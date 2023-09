Las campeonas del mundo quieren más en Córdoba

Noventa minutos de fútbol en medio de un panorama de extrema convulsión suponen todo un paraíso para un grupo de futbolistas, las componentes de la selección de España, que vuelven a Córdoba (21.00 horas, El Arcángel, La1 TVE) poco menos de un año después con un aspecto distinto. Hubo salidas y entradas, consensuadas o forzadas, en un pulso histórico que sigue vivo. El España-Suiza en El Arcángel supone la primera actuación con la estrella de campeonas del mundo actuando como anfitrionas. Todos los focos están puestos sobre ellas y lo asumen. Con el balón, el discurso gana en alegría.

"Lo que nos ayuda a estar mejor es poder entrenar y jugar. Por eso, los primeros días fueron los peores porque no pudimos salir al campo y despejarnos. Nos apoyamos entre nosotras. El equipo está fuerte y la convivencia es buena. Eso lo hace más fácil", contaba Mariona Caldentey, una de las capitanas, en la sala de prensa del Estadio El Arcángel, donde este martes se batirá el récord de asistencia de público a un partido de la selección en España, fijado en 11.209 en El Sadar de Pamplona ante Estados Unidos. Fuentes de la organización confirmaron que ya se han despachado más de 13.000 localidades de un recinto que no contará con toda su capacidad al completo -21.000- por motivos logísticos, aunque ha sido ampliada por la respuesta popular.

Habrá un récord en las gradas

La elevada demanda de entradas de la afición para el encuentro que se disputará en El Arcángel ha hecho que se amplíe el aforo disponible, según indicó la Federación. Con todo el papel inicialmente previsto a punto de agotarse, la RFEF ha decidido abrir más localidades al público general, que pueden adquirirse desde ya mismo en la web oficial Tickets.RFEF.es. De este modo, se saca a la venta, a los precios de 10 a 15 euros, una nueva remesa de entradas disponible.

Hay ganas en la selección por prolongar las sensaciones de la valiosa victoria en Suecia por 2-3, un partido especial con un potente mensaje implícito. "Hay mucha gente pendiente de nosotras, nos transmiten su cariño y estamos agradecidas por ello. ¿Un mensaje a los aficionados? Pues que vengan porque intentaremos devolverles el apoyo con una buena noche de fútbol", expresó la jugadora del Barça.

La relevancia del partido no es poca. La selección española puede apuntalar sus opciones de clasificarse para los Juegos Olímpicos -en donde nunca España tuvo representación femenina en fútbol- si vence a Suiza, con la que ya se cruzó -y a la que goleó por 5-1 en octavos- en el pasado Mundial. Tras la exitosa puesta en escena en Gotemburgo, en unas circunstancias muy duras -"apenas pudimos dormir", subrayó Aitana Bonmatí-, la selección encara la búsqueda de tres puntos cruciales. Italia, el cuarto equipo del grupo, venció por 1-0 a Suiza y se medirá a Suecia.

Montse y su carácter singular

La seleccionadora, Montse Tomé, recalcó su singularidad como entrenadora y se desmarcó por completo de su antecesor, Jorge Vilda, que fue destituido de su cargo poco después de la conquista del Mundial. La asturiana fue durante varios años su segunda. "Me considero una persona con mis valores, con una capacidad de organizar el trabajo de manera diferente", manifestó. "Estamos rodeadas de jugadoras que pueden darnos el tipo de juego asociativo, vertical, intenso, solidario, que pretendemos", dijo la entrenadora, quien zanjó con un lapidario: "Todas formamos parte de todo".

El primer once de Tomé en España se mantiene como una incógnita. La responsable del equipo, que volvió a insistir en que no ve debate en su continuidad en el cargo, cuenta con la mayor parte del bloque que se proclamó campeón ante Inglaterra. Y se guarda sus cartas. La portera Misa Rodríguez podría tener la oportunidad de salir de inicio tras perder la titularidad en la abultada derrota ante Japón en la fase de grupos del Mundial, un partido que se cobró otra víctima: la cordobesa Rocío Gálvez, que no volvió a disputar un minuto más en Australia y que desapareció de la convocatoria.

Las campeonas del mundo están en Córdoba, donde harán escala en un camino de cambios profundos. En lo deportivo, la cuestión está en el verde. "Nos sentimos preparadas, tenemos las claves para ganar a Suiza y ejecutarlas en el partido", apuntó Montse Tomé. Más allá del balón hay otro frente abierto, el más relevante. "Sabemos que hay muchas cosas que mejorar y todos nos hemos comprometido a que vayan mejor. Queremos dejar un buen legado a las generaciones que vienen. Somos un ejemplo no solo a nivel deportivo sino a nivel social. Queremos una sociedad igualitaria, mejor, que conciba al hombre y a la mujer por igual, que tengamos los mismos derechos y que se nos trate igual", dejó dicho Aitana Bonmatí.