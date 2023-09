Con la primera estrella de campeonas. Por primera vez en España. De nuevo en Córdoba. Hace poco menos de un año, la selección española femenina jugó en El Arcángel un amistoso ante Suecia. No corrían buenos tiempos. Fue justo después del comunicado de "las 15" que renunciaban a ser parte de un equipo que, en medio de una convulsión extraordinaria, preparaba como podía la cita del Mundial de Australia. En las Antípodas hubo un antes y un después. Ahora ya no están Rubiales ni Vilda. Tampoco otros muchos altos cargos de la Real Federación Española que han salido despedidos después de un pulso extraordinario y sin precedentes, con el escándalo del ya ex presidente por su actuación en la final del Mundial en el palco de autoridades y, después, con Jenni Hermoso, que no ha sido convocada en esta ocasión por Montse Tomé, la nueva seleccionadora absoluta.