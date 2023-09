El pasado viernes, ante más de 30 cámaras de televisión y varias decenas de periodistas, llegaba a la Audiencia Nacional Luis Rubiales para declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 como investigado por el beso en la boca que le dio a Jenni Hermoso tras la final del Mundial que ganó la selección femenina de fútbol en Sídney, el 20 de agosto. Una declaración tras la cual el juez Francisco de Jorge ha prohibido al ya dimitido presidente de la Real Federación Española de Fútbol aproximarse a un radio de 200 metros de la jugadora Jenni Hermoso y comunicarse con ella por cualquiera medio durante la instrucción de la causa que se instruye contra él por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones.

Sin embargo de los bienes de Rubiales

El juez rechazaba, no obstante, imponerle la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado o comisaría más próximos como había pedido la Fiscalía, así como la solicitud de la abogada de la jugadora, que ejercía la acusación particular, de embargar de forma preventiva los bienes del querellado. La orden de alejamiento era diferente de la que solicitó la Fiscalía, que era de 500 metros. La declaración duró aproximadamente una hora en la que, según fuentes fiscales, Rubiales respondió tanto al juez como al resto de partes y ha negado las coacciones y la falta de consentimiento en el beso que propinó a la jugadora de la selección española de fútbol el pasado 20 de agosto, en la entrega de trofeos del Mudial en Sídney.

Mientras eso ocurría, en la Federación Española de Fútbol los presidentes Autonómicos y Territoriales confirmaban al interino Pedro Rocha como el gestor que asume la tarea de relevar a Rubiales y llevar la RFEF a unas nuevas elecciones, que el Consejo Superior de Deportes pretende que se celebre en el primer semestre de 2024.

El primer obstáculo que debe sortear Rocha es desbloquear el plante de las campeonas del mundo, que confirmaban ese mismo viernes que no acudirán a la llamada de la nueva seleccionadora Montse Tomé. "Creemos firmemente que se requieren cambios contundentes en los puestos de liderazgo de la RFEF y, en concreto, en el área del fútbol femenino", apuntaban en un comunicaddo que firmaban 39 jugadores, ente ellas 21 de las 23 campeonas del mundo, en el que confirmaban que mantenían su negativa a jugar con España mientras no sigan produciéndose cambios. "Todas estas personas entendemos que deben estar lejos del sistema que debería protegernos y que por desgracia se aleja mucho de una sociedad avanzada", relatan las futbolistas en un comunicado donde han detallado los cinco puntos que demandan para volver a vestir la camiseta de la selección: una reestructuración del organigrama de fútbol femenino, así como del gabinete de la presidencia y de la secretaría general, la dimisión del presidente de la RFEF (refiriéndose a Luis Rubiales, ya dimitido), una reestructuración del área de comunicación y marketing y también de la dirección de integridad.

Directora deportiva y desbloqueo

Las jugadoras exigen una limpieza profunda en la Federación Española de Fútbol, tras ya haber comunicado al estamento federativo que no son seleccionables para jugar con el combinado español. No todas las que conquistaron el Mundial en Australia y Nueva Zelanda firmaban el escrito: Athenea del Castillo y Claudia Zornoza, quien anunciaba su retirada de la selección, no formaban parte de él. Tras la publicación del texto, la Federación retrasó la rueda de prensa y presentación de Montse Tomé como seleccionadora, donde tenía que dar a conocer la lista para los partidos de la Nations League, clasificatorios para los próximos Juegos Olímpicos de París.

Una convocatoria que aún no se ha producido y que la RFEF espera realizar en el inicio de esta semana. Desde la Federación se trabaja en las últimas horas para convencer a las jugadoras para que acudan a la llamada de Montse Tomé, y al tiempo se elabora una lista alternativa por si no se pudiera contar con las campeonas del mundo. La intención de la RFEF es presentar también el cambio de organigrama y ponerle nombre y apellido al cargo de directora deportiva del fútbol femenino, para el que se busca candidato o candidata. Así se trata de convencer a las campeonas para que desbloqueen su negativa y poder contar con ellas en los partidos ante Suiza y Suecia.