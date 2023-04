Como echábamos de menos la sonrisa de Alexia Putellas. La capitana azulgrana volverá a entrar en una convocatoria después de 9 meses y lo hará para el último partido de Champions en el Camp Nou. Después de romperse el cruzado a pocas horas del inicio de la Eurocopa de este verano, la de Mollet del Vallés tuvo que alejarse de los terrenos de juego contra su voluntad. El golpe fue durísimo, demoledor para la mejor futbolista del mundo. Desde el 7 de julio de 2022, Alexia ha luchado cada día para sobreponerse y ha trabajado en su físico y en su cabeza. Ahora, todo el esfuerzo tiene su recompensa. La reina vuelve a su casa: el Camp Nou.

5 de julio de 2022

La pesadilla empezó sobre el césped que tanto ama. A pocas horas del pitido inicial del que iba a ser su Eurocopa, el torneo internacional que iba a corroborar su reinado en Europa, Alexia Putellas se rompía en un entrenamiento. Alexia notó un 'crack' en su rodilla izquierda y se esperó lo peor. Las lágrimas de dolor, tanto físico como emocional, conmocionaron al mundo del deporte. Fue a través de un video, en la que iba en muletas, que la Federación comunicó la lesión de Alexia, aun sin saberse el alcance. A la pocas horas, los peores presagios se confirmaron: se había roto el ligamento anterior de la rodilla. "Me he roto y tengo que dejar el fútbol", le dijo a su madre por mensaje.

6 de julio del 2022

"Desde que tengo uso de razón, jamás he estado más de cinco días sin tocar un balón", decía Alexia Putellas horas después de que se conociera su lesión a través de las redes sociales. "No sé cómo empezar a escribir estas líneas. Miro la foto y veo lo rápido que puede cambiar todo en un apoyo o un segundo pero lo primero que me ha confirmado esta situación es el amor real y puro que siento hacia este deporte. Podría culparlo de por qué ahora, por qué a un día de que empezara la Eurocopa que tanto tiempo llevo deseando y trabajando, pero no lo hago. Siento que he sido una privilegiada durante mucho tiempo. Solo me nace agradecimiento por toda esa felicidad diaria tan difícil de conseguir para cualquier persona. Me di cuenta hace mucho tiempo y puedo decir que disfruté todo el camino hasta día de hoy", se sinceraba horas antes de tener que presenciar el debut de la selección española desde la grada.

Con la camiseta puesta y las muletas en la mano, Alexia vio como el equipo que ella iba a liderar tenía que empezar la aventura del torneo continental sin ella.

12 de julio de 2022

Pocas horas después del partido, Alexia Putellas cogió un vuelo de vuelta a Barcelona. Le esperaba su nueva vida: quirófano, rehabilitación y muchos meses de trabajo. El horizonte eran "de 10 a 12 meses de baja". Ahora se cumplen poco más de nueve meses desde que la capitana azulgrana pasó por quirófano.

25 de agosto del 2022

Alexia Putellas tenía puestos sus cinco sentidos en la recuperación. A nivel mental fue complicado, con altibajos y lo que algunos describen como "el duelo futbolístico". La primera fase de recuperación, sobre todo en el primer mes después de la operación donde la movilidad es reducida, fue el más duro. Desde el club la han "cuidado y mimado" todo lo posible, reconocen desde las oficinas del Camp Nou. "Se preguntaba porque a ella, por qué en ese momento, y es normal. Ha ido evolucionando, de estar tristes, a resignarse hasta aceptar la situación. Ahora está muy contenta ahora", relatan las mismas fuentes.

En ese periodo hasta que puedo calzarse de nuevo las botas, Alexia ha seguido recogiendo premios y reconocimientos individuales. Primero la UEFA la nombró por segundo año consecutivo como la Mejor Futbolista del año pasado y la FIFA también le entrego su segundo Balón de Oro. "Estoy muy contenta de conseguir por segundo año consecutivo este premio, sobre todo en estos momentos, cuando no puedo hacer el que más me gusta. El año que viene será complicado, pero estoy deseando volver a jugar y entrenar. Estoy recuperándome día a día", decía cuando levantaba el trofeo de la FIFA.

7 de octubre de 2022

Después de un largo camino, Alexia pudo volver a pisar la cinta de correr. Con una sonrisa de oreja a oreja y un post de Instagram, la capitana anunciaba a través de un vídeo donde se la veía corriendo en la cinta en una cápsula sin gravedad.

30 de diciembre de 2022

Y a pocos días de que se acabara el año más duro deportivamente para Alexia, llegaba la mejor noticia posible: la capitana azulgrana volvía a pisar el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El optimismo se consolidaba, las buenas sensaciones eran presentes y latentes en el vestuario y era de esperar que más pronto que tarde la '11' se volviera a poner el brazalete de capitana.

27 de marzo de 2023

Y finalmente, ocho meses después de romperse el cruzado de su rodilla izquierda, Alexia Putellas volvía a entrenar con el grupo. La capitana iniciaba así, simbólicamente, la cuenta atrás hacia su reaparición, aunque va dando pasos desde hace meses. "Desde el primer momento siempre he dicho que todo pasa por algo. Es una lesión muy mental, de mucho tiempo. Muchas subidas y bajadas, molestias y sensaciones nuevas", decía la futbolista instantes antes de que sumarse el grupo. Sus compañeras aplaudieron y vitorearon el regreso de la futbolista. "Vuelves a sentir lo que he sentido siempre cuando no estaba lesionada. Tengo ganas de trabajar. Ahora empieza una nueva fase y estoy con ganas de estar disponible, pero eso lo marcará el tiempo, el médico y mi rodilla", reconocía a los medios del club. Ese momento, por fin, ha llegado.

26 de abril de 2023

Este día quedará para siempre marcado en la memoria de culers, staff, equipo y de la propia Alexia Putellas. Pese a las dudas iniciales, Alexia Putellas vuelve a una convocatoria. La futbolista, con muy buenas sensaciones, quería volver. El club quería que su estrella volviera a pisar el césped en el último partido en el Camp Nou, pero los médicos no lo veían claro. No querían correr riesgos. "Que no por entrar 10 o 15 minutos se pierda 5 o 6 meses después por una recaída", defiendes desde la Ciutat Esportiva.