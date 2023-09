El Córdoba Futsal cae luchando ante ElPozo Murcia en el Torneo de Getafe

No podrá el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad reeditar su título de campeón en el Trofeo Nacional Ciudad de Getafe, pero al menos podrá llevarse una lección que aprender y unas cuentas certezas alentadoras. Los blanquiverdes, que perdieron por un exagerado 0-3, compitieron sin complejos ante ElPozo Murcia, que sacó partido de los deslices del rival y mostró una eficacia tremenda. Es uno de los grandes del fútbol sala nacional, se ha reforzado a conciencia y es el líder de Primera con dos victorias. Si los de Josan González tenían que perder en algún momento la imbatilibilidad -lo ganaron todo en pretemporada y en Liga no conocen la derrota- no es extraño que fuese ante un oponente del rango del cuadro pimentonero. El Córdoba peleará este domingo por el tercer puesto en la final de consolación, a partir de las 10.30.

Con entusiasmo Los contendientes se emplearon con el entusiasmo propio de dos equipos que están en racha. Los murcianos son líderes en Primera División con dos triunfos; los blanquiverdes están invictos desde la pretemporada y han firmado su segundo mejor inicio en la máxima categoría. Los buenos números proporcionan seguridad y siempre incentivan la osadía. En un amistoso, ese ímpetu encontro una buena vía de expresión. Iban los dos con bajas importantes, pero en su versión retocada mantuvieron un tono intenso y valiente que se agradeció. ElPozo, sin piezas como el meta portugués Edu o el pívot Eric Pérez, con España, estuvo más reactivo que propositivo. En el Córdoba, sin su pareja paraguaya -Arnaldo Báez y Dami Mareco-, la efervescencia del canterano Joaqui y las ganas del brasileño Guilherme se dejaron sentir en la propuesta de Josan González. En medio de un vistoso toma y daca llegó un episodio que torció los planes del Córdoba. Tras un saque de esquina, el brasileño Miguel Kenji tocó lo suficiente como para despistar a su portero y meter el balón el la portería propia. El gol activó la rabia blanquiverde. Mykytiuk y Antoniazzi lo intentaron con disparos lejanos ante un Pozo que mantenía un ritmo vivo, con rotaciones masivas de Javi Rodríguez, En el tramo final de la primera parte hubo oportunidades clarísimas en las dos áreas. Un zapatazo de Pulinho se estrelló en el palo del equipo charcutero en los momentos más intensos del Córdoba. La réplica murciana la puso Marcel, que puso a prueba a Fabio con un disparo al poste y una acción final en la que el portero cordobesista intervino con acierto, aunque la pelota se quedó botando en la línea mientras en el cuadro cordobés todos contenían la respiración. Al intermedio se llegó con la historia abierta. Con nuevo brío Salieron los blanquiverdes con ganar de golpear pronto ante un rival bien posicionado. Miguel Kenji la tuvo por la derecha y Mykytiuk por la izquierda, exigiendo al meta Juanjo. Muhammad, en un curso clave en su carrera, mostró deseos y disparó cada vez que tuvo ocasión. El Córdoba fue más dominante desde el arranque, plantándose con fluidez en el área pimentonera. Su tesón le llevó a acumular faltas y, con más de diez minutos en el crono, llegó a la quinta. El riesgo estimuló incluso su voracidad a la hora de buscar el empate. Zequi, en el minuto 30, estuvo a punto de anotar gol. Josan González otorgó el escenario a jugadores que tienen menos tiempo de competición, guardándose a su elemento más en forma, el brasileño Lucas Perin, en el banquillo. El Córdoba gobernaba la situación con llegadas permanentes, pero el Pozo asustaba en sus contras. Con menos de diez minutos en el reloj, el técnico cordobesista optó por emplear a Zequi como portero-jugador. Cualquier desliz lo podía pagar caro. Y sucedió. Ricardo Mayor -formado en la cantera murciana y pulido durante dos años en el Córdoba- ejerció como verdugo de su ex con un lanzamiento en globo desde su área que terminó con la pelota alojada en la portería vacía. Con el 0-2, el Córdoba insistió en su plan de actuar de cinco. En situación crítica Tras un tiempo muerto, con cinco minutos por delante, la amenaza de las cinco faltas y un marcador adverso de 0-2, el Córdoba Futsal se lanzó a por la heroica. El tailandés Muhammad se colocó la camiseta de portero-jugador y ElPozo, atrincherado en torno a un portero del calibre de Juanjo, se dispuso a gestionar un escenario que le era claramente favorable.El tiro de diez metros llegó para ElPozo después de una falta de Pulinho. Lo lanzó Gadeia y batió con pericia a Fabio para sentenciar definitivamente el partido y sellar su pase a la final de domingo. El Córdoba Futsal pudo acortar la distancia -lo mereció- en alguna ocasión más. Miguel Kenji, tan voluntarioso como desafortunado en la definición, no pudo empujar la pelota en la línea a falta de poco más de un minuto. ElPozo, con mucho empaque, también pudo agrandar la herida con una volea de Esteban que fue repelida por el poste. La conclusión fue fea, con una expulsión de Zequi por protestar y otro doble penalti a favor de ElPozo que destuvo Fabio a Gadeia. Una contra de Joaqui y Miguel Kenji, que el italo brasileño con acertó a concretar, terminó siendo el vivo retrato de una matinal en la que el Córdoba puede extraer detalles para seguir avanzando. Ficha técnica 0 - Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad: Fabio Alvira, Joaqui, Antoniazzi, Zequi, Muhammad -equipo inicial-, Rafalillo, Pulinho, Miguel Kenji, Lucas Perin, Mykytiuk, Guilherme Dos Santos y Víctor (p). 3 - ElPozo Murcia Costa Cálida: Juanjo, Bruno Taffy, Gadeia, Marcel, Niyazov -equipo inicial-, Esteban, Ricardo, Javier Álvarez, Antonio David y Javi (p). Árbitros: González Moreta y Sánchez Chamorro (Madrid). Amonestaron con tarjeta amarilla a los blanquiverdes Josan (entrenador) y Mykytiuk, y al rojillo Javi Rodriguez (entrenador). Roja directa a Zequi. Goles: 0-1 (4') Miguel Kenji, en propia puerta. 0-2 (32') Ricardo. 0-3 (38') Gadeia. Incidencias: Primera semifinal de la segunda edición del Torneo Nacional de Fútbol Sala Ciudad de Getafe, disputado en el Pabellón Municipal Juan de la Cierva.