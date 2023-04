Sergi Albert, el exárbitro que denunció presiones de Enríquez Negreira unas semanas atrás, ha revelado a 'Radio Marca' que ha recibido una bala en su plaza de garaje, ubicada en el mismo lugar donde tuvo una en su día el hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero.

Hace unas semanas, un familiar de Sergi Albert encontró una bala en el lugar donde él aparca su vehículo, un garaje privado. El ex árbitro acusa al entorno de Negreira: "Para mí es una amenaza. Y puede venir del entorno de Enríquez Negreira. Su hijo, como propietario de la plaza, sabía que yo también tengo una plaza de garaje ahí. De hecho, hemos coincidido en reuniones de propietarios. Me llama mucho la atención que me dejen una bala en mi plaza".

Sergi Albert asegura que no piensa quedarse callado pese a la gravedad del asunto. "Que sepan que no me voy a quedar mudo, se han equivocado conmigo".

Después de pensarlo y madurarlo, el exárbitro ha decidido denunciar la situación a los Mossos. "Me enteré el jueves pasado. Llamé al administrador de fincas para comprobarlo y un vecino que estaba en el párking también lo vio. Llamaron a los Mossos y levantaron acta. Mañana me personaré en comisaría".

La denuncia

Sergi Albert se pronunció unas semanas atrás obre el 'Caso Negreira' y sobre el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, al que calificó de altivo, prepotente, ser superior, que parecía tener a un montón de serviles bajo sus órdenes, cuando no era así y cuando muchos colegiados no le hacían ni caso. “No es la primera vez que lo cuento, claro, pero yo tuve un pequeño enfrentamiento con él. Un día me reunió con otros árbitros y me dijo: ‘Oye, pollo, ten cuidado con lo que dices en televisión. Tú ya me entiendes. Ándate con cuidado’. Yo no le hice ni caso, claro”.