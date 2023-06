La Asamblea Anual de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) concluyó en Córdoba con una apuesta por mejorar la sostenibilidad de los vehículos y la seguridad en las competiciones. El director del Rali Sierra Morena y presidente del Automóvil Club de Córdoba, Manuel Muñoz, ha analizado todo lo que ha sucedido estos días en Córdoba y la situación actual del mundo del motor.

-¿Qué valoración hace sobre la celebración de la Asamblea Anual de la FIA en Córdoba?

-Para el automovilismo de Córdoba ha supuesto situar a la ciudad en el mapa mundial de este mundo. Si ya conocían el nombre de Córdoba por el Rali Sierra Morena, por ser desde hace varios años un evento internacional, ahora también la conocen por este motivo. Doy las gracias al RACE, a la Federación Española y a la Federación Internacional por concedernos la organización. Se ha demostrado que Córdoba, además de ser capaz de contar con el mejor rali de España, también puede albergar un gran congreso a nivel internacional, no solo por contar sitios donde organizarlo, el Palacio de Congresos de la calle Torrijos y el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, sino también por ser la única ciudad que cuenta con cuatro Patrimonios de la Humanidad.

"Se ha demostrado que Córdoba puede albergar un gran congreso a nivel internacional"

-¿Qué personalidades destacadas han pasado por la ciudad?

-Pues han venido a Córdoba el propio presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, los presidentes de todas las federaciones nacionales del mundo y los presidentes de los clubs más importantes del mundo. Han llegado a Córdoba, por ejemplo, los presidentes de los clubs que organizan pruebas de la Fórmula 1 o de los ralis más importantes. Han estado también el presidente del RACE o del Automóvil Club de Mónaco. También han venido aquí representantes de todos los equipos que compiten en la Fórmula 1 y el Mundial de Ralis.

-¿Tiene una estimación en cifras del impacto económico?

-No soy la persona adecuada para dar ese dato porque lo desconozco. La FIA y el RACE están trabajando en ello y en los próximos días lo sabremos. Lo normal es que el retorno económico para la ciudad sea una cantidad muy superior a la invertida. Se han llenado los hoteles y estoy seguro que habrá un retorno turístico en los próximos meses.

-¿Cuántas personas han venido al final a Córdoba?

-En total han pasado 649 personas por la ciudad. Más de 300 han sido presidentes de federaciones nacionales y el resto, presidentes de clubs y de la Comisión Ejecutiva de la FIA.

-Ha tenido lugar un Eco Rali durante estos días. ¿Le ha ofrecido al alcalde traer a Córdoba una prueba internacional de esta modalidad?

-La prueba Eco Rali que se ha celebrado en Córdoba la ha organizado el Real Automóvil Club de Córdoba, la entidad que también lleva le gestión del Rali Sierra Morena. Se ha demostrado con su celebración la capacidad que hay a nivel de ciudad para organizarlo. También ha podido ver la gente que ha venido la belleza que tiene nuestra sierra y eso que solo han llegado a Trassierra, Los Villares y Las Ermitas, sin entrar a profundizar más por la provincia. La propuesta que se ha hecho es qué a partir de ahora, además del Rali Sierra Morena, se celebre un Eco Rali en otra fecha diferente que se estime conveniente.

-¿Qué es exactamente un Eco Rali?

-Es un rali de regularidad abierto, lo que significa que los participantes tienen que cumplir las normas de tráfico en todo momento. La carretera no está cerrada al tráfico y los coches son eléctricos, en unas categorías al cien por cien y en otras híbridos enchufables. Gana el equipo que mejor media de velocidad haya hecho en cada tramo cronometrado pero que al mismo tiempo haya consumido menos. Se hace una media del tiempo y el consumo y de ahí sale el ganador. El coche que llevamos el alcalde y yo ocupó el puesto 14 sobre 52 participantes, lo que no está nada mal para ser la primera vez. Me ha sorprendido ver la competitividad que hay en este tipo de competiciones. A mí, que he sido piloto de ralis convencionales, no me llamaba la atención este tipo de ralis al ir a 50 kilómetros por hora. Sin embargo, tiene su chispa de competitividad al tener que controlar el consumo. Se ha demostrado también que Andalucía en general y Córdoba en particular está modernizando su parque automovilístico.

"La sostenibilidad en los vehículos es una asignatura difícil de trabajar"

-Se ha hablado mucho estos días de la sostenibilidad en los vehículos. ¿Preocupa tanto la cuestión?

-Pues es la gran asignatura que tiene la FIA por delante, la manera de conjugar la competición pura y dura que conocemos desde hace décadas con la nueva electrificación y de tecnologías que el automovilismo nos está dando a nivel comercial. Es una asignatura difícil de trabajar, porque no todos los vehículos están diseñando para competir a nivel eléctrico, sobre todo a nivel de duración del consumo de las baterías. Es el trabajo para los próximos años de los fabricantes, el de tratar de alcanzar esa ecuación perfecta.

-¿Cuánto queda para que el parque automovilístico sea en su mayoría eléctrico?

-Pues sobre lo que has dicho, ahora se le ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora es el parque automovilístico comercial el que manda sobre el automovilismo. Antes, lo que se probaba en las carreras era lo que pasaba a los coches de calle pero ahora no. Hoy día, los vehículos de competición se tendrán que adaptar a lo hay en los de calle, simplemente porque las normativas están cambiando y si el futuro es la electrificación, la competición se tendrá que adaptar a ello.

-También se ha hablado bastante de la seguridad en las competiciones. ¿Le preocupa mucho la del Rali Sierra Morena?

-Totalmente, la seguridad la trabajamos mucho desde el Automóvil Club de Córdoba. Es un tema primordial y que crece en importancia a pasos agigantados, día tras día. Si el Rali Sierra Morena subiera en los próximos años de categoría, hablamos de niveles de Campeonato del Mundo o de Europa, la seguridad, si ya es buena, tendría que ser mucho mejor todavía. El futuro nos lleva a controlar a la gente que sigue los ralis lo más posible. Es nuestra mayor preocupación y trabajamos en ello cada día.

-Va a presentarse a las elecciones de la Federación Andaluza. ¿Cómo lleva esa cuestión?

-Las elecciones están previstas para finales del 2024. Es un proceso largo y duro que no va a entorpecer para nada la organización del próximo Rali Sierra Morena que en mi opinión está en su mejor momento. Seguiré con el rali como hasta ahora.

"El objetivo es superar al Islas Canarias para que nuestro rali sea el mejor de España"

-¿Con cuáles ralis españoles compite en estos momentos el Sierra Morena?

-Una vez que el Rali de Cataluña ya no puntúa para el Campeonato del Mundo, el Islas Canarias es el que se postula como el referente de nuestro país, ya que puntúa para el Campeonato de Europa. Nosotros estamos ahora en el Tour Europa y el objetivo es superar al Islas Canarias para que nuestro rali sea el mejor de España.