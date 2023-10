El Ayuntamiento de Getafe (Madrid) y el Getafe Club de Fútbol han acordado este miércoles renombrar el estadio de la ciudad, que pasa de llamarse 'Coliseum Alfonso Pérez' a sólo 'Coliseum'.

"El consistorio trasladó al club que esta instalación municipal, cedida al Getafe CF, sea un ejemplo para trasmitir valores positivos del deporte como la igualdad, la solidaridad y el respeto", señala el consistorio en su cuenta de Twitter.

Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, desveló el martes que se puso "en contacto" con el club que preside Ángel Torres para proponer el cambio de nombre del Coliseum Alfonso Pérez, ya que las ideas mostradas por el exfutbolista "no caben" en el municipio.

Alfonso Pérez, exjugador nacido en Getafe y que vistió las camisetas de Real Madrid, Betis y Barcelona, concedió una entrevista a El Mundo en la que hablaba de las reivindicaciones de las futbolistas campeonas del mundo.

— Ayuntamiento Getafe (@aytogetafe) 4 de octubre de 2023

El Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, ya había advertido de que sopesaba cambiar el nombre del estadio tras las delclaraciones del exjugador, que aseguró que "no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática".

"A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está. No se pueden quejar. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre", señaló Pérez en una entrevista a 'El Mundo'.

La propia alcaldesa de la localidad, Sara Hernández (PSOE), había declarado sentirse "muy defraudada y triste" por estas declaraciones y había avanzado que ya se han puesto en contacto con el Getafe Club de Fütbol y la Federación de Peñas del equipo para "tomar cuantas medidas sean necesarias en favor de la igualdad en nuestra ciudad".

"Me entristece que diga que sus compañeras de la selección española no tienen de qué quejarse del mundo del fútbol. Hombre, ha habido agresiones sexuales, las jugadoras han denunciado actitudes absolutamente machistas y han tenido que reivindicar unas mínimas condiciones laborales, donde he echado de menos que futbolistas tan laureados como Alfonso Pérez hubieran salido a apoyar a sus compañeras", añadió la regidora socialista.

"Las opiniones machistas reflejadas por Alfonso Pérez en una reciente entrevista sobre sus compañeras de la selección española no tienen cabida en nuestra sociedad. La igualdad no es 'tener nuestro espacio'", señalaronn a EFE fuentes del Consistorio, en las que reiteraron que "no conciben que el deporte solo pueda entenderse como un negocio".