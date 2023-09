Novak Djokovic centra todas las miradas del mundo del tenis tras ganar el US Open y recuperar el número 1 de la ATP. Y más aún en su regreso a España para jugar la Copa Davis con Serbia y antes de medirse a los de David Ferrer este viernes en La Fonteta, en un pabellón lleno en el que no quedan entradas a la venta. De todo ello, de sus planes de futuro y de la ausencia de Carlos Alcaraz, se pronunció largo y tendido en la rueda de prensa que dio este jueves en Valencia.

Regreso a España

Estoy emocionado de volver a España y en Valencia tras tantos años y representar a mi país en la Davis. Dije el año pasado que estaría aquí. No estoy muy fresco obviamente, por las exhaustas semanas últimas. No ha habido mucho tiempo de recuperar y ha habido que adaptar mi cuerpo a nuevas condiciones para ayudar a Serbia a puntuar en la Davis.

Rivales de España

No sé contra quién jugaré ante España. La Davis es una competición en la que representas a tu país y ofreces siempre más para ganar. Todo el partido cuenta. Estoy contento de jugar aquí. Si ganamos a España estaremos clasificados ya para Málaga.

Dominio del castellano

Sigo trabajando mi español, entiendo más que hablo. Voy probando, en Marbella tengo buenos profesores.

Seguimiento de aficionados

El tenis de la zona balcánica esta creciendo y haciéndose popular, no sólo en Serbia, Chequia, Eslovaquia.... España también es una potencia, no hay que descubrirlo. Y la gente viene a llenar los estadios para animar a su equipos. Es diferente a otros torneos.

Objetivo París 2024

Mi plan es jugar los Juegos Olímpicos, en eso estoy física y mentalmente. Roland Garros, Wimbledon, Juegos Olímpicos en tierra y US Open. Es un reto interesante, pero mi plan es estar en los JJOO, representas a tu país y sentímiento es particular.

Amistad con Davidovich

A Davidovich lo conozco de mucho tiempo, lo he visto mucho, vive cerca de Marbella, tiene un gran entrenador, ha ido creciendo en el ranking en los últimos años. En último año y medio ha jugado su mejor tenis, como en Montecarlo. Es capaz de dar su mejor tenis en las mejores plazas. Es muy completo, dinámico, rápido, tiene grandes manos, puede hacer de todo, le gusta esta atmósfera, hay que trabajar duro para ganar a esta gente.

Formato de la Davis y polémica con Piqué

No voy a criticar a Piqué, se cambió el formato hace unos años, fue una oportunidad de invertir en el deporte. Hay diferentes opiniones sobre este formato, creo que no es el mejor formato, hemos pasado a otro extremo de lo que había. Habría que equilibrar el balance. No permite jugar a los países en su casa, tampoco da oportunidades a los jóvenes de ver a su país en casa. No tomo decisiones. Pero los jugadores no participan en el proceso de decisiones. No sé lo que pasó para que Kosmos e ITF rompieran exactamente. Es la competición histórica del mundo del tenis. Creo que este formato tiene que modificarse. Creo que es necesario no sólo para mí sino por el resto de jugadores, que pueda así participar en el proceso de hacer este competición lo importante que es.

Objetivos hasta final de año

Acabar el año número como número uno no es mi prioridad, sino ganar todo lo posible, y jugar con mi equipo nacional. Todo lo demás es un bonus extra.

Ausencia de Alcaraz

Siempre protejo a jugadores en está situación. Alcaraz no está aquí, es joven, acusa el cansancio, hay que entenderlo. Sé que ama representar a su país. Somos parte de un deporte individual, él ha representado a su país jugando muchas veces, pero necesita descansar. Honestamente, para Serbia es mejor que no esté aquí, pero le deseo lo mejor, igual que a España.

Es increíble lo que ha hecho Alcaraz desde que tenía 19 años, 20, 21 años es uno de los jugadores más completos que me he encontrado, tiene una familia, un equipo para llegar muy lejos.

En 20 años no he jugado todos los años para Serbia, hay años que juegas muchos torneos, te sientes cansado, sé que Alcaraz tiene esperanza de que España pueda clasificarse para Málaga y estoy seguro que jugaría en Málaga. Yo el año pasado no estuve aquí, y no sé clasificó Serbia para Málaga. No tuve la oportunidad. Es normal que España no esté contenta con él por no estar aquí, peor para los serbios es mejor que no esté aquí. Pero defiendo a Carlos porque sé la sensación que tiene. Pero seguro que con 20 años tiene mucho tiempo para representar a España y ganar alguna copa Davis para España.

Añoranza de Nadal y Federer

Yo no sé cuánto individualmente los echo de menos, pero el tenis seguro que sí, porque son dos leyendas que han dejado un inmenso legado a nuestro deporte y al deporte en general.

Tenis Checo

Tiene bastante tradición y siempre tiene cuatro o cinco jugadores top en en ranking. Probablemente estemos ante la generación dorada del tenis checo. Pienso que está en buenas manos y un capitán con mucha experiencia. No me extraña que estén siempre ahí. Tienen un muy buen equipo.