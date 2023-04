Después de mucha expectación y el éxito abrumador de la Kings League, el proyecto encabezado por Gerard Piqué se abre al deporte femenino con la Queens League. Lo que hace unos meses era tan solo un proyecto en el aire, es ya hoy una realidad.

La competición femenina despega a rebufo del gran tirón que tuvo el torneo masculino, en el que se lograron audiencias de récord y se construyó en pocas semanas un fenómeno en Internet que tuvo su máxima expresión en la fase final en un Spotify Camp Nou abarrotado.

Ahora, llega el momento de las mujeres. El próximo sábado 6 de mayo los diez equipos se enfrentarán en la primera de las once jornadas de una Queens League que buscará cosechar un éxito similar al que ya logró su homóloga masculina. De la misma forma que lo hizo la Kings League, también se disputarán unos playoffs, que, en este caso, se celebrarán en los dos últimos fines de semana de julio.

Comienzo prometedor

La liga regular como tal, arrancará el 6 de mayo, pero la competición en sí ya ha despegado y lo ha hecho con muy el pie derecho. El pasado 1 de abril las pretendientas a formar parte de la liga se vistieron de corto por primera vez para realizar las pruebas de acceso a los 12 equipos que forman la competición. Bajo la atenta mirada de Piqué y otros ‘streamers’, más de 230 futbolistas dieron lo mejor de sí en el Cupra Arena para entrar a formar parte del draft, que tuvo lugar 15 días más tarde y en el que salieron seleccionas definitivamente 120 jugadoras, 10 por cada equipo.

Además de para confeccionar las plantillas, el draft sirvió para demostrar el interés del público. La audiencia media acumulada de los diez canales con más espectadores durante el evento fue de 579.300 ‘viewers’ y el evento en el canal oficial acumula 1,5 millones de visualizaciones, un indicativo de que el proyecto ha nacido de la mejor manera posible.

En busca de la igualdad

En el evento del draft, que sirvió de alguna manera de presentación de la competición, su presidente, Gerard Piqué, fue claro: “Va a ser un éxito rotundo, creo que vamos a poner el fútbol femenino a otro nivel”. El exfutbolista del FC Barcelona aseguró además que “la competición va a estar a la misma altura que la liga masculina en todos los sentidos: salarios, terreno de juego, normas…” y añadió: “Queremos que este sea el mensaje al mundo”.

Por lo tanto, los aficionados de la competición esperan poder disfrutar de un espectáculo de dimensiones similares a las que ofreció la Kings League. Y es que, todo apunta a que, si las cifras finalmente se mantienen, se espera que la Queens League produzca un impulso positivo para el fútbol femenino, que se encuentra en vías de crecimiento en nuestro país, cada vez con más medios, apoyo, profesionalización e interés por parte de la audiencia.

Mantiene las claves del éxito

La Queens League cuenta con una ventaja respecto a su competición hermana masculina: camina por un sendero marcado hacia el éxito. La Kings nació de la nada, sin ningún ejemplo en el cual basarse y tuvo que buscar los ingredientes de la fórmula secreta que le hicieron triunfar y ganarse al gran público. La competición femenina, en cambio, nace con las claves del éxito ya escritas en el manual y un espejo en el que mirarse.

Primero de todo, cabe recordar que la Kings nació con la intención de romper la idea del fútbol tradicional. Normas innovadoras, un formato de fútbol 7 de partidos de menor duración y la inclusión del azar en el resultado fueron algunas medidas que dinamizaron el juego y aumentaron la espectacularidad. Las cartas especiales, los dados y los penaltis lanzados por los propios presidentes hicieron aumentar un ‘show’ que cautivó al público. La sorpresa y la suerte fueron parte activa del espectáculo.

Otro de los factores que también aprovechará la Queens Legue será el 'tirón' de los famosos ‘streamers’, que ya de por sí, son capaces de arrastrar a la gran masa. Con cámaras grabando sus reacciones en directo de los partidos, se les otorga un foco de atención que atrapa a los espectadores, que lo agradecen.

Además, antes, durante y después de cada jornada la polémica está servida. Los presidentes de los equipos opinan de las decisiones de los árbitros, se quejan e interactúan con Piqué, haciendo que las jugadas polémicas o las posibles injusticias sean una parte más del espectáculo.

Por último, cabe recordar que la Queens se podrá seguir de forma gratuita. Mientras que el fútbol convencional tiene un precio en muchas ocasiones prohibitivo para muchas familias, estas competiciones se retransmiten de forma gratuita en Twitch y YouTube. Además, el espectador puede elegir si ver los encuentros en el canal oficial de la liga o en el de los ‘streamers’, que también emiten el partido en directo y añaden sus reacciones en unas pantallas más pequeñas.

Asimismo, la forma de verlo es igual en los diferentes países, pues todos tienen acceso a Twitch y la audiencia se acumula independientemente del lugar del que el usuario esté conectado.

Embajadoras de lujo

La Queens League, además de contar con el apoyo de la Kings, tendrá a su disposición varias madrinas y padrinos que impulsarán la marca y servirán de apoyo. Entre los nombres que se conocen está el de Sandra Paños, guardameta del FC Barcelona, que formará parte del Porcinas FC y ayudará a las porteras de Gemita e Ibai Llanos. "Voy a intentar aportar todo lo que pueda y aquí estoy para lo que se necesite", señaló Paños en el acto de presentación.

También de la entidad azulgrana se sumará al proyecto la futbolista suiza Ana-Maria Crnogorcevic, que ayudará al equipo de The Grefg, el Saiyans FC. Jenni Hermoso, jugadora del Pachuca mexicano y ex del Barça y Atlético de Madrid, también pondrá su granito de arena en favor del equipo del ‘streamer’ de Murcia con la difusión y la repercusión de la Queens League.

De igual manera, se ha unido a este proyecto Christiane Endler, guardameta chilena del Olympique de Lyon, que será la representante del Rayo de Barcelona, equipo presidido por Spursito.

Todo este apoyo de jugadoras del mundo profesional se complementa con los patrocinios de grandes marcas, que han decidido apostar por una liga que promete grandes cifras de espectadores. Si la Kings League contó con la fuerza de Infojobs como uno de sus patrocinadores principales, la Queens tendrá el respaldo de Oysho, de la firma Inditex, que dará nombre a la competición.

Esta asociación se enmarca dentro del plan de la marca de moda deportiva, íntima y hogar de atraer a un público más joven a través del deporte, tras el lanzamiento de Oysho Training, su primera aplicación de entrenamientos de fitness, yoga y running.

Las presidentas se hacen hueco

En la Queens League Oysho, los equipos serán los mismos, pero, alguno de ellos ha adaptado su nombre y ciertos presidentes han dejado el trono a su mano derecha para que ejerzan el poder. Así quedan los equipos:

El Barrio: Adrián Contreras compaginará la competición masculina con la Queens League y será el presidente de ambos conjuntos. Después de hacerse con la Kings, su objetivo no es otro que luchar por el título femenino: “Si no quisiera ganar otra vez, no me presentaría”.

Rayo de Barcelona: Spursito será otro de los que será presidente por partida doble.

Xbuyer Team: Los hermanos Javi y Eric también repetirán en el cargo y se ocuparán tanto del equipo masculino como el femenino.

Ultimate Móstoles: El madrileño DjMario dejará su lugar en el trono a Noe997, su pareja, que también es ‘streamer’ y cuenta con más de 368.000 seguidores en Twitch.

Saiyans FC: El famoso ‘streamer’ murciano The Grefg será otro de los que haga doblete y presidirá tanto el equipo de la Kings, como el de la Queens cada fin de semana.

Pio FC: La única presidenta de la Kings League, Rivers, también ejercerá el cargo en la competición femenina.

1K FC: El exportero del Real Madrid Iker Casillas cede el testigo de la presidencia a la ‘streamer’ Mayichi, que cuenta con más de 1,7 millones de seguidores en la plataforma morada.

Porcinas FC: Entre los que sí han adaptado su nombre para la competición femenina se encuentra el equipo de Ibai Llanos, que además cede el trono de la presidencia a Gemita, que cuenta con más de 1,6 millones de seguidores en Twitch.

Kunitas: El conjunto del Kun Agüero adapta su nombre y elige a la periodista argentina Morena Beltrán para llevar al equipo a lo más alto en la Queens League. La analista de fútbol cuenta en su cuenta de Instagram con más de 2 millones de seguidores, por lo que tendrá la oportunidad de expandir el proyecto en América Latina.

Jijantas FC: El periodista Gerard Romero cambia de nombre para la liga femenina y cede la presidencia del equipo a la ‘influencer’ Paula Gonu, que acumula más de 200.000 seguidores en Twitch y 2 millones en Instagram.

Troncas FC: Perxitaa deja el trono para dar paso a Violeta, la profesora, cantante y ‘streamer’ que acumula 316.000 seguidores en la plataforma morada. También es la pareja del ‘stremaer’.

Aniquiladoras FC: El subcampeón de la Kings League ha adaptado su nombre para la versión femenina y ha cambiado de presidente. Ahora, en la competición de ellas Juan Guarnizo deja su puesto para que lo ocupe Espe, una actriz y ‘stramer’ con casi 765.000 seguidores que ya tuvo protagonismo en la liga masculina.

Perfil de futbolistas

El nivel de las jugadoras que entran a formar parte de la Queens League Oysho está garantizado, tal y como lo demuestran las diez primeras seleccionadas en el draft.

Sara Ismael fue la primera de las 120 futbolistas seleccionada en el draft. Aniquiladoras FC se hizo con los servicios de esta gerundense de 24 años que ha militado tanto en el RCD Espanyol como en el FC Barcelona B y en el Zaragoza CFF.

Mónica Brañas fue seleccionada por Saiyans FC. Esta centrocampista nacida en Barcelona hace 31 años llega tras haber jugado la mayoría de su carrera en el Cerdanyola del Vallés.

Anna Lucia Tan fue la primera portera elegida del draft para ser parte del equipo Jijantas FC. A sus 22 años, Tan llega del CE Sant Gabriel y tras haber jugado en el CE Europa B.

Alexandra Giró vestirá los colores del xBuyer Team después de que los hermanos Javi y Eric se decantaran por la jugadora procedente del CFS Eixample.

Laura Vilaseca, que será la guardiana de la portería del Ultimate Móstoles, jugó en la Fundació Terrassa FC 1906.

Yolanda Bonnín formará parte de la delantera de Las Troncas FC. Nacida en Palma de Mallorca, ha jugado en el Independiente Camp Redó y en la AD Son Sardina, en la Willian Carey University (EEUU), en el Atlético Baleares, en el chipriota Nea Salamis Famagusta de Fútbol y llega tras militar en el Venezia FC.

Núria González fue seleccionada por Pio FC para ocupar el puesto de guardameta. La jugadora barcelonesa de 21 años ha militado prácticamente toda su carrera en el CE Europa.

Paula Núñez es una defensa vizcaína que defenderá los colores del equipo campeón de la Kings League, El Barrio. Ha sus 27 años ha jugado hasta 2018 en el Pauldarrak, para después firmar por el SCSU Owls, en Estados Unidos; el Real Oviedo Femenino, el Real Avilés y el Bizkerre.

Miriam Jiménez fue seleccionada por 1K FC como defensora. La Barcelonesa de 22 años ha militado en las categorías inferiores del Espanyol, en el Cerdanyola del Vallés, en la Fundación Terrasa FC, en el CE Europa y en el Fundació UE Cornellà.

Blanca Cros será la delantera de Kunitas. La gerundense cuenta con experiencia en varios equipos: Les Preses, Girona, L’Estartit, Sant Pere Pescador, Olímpico de Madrid, PM Friol y Fundació UE Cornellà.

Sara Ronzero es la mediocampista madrileña que hizo decantarse al Porcinas FC y que cuenta con una trayectoria en las categorías base del Madrid CFF, en el Samper, en el Madrid CFF B y en el Atlético de Madrid B.

Ana Hernández cerró la primera ronda del draft con su incorporación al Rayo de Barcelona. Esta jugadora de 21 años ha militado en el RCD Espanyol B, en el CE Seagull y llega procedente de la S. D. Huesca.