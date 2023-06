Jorge Messi acaba de confirmar que Leo quiere regresar al FC Barcelona esta temporada. Después de la reunión destapada por el periodista Toni Juanmartí entre el padre de Leo Messi y Joan Laporta, Jorge ha asegurado que "Messi quiere volver al Barça y me encantaría que volviera. Es una opción. ¿Si confío en que pueda regresar? Sí". Jorge Messi se ha desplazado a la ciudad Condal para escuchar al Barça y a su presidente cara a cara. Hasta el momento, el club blaugrana no había realizado oferta alguna al jugador hasta no tener claro si podía inscribir futbolistas a causa del límite salarial. La realidad es que el club sí que podrá fichar, pero necesita vender jugadores para implementar totalmente este plan de viabilidad.

El padre del futbolista se ha reunido este mediodía con el presidente azulgrana para tratar de resolver la posible vuelta del crack argentino al Barça, después de que el club tenga ya previsto obtener el 'OK' de la Liga al plan de viabilidad. Leo Messi estaría encantado con la opción de poder regresar a la que fue su casa y el padre también lo vería con buenos ojos. De esta forma, se siguen dando pasos para que su vuelta sea una realidad lo más pronto posible. La reunión, que ha durado apenas 40 minutos, refleja la voluntad de ambas partes de tratar de llegar a un acuerdo con el beneplácito de la Liga. Veremos cómo se resuelve.