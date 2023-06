El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad de la temporada 23-24 va tomando forma. A los recientes fichajes de Damián Mareco y Guilherme se han unido tres renovaciones importantes en el seno del plantel califal. Son los casos de Zequi, Perin y Víctor. Los dos primeros han sellado su continuidad por una temporada, mientras que el portero canterano ha prolongado su vinculación hasta 2025. De este modo, son 11 los jugadores con los que cuenta actualmente la primera plantilla cordobesista: Fabio, Ismael, Muhammad, Pulinho, Zequi, Perin, Damián Mareco, Guilherme, Víctor, Rafalillo y Joaquín.

Zequi

Ezequiel Montero ‘Zequi’ (Algar, 1994) cumplirá su quinta temporada en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, al que llegó en verano de 2019 procedente del Santiago Futsal. Jugador muy importante en estas últimas campañas, y autor de ocho dianas en la 22-23, el gaditano no ocultaba su satisfacción por “alcanzar un acuerdo con el club. Mi prioridad era quedarme, sobre todo porque no me he sentido cómodo durante los últimos meses. No ha sido un buen año personalmente. Comencé bien pero las lesiones me han ido lastrando muy a menudo. No me gusta irme de los sitios así y era una de las prioridades por las que quería renovar. Hemos estado hundidos y solo espero poder contribuir a levantar a este equipo, a volver a enganchar a la afición para poner al club donde merece”.

Perin

Lucas Perin (Sao Bernardo do Campo, 1998) afrontará su cuarto ejercicio en el seno blanquiverde. El último de ellos, de menos a más, estuvo marcado por los problemas burocráticos que le impidieron actuar en muchos encuentros. Pese a todo, el brasileño cuajó un gran final de temporada, alcanzando la cifra de seis tantos y erigiéndose en una de las piezas clave para lograr la salvación. El ala cordobesista aseguraba estar “muy motivado y agradecido al club por confiar y apostar por mi continuidad. El club me está ayudando mucho a crecer como futbolista y como persona, así que solo queda devolver la confianza depositada e intentar volver a enganchar a una afición que será clave, un año más, en la consecución de los objetivos propuestas para la temporada”.

Víctor

Por su parte, Víctor Areales (Córdoba, 1998) ha sellado su continuidad hasta junio de 2025. El portero canterano, que ya debutó con el primer equipo en la 21-22, ha visto recompensado su excepcional trabajo sobre la pista, refrendado con la disputa de cuatro encuentros en la pasada campaña donde rayó a un gran nivel. Víctor se mostraba “muy contento de formar parte de la primera plantilla. Es un auténtico reto, difícil, pero intentaremos adaptarnos lo más rápido posible. Hay que tener paciencia para mejorar todo lo que se pueda. Estoy muy satisfecho de poder quedarme en mi casa, en Córdoba”. El portero cordobés rechazó en un primer momento la oferta para subir al primer equipo, según reconoció el propio presidente del club, José García Román. Sin embargo, finalmente ha aceptado integrarse en la primera plantilla y a abandonar el filial.

La opinión de Josan

Josan González, técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, valoraba muy positivamente estas tres renovaciones. En relación a ello manifestaba que “Víctor es un portero moderno, con un gran potencial, que puede pelear junto a Fabio por la titularidad. Estoy completamente seguro. Respecto a Zequi, será el jugador con más temporadas en el club, por lo que su rol, también como uno de los capitanes, ha de ser muy importante. Su madurez y experiencia, así como su polivalencia, serán fundamentales para liderar al equipo. Ojalá que las lesiones le respeten porque puede ser un jugador muy importante. Por lo que respecta a Perin, esta debe ser la temporada de su consagración como una de futuras estrellas de la liga. La pasada campaña, una vez que retornó de Brasil debido a los problemas burocráticos, demostró ser un jugador diferencial. Pese a su juventud, tenemos muchas esperanzas depositadas en él. Estas renovaciones refuerzan la idea que tenemos de equipo”.