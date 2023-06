El Córdoba CF B se cita con la historia ante el Getafe B

El último capítulo de la historia. Tras una odisea convertida en temporada, con episodios extensísimos y un desenlace incluso algo retorcido, en forma de liderato esfumado en las últimas tres jornadas, lo que llega para el Córdoba CF B es su última oportunidad para conseguir el ansiado final feliz, redondear la hazaña, que queda a un paso de convertirse en realidad a través del gran objetivo: el ascenso a Segunda RFEF. Los de Diego Caro, de esta forma, tras el resultado favorable de la ida en El Arcángel frente al Getafe B (1-0), descuentan las horas para la vuelta de la final nacional del play off ante los azulones, frente a los que preparan una auténtica batalla para su última prueba del curso, en la Ciudad Deportiva getafense este domingo (11.30 horas), donde se subastará el último billete de la promoción.

La semana más importante

En busca de poner ese broche a su fulgurante campaña, el joven combinado cordobesista ultima un plan para superar una vez más al filial madrileño, al que ya tomó la medida durante su primer pleito de la final nacional en casa. Desde la solvencia defensiva, principal argumento -tras dejar a cero la portería en cuatro de las cinco citas de la fase hasta el momento-, hasta redondear la propuesta ofensiva, para el preparador blanquiverde la clave parte clara: ir a por el triunfo sin mirar el marcador de la eliminatoria. «Tenemos que olvidarnos del resultado, tenemos que ir a Getafe el domingo a ganar el partido. Son 90 minutos, una final y a ganarla. Si pensamos que tenemos una ventaja del partido anterior, nos puede llevar a la confusión. Así se lo estamos haciendo saber a los chavales. Va a ser un partido de máxima dificultad, ante un muy buen equipo y que nos va a poner las cosas muy difíciles. Tenemos que sacar nuestra mejor versión, hacer las cosas bien con y sin el balón», manifestó el propio Caro en la previa a la cita.

«Llegó la semana más importante de la temporada, porque es el último partido, porque nos estamos jugando un ascenso y porque después no hay nada más. Somos conscientes de ello, la estamos preparando con mucho mimo. Sabemos la dificultad que entraña el partido, tenemos muchas ganas de que llegue ya el domingo», añadió seguidamente el villarrense.

Formato de final pura

Otra de las grandes bazas del conjunto califal para el segundo episodio de la eliminatoria será el contar con el reloj a su favor en lo que al resultado global se refiere, sin hándicap -positivo o negativo- de cara al formato, que ahora recoge opción de disputar la tanda de penaltis tras prórroga, aunque con el avance de los minutos como aliado ante un Getafe B obligado a marcar al menos un gol para alterar la hoja de ruta tras la pasada victoria en El Arcángel.

Un contexto, eso sí, que suma alicientes, aunque también cierta «presión», a una semana de trabajo en la que el joven combinado blanquiverde ha buscado dar continuidad a su singular fórmula para el éxito esta temporada: «Tenemos que pensar que nos ha ido bien así. Durante toda la temporada nos ha ido bien, durante los play off también. Hemos hecho, más o menos, el mismo trabajo, con connotaciones dependiendo evidentemente del rival, pero la semana ha sido con normalidad, tranquilidad, intentando quitar esa presión que puede dar el partido a los chavales, para que jueguen sueltos y hagan lo que saben, que es jugar a fútbol», recalcó Caro.

Sin Jan Reixach

La expedición para la cita, no obstante, no estará al completo dada la baja sensible de Jan Reixach por sanción -vio tarjeta amarilla en la ida-, uno de los fijos en el esquema cordobesista durante el curso y también figura destacada en la presente fase de ascenso, en la que se ha colocado como una pieza insustituible en el mediocampo. Paralelamente, el esquema de Caro volverá a poder contar con los servicios de Matías Barboza, que se une de nuevo al listado de alienables tras precisamente cumplir encuentro de castigo en la primera de las pugnas frente al filial getafense, también por sanción.

Así, lo que queda será un elenco de 21 futbolistas preparados para hacer las maletas con destino a tierras madrileñas, donde se espera el desenlace de una historia que busca un cierre redondo, un ascenso. Y van a por él.