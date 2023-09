Este viernes se celebrarán en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas dos reuniones decisivas para el futuro del llamado ‘Rubialismo’, la facción continuista del ya ex presidente de la Federación, que mantiene a varios de sus hombres de confianza al mando de la Real Federación Española de Fútbol. El primer encuentro reunirá a la Comisión de los presidentes de la Federaciones Autonómicas y Territoriales a partir de las 11:30 de la mañana.

Una Gestora con 12 miembros

La segunda reunirá a la junta directiva de la RFEF a partir de las 13:30. El presidente interino, y sucesor designado por Rubiales, el extremeño Pedro Rocha, debe informar de las medidas para constituir la Comisión Gestora tras la dimisión de Rubiales el domingo. Esta Gestora estará compuesta por 12 miembros: seis de la Junta Directiva y seis de la Comisión Delegada. Y será, con la elección de los 12 miembros donde quedará clara la estrategia de Rocha, que podría seguir apostando por el continuismo incluyendo en la Comisión a- los pesos pesados del ‘Rubialismo’: Andreu Camps, Pedro González Segura, Miguel García Caba...

Entre los presidentes que se posicionado enfrente de Rocha emerge con fuerza la figura del valenciano, Salvador Gomar, uno de los vicepresidentes que Rubiales cesó antes de la asamblea. Gomar, que mantenía una relación estrecha con Rubiales no hace tanto, ha sido uno de los más beligerantes en su oposición al de Motril.

Roce con Rubiales

En la reunión previa a la asamblea en la que no dimitió, Rubiales preguntó a los presidentes de las Territoriales: "¿Confiáis en mi?". No informó de su decisión de quedarse y se encontró con las dudas de muchos y la oposición frontal de alguno como Gomar. El valenciano fue claro y le respondió ante sus compañeros: "¿Y tú confías en mí? Pues dime si vas a dimitir". No obtuvo respuesta y el valenciano fue uno de los que puso encima de la mesa la moción de censura como una de las alternativas para derrocar al presidente.

Gomar es la alternativa más firme a dirigir esa Gestora y mover del sillón presidencial de la Federación a Rocha, aunque muchos sospechan que trata de perpetuarse al menos hasta las próximas elecciones. Algo que depende de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El presidente valenciano accedió a la presidencia de la Federación Valenciana (FFCV) el 3 de diciembre de 2018. Este abogado y gestor profesional de entidades deportivas fue denunciado en noviembre de 2022 por varios exdirectivos de la FFCV ante la Fiscalía Especial Anticorrupción de Valencia por presuntos delitos de malversación, prevaricación y apropiación indebida. Según rezaba en la denuncia Gomar ordenó al departamento de finanzas de la FFCV confeccionarle una nómina de 34.000 euros de ingreso inmedito saltándose todos los trámites estipulados para ello.

Una de las principales bazas de Gomar en su gestión en la Federación Valenciana ha sido el programa 'Suma', que trata de crear un área femenina denominada 'Valenta'. Algo que ha triplicado las licencias del fútbol femenino en la Comunidad. Golmar ha movido sus hilos sondeando la posibilidad de hacerse con las riendas de la Federación para llevarla a unas elecciones en 2024 garantizando la salida de todos los 'fontaneros' de Rubiales.

Para ello Gomar necesita los avales del 15% de la asamblea. Podrá presentar su candidatura, que se sometería a votación en un mes, una vez se haya producido la presentación de avales y validación de los mismos, para luego proceder a la convocatoria y votación. El valenciano ya ha sondeado los posibles contactos y reúne la casi veintena de apoyos que necesitaría para cumplir los requisitos. Además Gomar también ha confirmado que hay asambleístas que quieren terminar con la era Rubiales y sacar a sus dirigentes de los puestos de peso, aunque prefieren no salir en la foto. Así que su candidatura sería bienvenida y respaldada para concretar el cambio de escenario. Los otros nombres que sonaban como 'candidatables', el andaluz Pablo Lozano, y el madrileño Paco Díez, no han dado el paso adelante y los focos apuntan a Salvador Gomar como única alternativa firme para poder desalojar a Pedro Rocha del sillón presidencial. Algo que en los pasillos no parece que vaya a ser una tarea sencilla.