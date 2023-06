Corría el minuto 84 de partido en el campo de Cornellà. En esos momentos, el Almería, que perdía 3-2 ante un Espanyol ya descendido, era carne de segundo. Entonces Ramazani entró en el área 'perica' y fue trabado, pero el árbitro del partido, Soto Grado, amonestó al delantero almeriense por simular la caída. Sin embargo, desde la sala VAR le invitaron a acercarse a la banda a ver la jugada, en la que, obviamente, Ramazani era derribado por un defensa rival. Después de tres minutos de nervios y tensión, el colegiado tuvo que asumir su error y aceptó la corrección del VAR, indicando un penalti que Embarba convirtió en el 3-3 definitivo. Resultado que salvó al Almería y condenó al Valladolid. El VAR había sido, una vez más, decisivo.

180 intervenciones

Una vez más de las casi 180 en las que ha intervenido esta temporada para enmendar la plana al colegiado de turno tras cometer un error grosero. Las intervenciones del VAR en estos cinco años en los que lleva implementado en los arbitrajes no ha dejado de dispararse. Desde las 113 veces que fue consultado en la primera temporada, la 2018-19, a las 141 en la 2020-21, y en la presente se disparaba hasta casi 180. Un número que equivale a una intervención en cada dos partidos, al jugarse 360 durante la temporada.

Para Pedro Martín, el periodista experto en datos de la cadena COPE, "los arbitrajes este año han sido especialmente malos con errores muy groseros. Pero lo peor es el uso indiscriminado del VAR. Un uso además erróneo de raíz porque al final el VAR es una tecnología, pero siempre sujeta al criterio humano de quien se sienta a utilizarla. Y esto lo que acaba es por rearbitrar los partidos. Si al árbitro no ve una cosa en el campo, salvo que sea fragrante, no hay por qué rearbitrarla desde las televisiones por otro árbitro que ve otra cosa. El VAR ya no se puede cambiar y la única solución es quitarlo del fútbol tal y como está concebido".

Nunca el VAR tuvo tanta incidencia, ya que si atendemos a la clasificación, las variaciones provocadas por el videoarbitraje afectan tanto al campeón de la Liga, el Barcelona, como a los tres equipos descendidos. Si la Liga se hubiese jugado sin VAR, el campeón habría sido el Real Madrid y los descendidos serían Valladolid, Almería y Elche. Librándose con ello el Espanyol. Esto, como todo, tiene varias lecturas. Dirán los blancos que el VAR les ha perjudicado hasta quitarles el título, mientras que los azulgrana pueden responder que el VAR, como tecnología que hace más justo el fútbol, les da un título que no habrían ganado si la tecnología no hubiese corregido los errores arbitrales.

Rearbitrar desde Las Rozas

Para Martín, "el fútbol de ahora se rearbitra desde Las Rozas y eso mata el espíritu de este deporte como lo conocemos. ¿Qué será lo siguiente, rejugar los partidos? No me extrañaría, incluso me gustaría, que saliera adelante la denuncia del Espanyol por el gol que les pitan en contra cuando no hay ni una sola prueba de que el balón hubiese entrado completamente. No se puede pitar gol sin una prueba que lo justifique nunca. Para mi la solución sería que los equipos dispusiesen de dos 'challenges', como se hacen en hockey hierba o baloncesto, y los pidan cuando lo estimen oportuno. Piden VAR y si aciertan mantienen la posibilidad de volver a recurrir y si el fallo es en su contra gastan una bala. Así los árbitros se dedicarían a pitar, sabiendo que acierten o fallen se va a seguir, y no como ahora se refugien en el VAR. ¿Hay algo más inútil que un asistente ahora? No ayudan al árbitro porque dejan los fuera de juego jugarse por ver qué pasa y cuando fallan saben que les van a corregir. Es un despropósito".

El VAR se ha comido a los árbitros. Muchos de ellos pitan con red, a sabiendas que si cometen un error siempre van a salir en su ayuda. Lo mismo que unos asistentes que, como advierte Pedro, están totalmente desfigurados por su falta de protagonismo y autoridad. Nadie quiere volver a vivir aquella escena de Mejuto y el 'Rafa, no me jodas'. Ahora, que hable el VAR y se ahorran el bochorno.

Almería, salvado por el VAR

Si observamos la variación de la clasificación por las correcciones del videoarbitraje, destaca que con un arbitraje convencional el Barça tendría seis puntos menos de lo que tiene y el Madrid sumaría nueve puntos más. Por tanto, la tecnología ha pasado factura a los blancos y aliviado a los culés. El Atlético también ha salido beneficiado, al tener cinco puntos más de los que sumaría sin el videoarbitraje. El Betis, con los arbitrajes clásicos habría perdido ocho puntos, y el Almería, ha salvado cinco puntos gracias a la tecnología, son otros de los beneficiados por el mejor seguimiento de los partidos. Entre los más castigados, o esos clubes a los que les iba mejor con el ojo humano con el telemático, aparecen un Cádiz que pierde cinco puntos y un Espanyol que pierde los mismos y con ello la categoría. Nunca el VAR intervino tanto y con tanta importancia.