El Córdoba Futsal golea al Alzira y se reafirma en Vista Alegre

No hay quien pueda con él en la Liga. El Córdoba Futsal goleó al Alzira, enlazó su tercera jornada sin conocer la derrota y firmó su mejor inicio en Primera División en el Palacio de Deportes, un recinto en el que se empieza a detectar el aroma de antaño, aquella sensación que se bautizó como "la magia de Vista Alegre" y que no es ni más ni menos que la comunión entre la hinchada y un equipo con el que se identificaba en fondo y forma. Están en ello.

Nadie podrá decir que estos tipos no se están ganando su suerte. El triunfo por 4-1, con el nombre propio de Zequi, marca un paso más en un proceso de redención que coincide con el décimo aniversario del club. Y no hay mejor modo de celebrarlo que homenajeando a su esencia: humildemente ambicioso.

Un inicio acelerado

El Alzira se esforzó por dar (y darse) la impresión de no tener ningún miedo. Metió presión, apretó arriba, Carlos dio el primer susto con un disparo raso y después volvió a hacer trabajar a fondo a Víctor Areales, que salió pronto a la pista -en una singular alternancia con el veterano Fabio Alvira- y arrancó la jornada a destajo. La puesta en escena, quizá contra pronóstico, sirvió para dejar en el aire una advertencia: no iba a ser una tarde plácida para el Córdoba. Los de Josan lo entendieron y se aplicaron.

Muhammad, que gana protagonismo por semanas, fue el primero que lo intentó en serio. Su primer disparo se le marchó fuera. El segundo lo estrelló en el poste y el balón rechazado cayó en los pies de Arnaldo Báez, que remachó para hacer el 1-0. Los blanquiverdes se sintieron tan fuertes como puede hacerlo un equipo invicto al que le salen los planes. No hay mejor estímulo. Nadie quiere bajarse de la ola cuando está arriba.

El Alzira se mostró como un feroz competidor. El experto Rafa Usín se inventó un trallazo peligrosísimo y poco después estrelló Peiró la pelota en el larguero cordobés. El pleito exigía concentración plena para un Córdoba que sostenía un nivel físico alto con las rotaciones. Lucas Perin, con exceso de ganas, malogró alguna situación.

Músculo y calidad: aparece Zequi

Los blanquiverdes se sostenían bien, sabedores de su caudal de calidad. Como la que adorna el bagaje de Zequi, que dibujó un gol bellísimo con una cabalgada por toda la cancha que finalizó con un toque suave. El 2-0 hizo a Braulio Correal, técnico levantino, pedir tiempo muerto para reorganizar un partido que se le iba al traste.

La solvencia con la que se comportaba el Córdoba Futsal era lo que más acogotaba al Alzira, que veía cómo su adversario se movía por la cancha con elegancia -por primera vez las faltas no eran un problema- y continuas situaciones de gol. Para fortuna levantina, varias se quedaron en amago. Y el panorama entró en una nueva dimensión con el gol de Rafa Usín, que resolvió con pericia una acción a balón parado en la que los cordobesistas no estuvieron atinados. Con la mínima distancia, tocaba a los anfitriones dar un paso adelante para espantar la posibilidad de apuros. Perin y Dami Mareco tuvieron oportunidades. Si no era por acierto, tendría que ser por insistencia.

Josan tiró de Guilherme Dos Santos y de las subidas del portero Víctor -un arma de primer orden- para crear situaciones de superioridad. El fruto lo logró con un nuevo gol de Zequi, que remató un despeje del guardameta del Alzira a remate del brasileño. El gaditano está de lujo.

Los visitantes sacaron arrestos en el último minuto para remendar en parte el descosido. Peiró y Joaki estuvieron cerca y Josan González paró el juego para evitar contratiempos antes del intermedio. No sucedió nada en el marcador, pero Muhammad envió un balón al larguero que pudo quebrar ya definitivamente al Alzira.

Zequi, insaciable

El gaditano Zequi continuó su recital a la vuelta de los vestuarios, erigiéndose en una tortura permanente para un Alzira que se debatía entre ir arriba con todo o protegerse y esperar una pifia local. Carlos Gómez armó un disparo lejano que entre el poste y Víctor evitaron que terminara en gol. La pelea era intensa, valiente. Una contra de Zequi y Arnaldo terminó con un intento de vaselina del paraguayo que chafó Nacho Serra. Poco después alimentó Muhammad la colección de ocasiones cordobesistas con un mano a mano que resolvió el portero levantino, ataviado de héroe poco después con un latigazo cercano de Lucas Perin.

El Córdoba buscaba atemperar el ritmo, huyendo de un escenario alocado que no le interesaba en esta ocasión. Enlazaba sin freno situaciones claras ante el gol, pero le faltaba acertar en el último toque. El Alzira, cuyos ímpetus se iban disipando, estaba absolutamente controlado por un Córdoba que mostraba oficio. No estaba entonado arriba, pero defendía lo suyo y encontraba en Víctor el antídoto a los intentos de un Alzira que se desesperaba por momentos. El portero canterano era, además, una pieza referencial en ataque con sus salidas con el balón controlado y sus disparos.

A menos del diez del final, los dos equipos estaban igualados con cinco faltas. Se podía avecinar un momento clave teñido de amenaza o de oportunidad, según el bando. Joan, Carlitos y Peiró tuvieron una triple ocasión que entre Víctor y el poste desbarataron. El Córdoba apretaba filas, consciente de la importancia del momento. Perin buscó la acción individual y sembró el pánico en el área alcireña, pero sin apuntillar.

A menos de cinco, tras tiempo muerto, el Alzira salió con portero-jugador. Gon Castejón tuvo una clarísima. El riesgo era máximo y lo pagó. Zequi robó un balón en mediocampo, se escapó con habilidad y marcó a puerta vacía de tiro cruzado. Ya no pasó nada más. El Alzira bajó los brazos y el Córdoba, con su gente eufórica, los alzó en señal de victoria.