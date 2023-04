El Córdoba Futsal quiere cuadrar ya las cuentas de la permanencia en Primera

El desafío es complicado, pero la recompensa es fabulosa. El Córdoba Futsal persigue su primera victoria lejos de casa después de cinco meses para lograr aniquilar a un rival directo por la permanencia y aligerar la presión para conservar su plaza en Primera División un año más. El Levante-Córdoba (viernes, 20.30, Paterna, LaLiga Sports TV) se las trae. Quién les iba a decir a ambos que iban a encontrarse en estas circunstancias en estos momentos de curso.

Los blanquiverdes están ahora fuera de las posiciones de descenso -gracias a un registro inédito en Primera con cuatro victorias seguidas en Vista Alegre- y no parecen dispuestos a meterse en el berenjenal de unas tres últimas jornadas de locura, con intereses cruzados y combinaciones que más vale tener lejos. Lo del Levante es más dramático: se juega literalmente la vida. Todo lo que no sea ganar les supone un golpe letal, sin reparación. Van a saltar chispas en la cancha valenciana.

Cara a cara

Faltan cuatro jornadas para el final y hay hasta ocho equipos inmersos en la pugna por escapar de las dos últimas posiciones, que ahora son para el Levante (19) y el Ribera (23). El Córdoba está con 26, así que no hace falta hacer demasiados cálculos para entender que un triunfo en Paterna sería determinante para cerrar su permanencia y garantizar su quinta temporada en la élite. El Levante, que fue subcampeón de Liga hace dos años y que conserva en el plantel a una buena base de aquellos tiempos de gloria, anda tambaleante. No depende de sí mismo y está forzado a vencer en dos o tres de sus partidos ante rivales directos para llegar al final y jugársela contra El Pozo. Los finales de Liga en los últimos cursos fueron trepidantes, sí, pero seguramente ninguno como el que se está viviendo en este campeonato.

El Córdoba Futsal acude en su mejor momento de la Liga, definitivamente empoderado en Vista Alegre -donde está cimentando su escalada- y dejando buenas sensaciones en sus últimas salidas... aunque sin ganar. No lo hace desde hace cinco meses, un lastre demasiado pesado para una formación ya desgastada física y mentalmente que trata de protagonizar un último arreón para terminar con una sonrisa. Y después, que venga lo que tiene que venir.

La advertencia de Josan

"Es un equipazo", insiste Josan González a propósito del Levante, aunque la clasificación pregona otra cosa. Así es el deporte profesional, donde no hay misericordia para quienes no consiguen competir hasta el último extremo: logrando el resultado positivo. Todo lo demás es consuelo vano. Y en un final de temporada, un argumento de aire. "Tenemos que ser conscientes de nuestro potencial", ha apuntado un Josan cuya continuidad en el club no está asegurada. "Tendremos que sentarnos", dijo el pontanés, enigmático en unas declaraciones a La Jugada de Canal Sur. Antes hay temas que resolver y uno fundamental: la permanencia. "Por el club y por la ciudad", insiste el técnico, que ha tenido que lidiar durante todo el campeonato con problemas de toda índole: los que han venido de fuera y los que se han creado dentro.

El técnico sigue sin poder contar con Alberto Saura, que cumplirá esta jornada el último de sus cuatro partidos de sanción por golpear a un rival tras el partido en Vista Alegre ante el Manzanares Quesos El Hidalgo. Sin el pivote internacional se ha comportado bien el Córdoba, que se olvidó de lamentarse por la pérdida temporal de su máximo goleador (22) y se afanó por reparar la avería a base de esfuerzo, constancia y sentido del deber. Fue más brillante su actitud que su fútbol. Y eso le está bastando para ir saliendo del embrollo. Tiene ante sí una ocasión inmejorable para desenredar la madeja de manera definitiva.

La misión final y después...

Con el objetivo encarrilado, a expensas de no cometer ninguna pifia irreversible y no tener demasiada mala suerte en los resultados de los ribales directos, el Córdoba Futsal entrará en un mes de mayo en el que se pondrán los ejes del curso que viene. En este momento se puede asegurar que el equipo del futuro registrará cambios drásticos con respecto al actual.

La continuidad en el banquillo de Josan González no está asegurada. Desde ahí se generará todo el plan. Tanto si el pontanés sigue como si no lo hace, los cambios en la plantilla serán importantes. La marcha de Pablo Del Moral al Jaén Futsal, avanzada por Relevo, dejaría al equipo sin uno de sus referentes -llegó al club en 2019- en la etapa en Primera. El citado medio ha publicado un acuerdo con el mostoleño, que queda libre en junio, por tres años con el actual campeón de la Copa. También ha sonado la opción de un adiós de Alberto Saura -que tiene contrato en vigor hasta 2024- con destino al Anderlecht belga y hay jugadores, como Zequi o Lucas Perin, que pueden barajar ofertas.