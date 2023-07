Carmen Avilés, oro y récord en el 400 del Campeonato de España sub 23

La atleta cordobesa Carmen Avilés logró el título nacional en el 400 lisos del Campeonato de España sub 23 de atletismo, un evento que se está celebrando en Tarragona con la presencia de centenares de atletas de todo el país. La cordobesa ganó la final con una marca de 52.93 segundos, a 20 centésimas de la mejor marca de su carrera, lograda hace un mes en Huelva y nuevo récord andaluz sub 23. El tiempo que hizo en la final le valió para batir el récord del campeonato.

La velocista del club Playas de Castellón pasó a la final con comodidad, pues ganó su serie con un tiempo de 54.71 segundos. Ya en la final impuso su gran momento de forma para vencer con 52.93 segundos y una renta de 9 centésimas sobre la siguiente en la llegada, la leridana Berta Segura. La tercera plaza la logró la madrileña Rocío Arroyo con un tiempo de 53.72. La sevillana Ana Garitonaondía podría completar el relevo 4x400 en el Europeo sub 23 que se avecina al terminar cuarta con 54.46.

Oros nacionales en tres categorías

Carmen Avilés ya ha ganado oros nacionales en las categorías sub 18 (400 lisos en el 2019), sub 20 (200 en el 2020) y sub 23 (400 en el 2023) desde que llegó a la provincia. En la temporada de invierno de este año fue tercera en el 400 del Campeonato de España sub 23, por lo que ha subido dos posiciones para llevarse el oro.

Entre el resto de la participación cordobesa ha destacado Ángel Romero (Gines Pozoblanco), sexto en salto con pértiga, y Wayra Romero, quinta en 100 vallas. El domingo a las 18.05 horas luchará por las medallas la palmeña Ana María Chacón (Palmathlón) en salto con pértiga.