El balance de un guion soñado, aunque ajustado. El primer cruce de la final nacional entre el Córdoba CF B y el Getafe B se tradujo en el primer paso adelante de los de Diego Caro en la última eliminatoria previa al ansiado ascenso a Segunda RFEF, gestada desde el calor de un El Arcángel exultante (1-0), vibrante ante el empuje de su filial, y también presente en un duelo de disciplinas pujantes en la que la blanquiverde se mostró más fuerte, más astuta y más acertada para encarrilar la carrera por la promoción, ahora a falta de un único partido para hacer historia. "La ilusión ha sido el detonante de estos chavales durante toda la temporada, sus muchas ganas. Lo hablamos muchas veces, si quieren ser jugadores profesionales, que es lo que aspiran ellos, este tipo de partidos son ideales, en los que tienen que mostrar y demostrar que están hechos para eso. Creo que hoy lo han hecho una vez más, de las muchas que lo han hecho esta temporada", manifestó el técnico tras el enfrentamiento ante los getafenses.

El último paso

A tan solo 90 minutos de distancia de certificar su salto a la cuarta categoría nacional, tras una odisea de trabajo, buenos resultados, un liderato que se escapó sobre la bocina y ahora una última bala para alcanzar el ascenso, el conjunto blanquiverde llega con una única premisa en mente tras llevarse el gato al agua en la primera cita de la eliminatoria: "pelearlo" en la segunda. "Lo vamos a pelear. Nuestra idea era llegar al último partido con opciones, creo que hemos llegado. Va a ser muy difícil. Jugaremos en campo del rival donde estoy seguro de que va a haber un buen ambiente, donde nos vamos a enfrentar a un buen equipo. También, evidentemente, saben ellos que se van a enfrentar a un buen Córdoba CF B, que lo va a dar todo. Ojalá consigamos la victoria, consigamos un buen resultado que nos haga ascender", valoró.

El propósito de mejorar el rendimiento a domicilio, eso sí, gran escollo a lo largo de la temporada regular, aunque baza cambiante en la presente fase de promoción, también ha sido una de las indudables claves señaladas por el preparador villarrense, que apunta la mejoría de las últimas fechas como camino a seguir para la última final en el camino: "Vamos con la idea de ganar. Es cierto que durante la temporada regular nos ha costado lejos de casa un poco más de la cuenta. Hemos sido superiores en muchos partidos, pero nos ha penalizado un poco el acierto de cara a gol. No hay nada más que ver los resultados, pero también es cierto que en este play off ganamos en Lucena, un campo muy difícil. Con esa idea vamos, la de intentar ganar allí en Getafe. Sabemos que va a ser un rival muy fuerte, pero nuestra idea no pasa por otra que ir allí a ganar", añadió acto seguido.

Un grupo "increíble"

Sobre sus pupilos, Diego Caro también aprovechó para recalcar la entrega y trabajo de un grupo reformado durante el pasado mercado estival, figurante entre "los mejores que ha tenido" y con una capacidad al borde lo "extraordinario". "Su ilusión, las ganas, la motivación... Es un grupo increíble, no sé si el mejor que he tenido, pero sin duda de los mejores. Es extraordinario, los que juegan y los que no juegan. Los que se quedan fuera tienen tanto nivel como los que están jugando, por eso dan tanto rendimiento, porque saben que si se duermen puede entrar cualquiera de ellos. El vestuario es una maravilla, estoy encantado con ellos" afirmó orgulloso.

Incidiendo en la figura de Roberto Abreu, protagonista con un golazo en la cita frente al combinado azulón, además, el técnico aseveró que es una pieza con madera para "otra categoría". "No vamos a descubrir a Abreu. Es un futbolista con una calidad y un talento increíble, el año pasado ya nos dio muchas cosas. Encantados con él. Además se sacrifica en defensa cuando lo tiene que hacer, que en los futbolistas de talento y calidad no es fácil. Gran partido de él, de todo el equipo. Cuando está en ese nivel es un futbolista de otra categoría", finalizó.