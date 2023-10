¿Qué significa recibir el Premio 70 años Diario de Mallorca, del grupo Prensa Ibérica?

Es un orgullo que un diario histórico nos reconozca así. Quiero dar las gracias por la visibilidad que nos dan siempre que pasan cosas y ganamos títulos, es muy importante para la sociedad. Y gracias a periódicos como este la gente nos ve y podemos crecer. Siendo de ‘sa Roqueta’ añade más orgullo por recibir este premio.

Nominada al premio The Best. Es un paso importante.

No me lo imaginaba y no me lo creía cuando me lo pasaron. Estoy muy contenta porque es un premio al trabajo hecho. De todas maneras, prefiero ganar premios colectivos que individuales.

Y Marratxí la ha nombrado Hija Predilecta del municipio.

Esto sí que me hace sentir súper orgullosa. Siempre que tengo libre voy a Pòrtol. Me conocen desde que nací y me hace muy feliz que mi pueblo me reconozca así y me dé esto. Nunca lo habría pensado, estoy muy agradecida.

Partía como suplente en el Mundial y acabó siendo muy importante. ¿Qué sintió cuando escuchó su nombre como titular?

No me lo creía. Soy una persona muy tranquila y me quedé como siempre. Llamé a mi padre en esa famosa llamada para soltar nervios. Soy una persona muy segura de mí misma y si algo se me da bien es jugar al fútbol. Estaba convencida de que saldría bien.

Ese balón que atrapó por el aire tras un saque de esquina en los últimos minutos de la final. ¿Allí se dijo a sí misma que ya estaba todo hecho?

Sí, sabía que era la última jugada. Me dije ‘Cata, ahora o nunca’. Y cuando vi la pelota salir dije ‘ahora’, la cogí y miré al árbitro, creo que hay un vídeo donde se ve, en la que le digo que pite ya el final. Cuando lo hice respiré y me dije que ya era campeona del mundo.

¿Qué se siente al tener la estrella de campeona del mundo?

No soy consciente todavía de todo lo que ha pasado. Al final, se ha mezclado un tema importante que ha tapado que hemos conseguido el Mundial. Y ganarlo tendría que ser lo importante. Ojalá que se nos reconozca como campeonas del mundo.

Vivió todo lo sucedido tras la final y los días posteriores. ¿Fue complicado?

Fue muy complicado, y no soy Jenni que fue la que lo vivió. Si yo lo he pasado mal, no me imagino cómo lo ha pasado ella. Todo lo que hemos hecho es para buscar cambios estructurales y en la sociedad porque estas cosas no se pueden tolerar. Creo que lo estamos consiguiendo y nos hace sentir muy orgullosas.

Patri Guijarro renunció a la convocatoria con la selección. Es más fácil decirlo que hacerlo.

Ella tenía una situación muy diferente a la nuestra y es totalmente respetable. Si te digo la verdad entiendo perfectamente su decisión, yo habría hecho lo mismo si hubiese sido ella. Fue muy valiente. Si tienes las ideas claras y no quieres trabajar si pasa esto es entendible.

Con todo lo que está ocurriendo alrededor de la selección y la RFEF, ¿cómo se afronta un entrenamiento o un partido?

En el Mundial fuimos muy listas y fuimos a jugar y ganarlo. Somos futbolistas y es lo que queremos. La última concentración ha sido muy complicada. El partido ante Suecia nos dijimos a nosotras mismas que no sabíamos cómo lo habíamos sacado. Creo que teníamos que hacerlo por orgullo, porque somos futbolistas, no caprichosas que pedimos por pedir. Y a partir de ahí fue mejor, nos sentimos más cómodas.

En el Barcelona, le ha tocado salir cedida y vivir un papel secundario por detrás de Sandra Paños. ¿Cómo se gestiona?

No es fácil, porque vine aquí con 18 años y vienes de jugarlo todo. Desde que tienes memoria lo has jugado todo. No ha sido sencillo, pero me ha hecho madurar mucho. He aprendido que no siempre se tiene lo que uno quiere, que se tiene que luchar por ello. Poco a poco lo estoy consiguiendo.

Están dando un ejemplo al mundo con la selección.

Es lo que queremos. Queremos que las niñas nos miren como ejemplos, que ellas también lo pueden hacer, no solo en el deporte, sino en la vida. Todo se puede conseguir con lucha y trabajo.

¿Qué consejo le daría a una niña que quiere ser portera?

Que disfrute. Siempre lo digo. Yo disfruto con lo que hago y así es como me lo paso bien. En la vida se tiene que disfrutar con todo: con la familia, los amigos, el trabajo... Así es como se consiguen las cosas. Así que se disfruta se acaba consiguiendo lo que una se proponga.