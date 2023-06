El Córdoba Futsal y su transformación: quién se queda, quién se va y qué busca el club

Lo primero está resuelto: Josan González seguirá llevando, por cuarta temporada consecutiva, las riendas de la plantilla del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad. El grupo que tendrá a sus órdenes el pontanés será radicalmente distinto del que finalizó, logrando una permanencia apuradísima, un curso 22-23 en Primera División que quedará como "una lección de la que todos debemos aprender", según subrayó el propio entrenador blanquiverde. Las consecuencias de ese aprendizaje se dejaron sentir de inmediato. Solamente quedan cuatro componentes del primer equipo.

Los que se quedan

Fabio Alvira, Pulinho, Ismael y Muhammad son los jugadores que tienen contrato en vigor. Concluir que todos ellos serán piezas para el Córdoba Futsal del futuro puede, sin embargo, resultar aventurado. En el caso del guardameta madrileño, titularísimo para Josan González en condiciones normales -que no han sido frecuentes-, el asunto está en los acompañantes. Cristian Ramos cerró su etapa en el club después de marcar una época y Víctor Areales, con oportunidades en el tramo final después de destacar en el filial de Segunda B, está en un tira y afloja para continuar.

Ni Pulinho ni Ismael ni Muhammad han sido futbolistas de referencia en el equipo. El brasileño, de 23 años, que jugó once partidos y marcó un gol, no jugó los últimos meses por problemas en el visado -al igual que ocurrió con sus compatriotas Viana y Perin- y el club anunció que le espera ya para el mes de julio. Dejó detalles, poco más. El tailandés se marchó a su país antes del final de la Liga por el nacimiento de su hijo. Hizo cuatro goles en 22 partidos. Con contrato hasta 2024 en Córdoba, se ha enrolado a préstamo en el Black Pearl durante estos meses y su retorno será previsiblemente con el campeonato español en curso.

Ismael López, de 23 años, representa una parte de la cuota cordobesa en el club. El prieguense volvió a casa después de una etapa en ElPozo Murcia y en el pasado curso hizo cuatro goles en 25 partidos. Con tanto talento como irregularidad, al pívot internacional en divisiones inferiores le ha costado meterse en el engranaje en medio de una temporada muy convulsa. Su salida no sería sorprendente, aunque todo depende de la confección final del grupo, en el que se cuenta con los canteranos Joaquín y Rafalillo, que harán la pretemporada con la primera plantilla y que ya tuvieron su bautismo oficial en la élite.

Los que se fueron

La desbandada ha sido masiva. El Córdoba Futsal se desprendió de siete jugadores, que recibieron un homenaje por parte del club en el último partido disputado en el Palacio de Deportes Vista Alegre. La efeméride quedó deslucida por un 1-9 ante el Viña Albali Valdepeñas que queda como la peor paliza recibida por el equipo cordobés durante toda su vida en Primera División.

Jesús Rodríguez, Cristian Ramos, Jesulito, Miguelín, Saura, Del Moral y Lucas Bolo ya están buscándose destinos, con algunos ya encajados en nuevos proyectos. Jesulito, tras tres años, emprende aventura en Francia con el KB United de París, donde se pondrá a las órdenes del cordobés y exblanquiverde Miguel Ángel Martínez 'Maca'.

"Ya podremos superar cualquier cosa, pues difícilmente lo vamos a tener todo más complicado que este año. Tuvimos los problemas con los extranjeros, luego no pudo venir el preparador físico al no serle convalidado el título, al entrenador le llegó una buena oferta en diciembre y estuvo a punto de irse, dos jugadores pidieron la baja por paternidad, lo que no le ha pasado a ningún club de un deporte profesional, y cuando estábamos remontando el vuelo, se sancionó a nuestro máximo goleador con cuatro partidos. Aún así, hemos sabido sobreponernos a todo", reflexionó el presidente, José García Román, en el acto de presentación de las camisetas de la campaña 23-24, en la que el club conmemorará su décimo aniversario.

Los que pueden entrar

Hay tres jugadores con los que el Córdoba Futsal mantiene conversaciones para la renovación de sus contratos, con algunos casos en los que la solución parece distante. Se trata de Zequi y los brasileños Lucas Perin y Álex Viana. Del desenlace de las negociaciones dependerá en gran medida la reforma de la plantilla, puesto que el club tiene abiertos varios frentes en el caso de que alguno no continúe defendiendo la blanquiverde. Eso sí, el tiempo apremia y la competencia en el mercado en el que se mueve el Córdoba -donde el arma de seducción fundamental no es el dinero- es alta.

Ezequiel Montero 'Zequi', que hizo 8 goles en 27 partidos en la pasada temporada, sería el más antiguo en la plantilla -llegó en 2019 procedente del Santiago Futsal- en caso de seguir. El gaditano, de 29 años, ha sido tentado por varios clubs. En los casos de Perin y Viana, apuestas del club, el plan es convertirles en jugadores referenciales una vez que se han acoplado a la competición española, aunque aún tienen margen de mejora.

Entre las opciones de fichajes, los nombres de Rafa Usín y Roger -ambos en el descendido Levante la última campaña- o Dani Zurdo -Osasuna Xota- han aparecido en las quinielas. "Tenemos muchas negociaciones y algunas están ya cerradas, pero la competición continúa", desveló el presidente, García Román, a propósito del interés en futbolistas que pertenecen a equipos que entraron a jugar la fase de eliminatorias por el título en la Primera División.