Alejandra Cívico, plata con Andalucía en el Campeonato de España

La jugadora del Uni Córdoba Maristas Alejandra Cívico formó parte de la selección andaluza sub 15 3x3 de baloncesto que ganó la medalla de plata en el Campeonato de España de Blanes. Andalucía venció en los cuartos a Cataluña 1 (18-15) y en semifinales a Cataluña 2 (13-11). Valencia dejó sin corona al conjunto andaluz al vencerle por 21-20.

La selección sub 15 femenina acabó en el quinto puesto con la presencia de Martina Aguilar (Cordobasket), Alba Sánchez (La Carlota) y Elena García (La Salle). Una derrota en los cuartos frente a Canarias por 11-17 dejó a Andalucía sin opciones de subir al podio. Las selecciones masculinas sub 13 y sub 15 alcanzaron sendas platas, si bien ambas sin representación cordobesa.

Los primeros campeones

Los títulos de esta competición nacional de nuevo cuño los consiguieron Cataluña (sub 13 y sub 15 masculina), Valencia (sub 15 femenina) y Madrid (sub 13 femenina).