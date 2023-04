El músico Iván Ferreiro ha criticado al tenista Rafa Nadal durante una entrevista en 'Esquire'. El compositor considera que el mallorquín "da un ejemplo de mierda" cuando juega los partidos mermado físicamente: "Yo creo que mi padre estuvo deprimido toda la vida, pero no lo sabía, él simplemente creía que la vida era una mierda. Y no era un tipo triste ni nada, pero cuando ya no peleas por las cosas es que algo te falta. Y luego me toca los huevos, para mal, Rafa Nadal. El ejemplo de mierda que da yendo a jugar un partido hecho polvo".

El que fue líder del grupo Los Piratas continuó cargando contra la gente que en este supuesto le pone de ejemplo para los más pequeños. "Y todo el mundo dice: ¡Qué buen ejemplo para los niños! Pues yo creo que es un ejemplo de mierda. Hemos tardado muchos años en conseguir que cuando nos encontremos mal no tengamos que ir a trabajar, para que este millonario, para tener una medalla, nos diga que fue con el pie roto". Iván Ferreiro no solo centró su crítica en Rafa Nadal, también con el mundo del deporte. "Desgraciadamente todo el deporte da un ejemplo de mierda. ¿Hablabas de la trinchera? Pues la trinchera sirve para no ver el puto Mundial, y ver cómo los de la FIFA hacen partidos en Argentina cuando hay dictadura, o en Catar, donde no se respetan los derechos humanos... Y ahora hay un futbolista que lo van a meter en la cárcel por violador, y si te metes en Twitter, más de la mitad de la gente lo defiende". Rafa Nadal, baja para el Mutua Madrid Open El tenista manacorí, que renunció la semana pasada al Godó por no encontrarse todavía al 100% y ha estado apurando sus opciones de estar en el Masters de la capital española, también se perderá la cita que se celebra en la Caja Mágica a partir del próximo 24 de abril.