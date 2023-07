Carmen Avilés luchará por las medallas con España en el Europeo

La atleta cordobesa Carmen Avilés disputará el Europeo sub 23 de atletismo, una cita que tendrá lugar entre los días 13 y 16 de julio en Espoo (Finlandia). La cordobesa competirá en el 400 lisos y en el 4x400 femenino con el relevo de la selección española.

La corredora del club Playas de Castellón afrontará su tercera gran cita continental como atleta de formación, pues ya participó en el 2019 en el Festival Olímpico de la Juventud Europea sub 18 (FOJE) y en el 2021 en el Europeo sub 20. Ahora buscará en Finlandia su tercera medalla a este nivel, pues en el 2019 ganó el oro en el 4x400 del FOJE y la plata dos años más tarde, también en el relevo, pero en la cita continental sub 20. Mientras, buscará acercarse al podio en el 400, pues hace cuatro años fue cuarta y en el 2021 terminó duodécima.

El calendario del Europeo

Avilés debutará este jueves a las 13.05 horas en las eliminatorias del 400. Al contar con la séptima mejor marca entre las 25 inscritas, lo normal es que sea una de las 16 elegidas para disputar las semifinales de la tarde. Sobre las 18.00 horas correría las semifinales, una eliminatoria en la que también debería lograr uno de los 8 puestos con derecho a participar en la final. La carrera por las medallas está prevista para el viernes a las 19.05 horas. El sábado volvería a la competición para disputar sobre las 13.35 horas las eliminatorias del 4x400. España estará previsiblemente en una final del relevo largo que se celebrará a las 20.26 horas del domingo.