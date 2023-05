El Córdoba Futsal mira a la décima plaza en el partido de las despedidas

El Córdoba Futsal ya ha empezado la semana que le llevará a terminar la cuarta temporada consecutiva en la Primera División de fútbol sala. El conjunto cordobés cerrará la liga recibiendo el próximo sábado a las 18.30 horas en Vista Alegre al Viña Albali Valdepeñas.

Los blanquiverdes acabarán la temporada con los deberes mínimos hechos, pues en la penúltima jornada sellaron la permanencia en la denominada mejor liga del mundo. El Córdoba Futsal perdió por 3-1 en la cancha del histórico ElPozo Murcia pero los resultados de los rivales directos por el descenso le otorgaron una merecida salvación.

Con el alivio que ha llevado la permanencia a la entidad cordobesa, ahora encara el cierre a la temporada. El último partido de la liga le podría servir para conseguir la mejor clasificación de su historia en Primera, pues la tiene en la undécima plaza que obtuvo en la pasada campaña y cuenta con opciones de terminar décimo.

A tres puntos de la décima posición

Los blanquiverdes ocupan actualmente la duodécima plaza con 29 puntos, a un punto de la undécima que ostenta el Ribera Navarra (30) y a tres de la décima que posee el Santa Coloma (32). Si venciera al Valdepeñas, no ganara el Ribera y perdiera el Santa Coloma, lograría terminar la competición en la décima posición. Santa Coloma-Noia y UMA Antequera-Ribera Navarra serán los partidos de los rivales de los cordobeses por el décimo lugar. La escuadra catalana se medirá a un Noia que se encuentra en el octavo puesto y no se jugará nada, pues no puede ni mejorar ni empeorar su actual posición. Mientras, el Ribera visitará a un UMA que luchará hasta la última gota de sudor por la salvación, pues llegará a la última jornada abriendo la zona de descenso.

El partido destacará también por ser el de las despedidas, debido a que varios componentes de la primera plantilla no continuarán la próxima temporada. Jesulito ya ha confirmado a través de sus redes sociales que no continuará. También podrían salir los cordobeses Cristian Ramos y Jesús Rodríguez, Pablo del Moral, Zequi, Alberto Saura y el veterano Miguelín. No se despedirán de la afición, por esta temporada, el brasileño Pulinho y el tailandés Muhammad, pues ambos se encuentran ya en sus países de origen, aunque ambos podríán continuar.

El partido del próximo sábado tendrá por tanto unas connotaciones muy diferentes a las de los anteriores, con la permanencia asegurada pero con la incertidumbre de cuales jugadores de la actual plantilla seguirán en Córdoba. La conquista de la décima plaza sería un premio inesperado para un grupo de jugadores que tanto ha sufrido para asegurar la categoría.