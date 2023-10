La fiesta del balonmano de alto nivel vuelve a Puente Genil este domingo con la visita del poderoso Barcelona, el equipo más laureado de Europa o lo que es lo mismo del mundo. El partido de la Liga Asobal comenzará a las 18.15 horas y será dirigido por los andaluces Huertas Herrador y García del Salto, ambos debutantes esta temporada en la máxima categoría.

Alto nivel de concentración

Paco Bustos, técnico del Ángel Ximénez, espera que sus jugadores compitan durante los 60 minutos y que las pérdidas de balón sean las menos posibles, ya que estas son aprovechadas de manera mortal por la velocidad de los catalanes. También habrá que esperar que Álvaro de Hita y Ben Tekaya tengan una buena tarde y que ocurra todo lo contrario en la portería contraria. El Ximénez deberá defender muy bien y mostrar un ataque pleno de efectividad para al menos lograr que el partido esté competido.

Ni que decir tiene decir que en este choque solo existe un favorito, que no es otro que el conjunto catalán, pues su potencial deportivo y económico le hace estar por encima de cualquier otro conjunto de la Asobal. Hasta el momento no conoce la derrota, no solo en la liga regular, también en la Liga de Campeones, competición en la que ha ganado de manera sobrada a rivales como el Montpellier, el Magdeburgo o el Oporto. El malagueño Antonio Carlos Ortega lo entrena, un técnico que lo fue todo como jugador y que ahora está triunfando plenamente en el banquillo. En la liga ha dejado escapar un punto, ya que empató en la cancha del Bidasoa.

Más de diez años de enfrentamientos en Puente Genil

Los dos equipos llevan diez temporadas enfrentándose, siempre con victorias claras de la escuadra catalana, si bien hace dos años tuvo lugar un partido en el que los pontanos compitieron a un nivel más que digno.

La portería del Barça es una de la más importantes de Europa, pues cuenta con la presencia de Pérez de Vargas y el noruego Nielsen. Posee también una segunda línea de nivel con extremos del calibre de Aitor Ariño, Wanne, Barrufet Aleix Gómez, Blaz Janc y los pivotes Frade, Javier Garrido y Jaime Gallego. La primera línea, de altísimo nivel, tiene a los internacionales franceses N´Guessan, Dika Men o Richardson, a los que hay que unir a los brasileños Langaro y Petrus, el sueco Carlsbogard y dos jóvenes promesas españolas, los hermanos Cikusa, que con solo 17 años ya han sido convocados por el combinado nacional absoluto. Por último, igualmente juega en el Barça Pol Valera, toda una garantía en la dirección del juego. Es desde luego un plantel para echarse a temblar.