta la fecha.

Por el otro lado aparece un Utrera que hasta hace poco parecía intratable, pero que ya ha sido superado hasta en dos ocasiones por combinados cordobeses. El Ciudad de Lucena marcó la línea hace apenas unas jornadas y a lo largo del pasado fin de semana la suscribió el propio Atlético Espeleño, por lo que el camino queda marcado para propinar otro revés al club del San Juan Bosco. Parte como tercera con nueve puntos la agrupación sevillana, que todavía no ha conseguido ganar a ningún combinado provincial en lo que va de Liga, aunque siempre cayendo en calidad de visitante.

Salerm Puente Genil - CD Gerena (12.00h)

A la misma hora que los cordobesistas disputará su duelo el combinado pontano, que vuelve al Manuel Polinario dispuesto a mantener su condición de invicto. Con un punto y un derroche tremendo escaparon los de Juanmi Puentenueva del reciente derbi del sur frente al Ciudad de Lucena en el estadio aracelitano, resuelto con tablas por 1-1 para mantener la línea de imbatibilidad de sendos conjuntos en este primer tramo del calendario. Como cuartos parten los rojillos, con nueve puntos de estadística y un buen puñado de intenciones en su recepción a los gerenenses, que no llegan en buen momento.

Y es que el Gerena concurre en Puente Genil con una papeleta complicada: empezó como un tiro pero arrastra dos jornadas sin puntuar de forma consecutiva. Contra otro rival cordobés como el CD Pozoblanco se gestó precisamente su último revés, en un Leonardo Ramos Nuevo (1-2) al que el bloque blanquillo pudo dar asalto. El resultado deja a los rojinegros como octavos clasificados y en clara línea descendente, aunque todavía guardando siete puntos para colocarse a tiro de piedra de reengancharse a la pugna por los cotizados puestos alojados en la zona cabecera.

Bollullos CF - Ciudad de Lucena (16.30h)

Completa la parrilla de enfrentamientos del fin de semana el Ciudad de Lucena, que visitará al efervescente Bollullos con el objetivo de defender su actual liderato e imbatibilidad una jornada más en el Grupo 10 de Tercera Federación. Como primer clasificado de la categoría parte el club celeste en la sexta cita del campeonato, a la que llega con 13 puntos y tras sacar un empate con el Salerm después de una brillante racha de cuatro victorias encadenadas de forma consecutiva. Los dos antecedentes fuera de casa también invitan a mantener la dinámica de optimismo, tras imponerse al Conil (0-1) y al CD Pozoblanco (0-2) durante las dos ponencias a domicilio que registran pupilos de Rafael Carrillo “Falete” por el momento.

Será una tarea altamente compleja el superar a los onubenses, no obstante, que igualmente llegan lanzados y como otro de los únicos cuatro clubes que todavía no conocen la derrota tras media decena de jornadas disputadas -junto al propio Lucena, el Salerm Puente Genil y el Xerez CD-. La entidad del Eloy Ávila Cano ha sido una de las revelaciones en este primer tercio del campeonato, en el que ha conseguido instalarse en la zona alta, concretamente en el quinto puesto con nueve puntos, para despejar los fantasmas de su actuación del pasado curso y volver a pugnar por objetivos nobles.