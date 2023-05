El Córdoba Futsal logra sobrevivir y se queda en Primera División

Por fin terminó. Queda un partido más, pero es lo de menos. El drama ha acompañado hasta el final a un Córdoba Futsal que ha ido reinventándose a ritmo de desgracias. Sobrevenidas y creadas. Le ha pasado de todo. En Murcia plantó cara a un adversario superior, aunque no pudo con él. Podía entrar dentro de la lógica en medio de una temporada desquiciante, en la que el mayor estímulo desde hace meses era solucionar la avería y echar la persiana. Y ahora que venga lo que tiene que venir. En Primera División.

Para qué ponerse exquisitos. Había que salir del atolladero de cualquier forma y así lo hizo el Córdoba Futsal, que perdió un partido y ganó una vida. Al límite de la resistencia, tirando de casta para llegar hasta donde no le daban las fuerzas, el equipo de Josan González dio la cara ante ElPozo Murcia en una tarde de padecimiento extraordinario. Ahora ya lo tiene hecho, pase lo que pase en su último partido en Vista Alegre ante el Viña Albali Valdepeñas. Con el Levante ya en Segunda, la otra plaza saldrá de alguno de los protagonistas de los partidos Xota Osasuna-Real Betis y UMA Antequera-Ribera Navarra. Cualquier combinación de resultados dejará siempre a alguno por debajo de los cordobesistas. El alivio ha sido monumental.

Víctor, un mensaje de futuro

Josan se llevó a tres porteros y dio la titularidad a Víctor Areales en una pista histórica como el Palacio de Deportes de Murcia, dejando en el banquillo a un icono local como Fabio y a un símbolo del club blanquiverde como Cristian Ramos. La portería era, paradójicamente, la posición en la que más tenía donde escoger el técnico pontanés. Para el resto, y dada la amplia lista de bajas por todo tipo de razones -físicas, burocráticas, sentimentales...-, tuvo un puñado de chavales del filial para montar las rotaciones.

ElPozo, con su participación en el play off por el título ya asegurada, se plantó en la pista sin demasiada prisa. Tampoco la tenía el Córdoba Futsal, consciente de que puntuar podría no ser imprescindible si se producían marcadores favorables en otras pistas. Eso sí, no renunció a sacar su perfil más agresivo. Ahí estuvo siempre Lucas Perin, muy activo. El brasileño rozó el gol con un tiro con intención y después lo intentó con habilidad Pablo Del Moral. Sin embargo, el que dio primero fue ElPozo. Lo hizo con la firma de Ricardo Mayor, que cazó un pase de Taynan para batir a Víctor. El cierre, que se formó durante dos años en Córdoba como cedido bajo la tutela de Josan González, fue el primero que golpeó a un equipo que trataba de protegerse desde la posesión.

La salida de Saura dio otro aire al Córdoba. El pívot de La Unión de mostró intenso en la presión y su sola presencia causaba inquietud a ElPozo. Los murcianos se encontraron con un regalo decisivo a los diez minutos. El meta Juanjo sacó en largo y Marcel, en pugna con Del Moral, tocó la pelota para que se colara por encima del meta Víctor. Viejos fantasmas revoloteaban por el pabellón para un Córdoba muy penalizado. Del Moral se fue al banquillo lesionado -afortunadamente, pudo retornar después- y salió Rafalillo para recomponer un equipo experimental.

Tensión extra

Los resultados en otros pabellones no resultaban alentadores para los intereses del Córdoba, que solo garantizaba su permanencia matemáticamente y sin depender de nadie si vencía. Ninguno de los supuestos se estaba dando y las opciones pendían de un alambre.

Fuera por esa cuestión o por puro orgullo, el Córdoba dio un paso adelante y dio lo mejor de sí con lo que tenía. Bolo, Miguelín y Zequi buscaron el gol, aunque Juanjo estuvo certero. La última la tuvo Alberto Saura en los últimos segundos tras un tiempo muerto pedido por Josan a falta de un minuto. Al intermedio se llegó con un 2-0 seguramente excesivo para lo visto en la cancha, pero de méritos no se puede vivir.

En la reaparición asustó pronto Ricardo con un zurdazo que tocó en la cruceta de la meta defendida por Víctor. El ex blanquiverde volvió a tenerla en una contra que fue frenada por el portero cordobés saliendo de forma valiente a tapar el tiro. Las situaciones de pánico se sucedían en el área cordobesa, con un trallazo al larguero de Bruno Taffy tras un servicio de Taynan, que se la había robado a Viana.

Aparece Miguelín

Y en medio de la tormenta, surgió la figura de Miguelín. El balear, una leyenda en el club murciano, marcó un gol -lo celebró en un gesto de disculpa a la que fue su afición durante una década- que insufló esperanza a los blanquiverdes. Víctor hizo de héroe ante Rafa Santos para sostener a los suyos en una fase de partido vibrante. Los de Josan sintieron un aliento de vida y se aferraron a él para tratar de darle la vuelta a un panorama bastante complicado.

A los últimos diez minutos se entró con el marcador en el aire y el Córdoba arriesgando en las subidas de su joven meta Víctor. El canterano, en una buena tarde de paradas, condujo el balón por la banda y lanzó un centro fallido al corazón del área. Le llegó a un rival, Gadeia, y éste no perdonó la oportunidad: lanzó un disparo en globo que entró en la portería vacía ante el jolgorio de los aficionados charcuteros.

Tras un tiempo muerto, Josan recurrió al portero jugador a falta de aún casi siete minutos. Miguelín la tuvo clara. A cinco de la conclusión, los cordobesistas se lanzaron con todo lo que tenían. A tumba abierta. Volvió Miguelín, el mejor, a estrellar un balón en el larguero. ElPozo, herido, se repuso agarrándose al excelente nivel técnico de sus hombres para hacer posesiones largas y jugar con el cronómetro.

Josan metió a Joaquín, Rafalillo y Álex Bernal en el tramo final de un partido para acompañara a Víctor, que ocupó la meta durante los cuarenta minutos. Un guiño a la cantera, seguramente un mensaje ante lo que se avecina para un club que acometerá una profunda remodelación para su próxima temporada. Que será, por quinta vez, en Primera División.