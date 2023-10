El Córdoba CF Femenino cae ante el Juan Grande y se despide de la Copa

No pudo ser, aunque estuvo cerca. El Córdoba CF Femenino cedió con trabajo y honores en la segunda eliminatoria del curso 2023-2024 de la Copa de la Reina. Las de Antonio “Chico” Serrano pugnaron sobremanera frente al CD Juan Grande en la Ciudad Deportiva (2-2), donde se vivió un encuentro frenético, ajustado al milímetro, que no se desmarcó de la igualdad ni en el tiempo reglamentario ni en la posterior prórroga, aunque sí lo hizo en la tanda de penaltis. El billete para la tercera ronda del certamen se dirimió en una agónica sucesión de penas máximas, en las que el acierto blanquiverde se diluyó en favor de la pegada canaria, que acabó llevándose el pulso por 1-3 desde los once metros.

Intercambio de golpes La contienda comenzó marcada por las altas temperaturas, aunque evidenciado un ritmo tremendo. Desde los primeros compases, así, la intensidad fue máxima, dejando continuos cambios de posesión e internadas intermitentes desde ambos bandos como tónica dominante incluso cuando aún parte del público ubicaba su sitio en los aledaños del campo situado en el Camino Carbonell. Las probaturas se acabaron una vez alcanzado el ecuador del acto, cuando Morilla superó a Mar Rubio en la primera ocasión manifiesta de peligro para poner en ventaja, tanto en las sensaciones como en el marcador, al grupo adiestrado por Antonio “Chico” Serrano. El gol no alteró la estampa, aunque sí inclinó el juego hacia las blanquiverdes. Poco tardó el Córdoba CF Femenino en sacar partida de las flaquezas canarias, haciéndose con la posesión y privando al Juan Grande de cualquier opción más allá de un juego exterior poco inquietante. El 1-0 no se movió. El paso por vestuarios tampoco alteró demasiado lo vivido. Las cordobesas saltaron decididas a hacer buena la renta y sellar su pase a la tercera ronda del ruedo copero, por lo que la premisa era sencilla: echar el cerrojo atrás y buscar premios extra al contraataque. Por momentos, la receta fue fructífera. Escasas llegadas se contabilizaron dentro del persistente intercambio de golpes que caracterizaba el encuentro, aunque la papeleta volvió a equipararse en el último suspiro. Cinco minutos de distancia para el pitido final bastaron para estimular lo suficiente al conjunto palmense en busca de la igualada, que llegó merced de la diana de Judith Rodríguez en el pulso frente a Inma Almendros para llevar la cita irremediablemente a la prórroga. Más lucha en el tiempo extra Fuera del tiempo reglamentario se reanudó la pugna, con el lógico desgaste también pesando sobre las respectivas propuestas en liza. Carlota Acín, ingresada en la segunda mitad, volvió a poner a las blanquiverdes por delante en el encuentro, mientras que la réplica visitante llegó a través de Mío, de nuevo a falta de cinco para el final para emplazar la resolución de la eliminatoria a la tanda de penaltis, donde la agrupación blanquiverde cedió tras errar en tres de sus lanzamientos. Ficha técnica: 2 - Córdoba CF Femenino: Inma Almendros, Morilla, África (Carmela, 79’), Marta, Guillén (Segura, 79’), Aila Fuster, Marta Esojo, Paula (Carlota Acín, 60’), Herrera, Queipo y Desi (Ana Ocón, 52’). 2 - CD Juan Grande: Mar Rubio, Samara (Itxaso, 63’), Noemí Andrés (Aroa, 110’), Iratze (Sonia Perlaza, 53’), Nekane, Beatriz (Joana, 53’), Ana (Artiles, 63’), Mío, Amélie (Marta, 63’), Judith Rodríguez y Yesenia. Goles: 1-0 (23’) Morilla. 1-1 (85’) Judith. 2-1 (92’) Carlota Acín. 2-2 (111’) Mío. Árbitra: Génesis Suárez Medina, del colegio sevillano. Mostró tarjeta amarilla a las visitantes Joana y Yesenia. Incidencias: Partido correspondiente a la segunda fase de la Copa de la Reina, disputado en la Ciudad Deportiva (Córdoba).