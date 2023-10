Liga EBA de baloncesto: la rivalidad que acaba de comenzar

La temporada para los tres conjuntos cordobeses de la Liga EBA de baloncesto ya ha comenzado. Camper Eurogaza UCB, Coto Córdoba y Climanavas Agrometal Peñarroya representarán a la provincia en lo que significará la presencia más amplia en la cuarta categoría nacional en los últimos 17 años. Hay que recordar que en el curso 2006-2007 compitieron en la EBA el desaparecido Cajasur Juventud, el Montilla y el Peñarroya. Un año más tarde, en la liga 07-08, se enfrentaron por última vez en la cuarta división dos conjuntos de la ciudad de Córdoba, el Cajasur Juventud y el Salsas Musa, entonces en la ya inexistente LEB Bronce. En aquella campaña 07-08 también jugaron tres equipos en la EBA, pues lo hicieron el Peñarroya, el Montilla y el Unión Córdoba, en una competición que ocupaba en aquella etapa el quinto escalafón en las ligas de la Federación Española. Por tanto, va a ser la EBA con más rivalidad provincial de al menos los últimos 16 años.

Hasta el momento se han disputado tres derbis entre el trío de la EBA, dos en la Copa Diputación y uno en la Liga EBA. El Coto Córdoba ha ejercido de protagonista en todos ellos. Primero derrotó al Peñarroya en las semifinales de la Copa por 86-57 y a continuación al UCB por 61-53 en la final de la misma competición. Sin embargo, posteriormente inició la liga perdiendo por 63-61 en Valdeolleros contra el UCB.

El UCB y el Coto cuentan ambos con unas plantillas que por su nivel están llamados a terminar la liga entre los cuatro primeros, e incluso a luchar hasta el final por las dos plazas con derecho a jugar por el ascenso. Podría incluso ocurrir que uno de estos dos equipos lograra el título del grupo D-B, pues desde la mejor época del Montilla, que entrenaba precisamente Rafa Gomáriz, no se recuerda una inversión semejante en la EBA por parte de conjuntos cordobeses. Gomáriz ya ganó el grupo D de la EBA con los montillanos en las campañas 03-04, 04-05 y 05-06.

Una plantilla amplia en el UCB

Rafa Gomáriz cuenta en Valdeolleros con una plantilla tan amplia que le valdría también para disputar una liga con dos partidos por semana. Mientras espera la llegada de su pívot referente, el pívot senegalés Cedric Belemene, trabaja con 13 jugadores. La representación cordobesa la forman 8 componentes, que en la victoria contra el Coto aportaron 13 de los 63 puntos, el 20,6% sobre el total, con Popi Fernández como líder al anotar 7. Sus dos bases, el almeriense Luis Rueda y el argentino Valentín Burgos, están llamados a liderar a este equipo. Precisamente, Rueda anotó el pasado sábado el gran triple desde 12 metros que dio al UCB la victoria sobre la bocina. El pívot malagueño Adrián Latorre logró los mejores números en el duelo UCB-Coto con 18 puntos, 12 rebotes y 21 de valoración.

Un novato con ambición

El Coto dispone de un plantel más corto de diez jugadores en su estreno en la EBA. Cuatro cordobeses están a las órdenes de Alfredo Gálvez, que en el UCB-Coto del pasado fin de semana aportaron 29 puntos, el 47,5% de los 61. Gonzalo Orozco logró 16 puntos y 16 de valoración, lo que le llevó a liderar a su equipo en valoración. El alero estadounidense CJ Williamson y el alero gallego Fernando Bello parecen los destinados a ejercer de referentes en los momentos más calientes.

Un clásico que necesita refuerzos

El Peñarroya no ha acabado de arrancar todavía. Las bajas a última hora del alero sueco Philips Gjerulf y del pívot cordobés José Antonio Moreno no ha acabado de suplirlas todavía Curro Santaella, pese a que en septiembre cerró la renovación del alero cordobés José Varo. El alero estadounidense Isaiah Willis manda por ahora en el ataque peñarriblense, si bien sus números de 28 puntos y 21 de valoración no le sirvieron para vencer en la cancha del Vítaly La Mar Badajoz, ya que cayó por 82-72. Siete de los diez jugadores que saltaron a la cancha en el pasado choque liguero eran cordobeses, los cuales lograron 30 puntos, el 41,6% sobre el total. Los mineros necesitan refuerzos para pasar un año tranquilo en la zona media de la tabla.