Sus vídeos en Twitter se hicieron virales antes del Mundial de Rusia. En el coche, por la calle o en el ‘closet’, Jero y Jose comentaban cómicamente situaciones cotidianas del matrimonio y del fútbol. Los dos argentinos se convirtieron en un fenómeno de las redes y ahora desembarcan en Barcelona con ‘Una pareja real’, una obra de teatro cómica que llega al Apolo desde hoy hasta el lunes.

Primera vez en Barcelona. ¿Qué es en lo primero que pensaron cuando sabían que iban a venir? Jose de Cabo: ¡En el jamón crudo!

Jero Freixas: Acá le llaman ibérico. [ríe] Lo mío tuvo que ver más con mis antepasados.

JC: Bueno, pero a mí me pasó eso con Madrid, pero aún no fuimos.

JF: Sí, sin duda, pero en casa se habló siempre bastante de la familia Freixas. Hay muchos recuerdos, hay libros escritos sobre la genealogía de los Freixas. Entonces, llegar acá, a la tierra en donde arrancó todo, digamos, es fuerte para mí. Y ya ni hablar de Messi. O sea, es una tierra doblemente emocional para mí. Por un lado, porque es la tierra de mis ancestros y, por otro lado, porque es la segunda casa de Leo. La primera es Argentina, obviamente.

¿Qué es lo que más ganas tienen de ver?JF: José la Sagrada Familia y yo el Camp Nou.

JC: Yo necesito ir a la Sagrada Familia y necesito conocer todas esas obras maravillosas,

de las que tanto me han hablado gente que vino acá. Y bueno, ahí estamos, tratando de negociar. [ríe]

JF: Yo quería conocer el Camp Nou. Hoy, nada más llegar, fuimos a verlo. Mañana haremos una visita guiada y vamos a poder conocer el museo. Para mí es un lugar histórico, es donde el mejor jugador del mundo desplegó toda su magia, ¿no? Los mejores años fueron acá, y en Qatar.

Estuvieron en el Mundial, lo vivieron de cerca. ¿Las emociones estaban a flor de piel como veíamos en los vídeos?JC: Qatar fue una experiencia única en la vida, no solo porque vivimos un mundial, pero eso puede no ser único en la vida, ¿no? Pero vivimos el mundial en que Argentina salió campeón. Yo fui sobre la primera parte pero lo viví. Además, vivimos un mundial que fue muy particular, en el sentido que era muy diferente a lo que la mayoría de los que íbamos estábamos acostumbrados.

Daba la sensación que había viajado casi media argentina por el Mundial a Qatar. JC: La hermandad con todos los argentinos que pudimos ir y estar fue... En Argentina la situación social es compleja. La verdad que los políticos han destruido un poco muchas cosas. Y estar todos ahí sin importar el partido político, el color, la ideología, todos unidos por la misma camiseta, por los mismos colores, alentando a las mismas 11 personas, todos queriendo lo mismo, fue mágico.

JF: Sí, para mí es eso. Primero estar en un lugar tan difícil para ir, representando a tanta gente que hubiese deseado ir y no pudo ir por cuestiones económicas. Era un mundial muy caro para ir, el más caro hasta el momento. Y entonces nosotros tener la posibilidad de estar allá, tocado por la varita mágica, era emocionante.

JC: Estábamos representando a millones de personas que no podían ir.

JF: Y teníamos que hacerlo de la mejor manera. Cantando lo más que podíamos y así lo hicimos. Podía ser el último mundial de Leo y había mucho nervio a partir de eso. Yo estaba re-emocionado, pero re-presionado. Tenía muchísima presión, porque sentía que era la última oportunidad. Fue en nuestro primer mundial y hay muchos haters en las redes, muchos nos decían: "eh, le van a dar mala suerte a Argentina, son unos mufas". Y ni hablar cuando Argentina pierde el primer partido. Cuando el equipo perdía y era culpa nuestra directamente. Después Argentina fue campeón y fue gracias a nosotros, ¡viste como es!

¿Fue un bálsamo para la sociedad argentina, que está atravesando un momento muy complicado?JF: Muchísimo. La alegría que necesitaba y que se merecía el pueblo, sin duda. Argentina para mí es un pueblo hermoso. El argentinos somos cancheros, agrandados también. Pero eso también nos hace simpáticos, nos hace divertidos. Somos muy familieros, muy cálidos. Entonces, me parece que es un pueblo que merecía no estar tan lastimado, un pueblo que merecía no estar tan dañado, que merecía una alegría así. Y como no nos la podían dar los políticos, porque los políticos en general son una porquería. En Argentina particularmente los políticos están dejando un país con la mitad de la población en situación de pobreza, con una inflación de más del 100%, una moneda destruida, el pueblo dividido, sin oportunidades, con las familias separándose porque la gente se va. Los argentinos se van de Argentina, dejan su país al que aman porque no hay oportunidades. Entonces tuvo que aparecer un equipo de jugadores de fútbol para darnos una alegría que no vamos a olvidar nunca y una dignificación. Nos dieron dignidad, porque en otros países nos dicen muertos de hambre, nos molestan con nuestra economía, nos hacen chicanas, pero nosotros somos campeones del mundo. ¡Somos campeones del mundo, papá!

¿Messi y Barcelona? ¿Tiene que volver?JF: Para mí sí, para mí sería justicia, es lo que debería pasar. Messi y el Barcelona son un matrimonio y yo hice un video al respecto que cuando Messi y el Barcelona se separan, lo comparé con la separación ficticia de mis padres. Esa separación era una rotura que rompía corazones de todas las personas porque Messi y Barcelona eran uno solo. Eran juntos porque los dos se dieron todo. Barcelona creció con Messi y Messi creció con el Barcelona y se formó con el Barcelona. Entonces no puede terminar la relación como terminó, no es justo. Sería una linda imagen para el mundo, que la historia termine como debe terminar, sin duda

Y hablando de vídeos, ¿en qué momento tuvieron la idea de hacer videos cómicos en las redes sociales? JC: Para empezar somos actores y este señor es una persona muy perseverante, que siempre supo lo que quería y que no paro hasta conseguirlo. Y en el medio de eso las redes sociales que nos abren la oportunidad de ser autogestivos. Él un día me dijo: "vamos a empezar a hacer videos para las redes". Yo le dije me parece maravilloso, pero yo ni en pedo. Y después yo también me empecé a divertir y empezamos a hacer videos juntos y nos empezamos a dar cuenta también que los videos que más funcionaban eran los que estábamos juntos y en los que tocábamos temas de pareja y que generaban identificación. Y de fútbol.

¿Y fue justo para el Mundial de Rusia?JC: Jero me dijo: "no podemos dejar pasar el mundial, algo hay que hacer". Se le ocurrió el vídeo del mundial y nos cambió la vida.