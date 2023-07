El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno y que sale noveno este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial, manifestó en el circuito inglés de Silverstone, que harán "cuentas en Abu Dabi", donde acaba el certamen a finales de noviembre, y que ellos mantienen "la calma"

"En la Q1 teníamos más margen, pero luego al final salimos con neumáticos usados, para cubrir posiciones: arriesgamos demasiado y pasamos con el 15, porque queríamos guardar dos juegos de neumáticos nuevos para la Q3. Pero quien no arriesga no gana", comentó el doble campeón mundial asturiano, la gran sensación de la temporada con seis podios que lo sitúan tercero, con 131 puntos, 98 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo arrancará primero en la legendario pista inglesa, donde festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina (2006 y 2011).

"No hemos sido rápidos en todo el fin de semana; pero al final novenos en la Q3, aunque la estrategia creo que ha sido buena; arriesgando en la Q1 y teniendo esos dos neumáticos", comentó Alonso este sábado, al canal de televisión Dazn, después de acabar noveno la calificación para el Gran Premio de Gran Bretaña.

Por su parte, Carlos Sainz (Ferrari) saldrá en la quinta posición este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña. El madrileño declaró que en este circuito, donde ganó hace justo un año, tuvo una calificación "difícil, con condiciones mixtas" y en "la que no sabías qué grip (agarre) ibas a tener en cada curva".

"Fue una 'cuali' difícil, como ya llevamos varias este año, con en condiciones mixtas, sin saber si llueve o no llueve, si poner slicks o no... en la que no sabías que grip ibas a tener en cada curva", indicó Sainz, de 28 años, que es quinto en el Mundial, con 82 puntos, 147 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo arrancará primero en la legendario pista inglesa.

"Fue complicado, porque no sabías ni el agarre que ibas a tener, ni dónde arriesgar; ni donde apretar, en la Q1 y en la Q2, sobre todo", explicó este sábado, en Silverstone, al canal de televisión Dazn, el talentoso piloto madrileño, con un victoria y quince podios en la categoría reina.