La penúltima jornada en Tercera RFEF, ante una intensa doble ración de derbis cordobeses

La penúltima prueba de la agenda. Los equipos cordobeses concurrentes en el Grupo 10 de Tercera RFEF cierran la semana de parón para retomar el pulso al circuito liguero de una forma peculiar, con todos los objetivos en el aire -principalmente en la zona alta, donde se debate el ascenso- y frente a una colorida parrilla de derbis provinciales para sazonar la vigesimonovena jornada del calendario, que se antoja determinante. El Salerm Puente Genil y el Ciudad de Lucena, de esta forma, encabezarán el cuadro de citas fratricidas con su enfrentamiento directo por el playoff en el Manuel Polinario (domingo, 12.00 horas), mientras que el Atlético Espeleño y el Córdoba CF B también medirán fuerzas en el Municipal de Espiel (sábado, 18.00 horas) con el objetivo de poner el broche a sus distintas actuaciones en este tramo final del campeonato, atado por parte de los espeleños, aunque con la opción de recuperar el liderato para los blanquiverdes. Finalmente, como único duelo sin más de un cuadro cordobés implicado, cerrará el itinerario el CD Pozoblanco, visitando al Bollullos en el Eloy Ávila Cano (domingo, 18.00 horas).

Salerm Puente Genil - Ciudad de Lucena

En el clásico derbi del sur se decidirá buena parte de la confección final del quinteto a la cabeza de la tabla en este último tramo de la temporada, en el que el Manuel Polinario queda fijado como testigo para un duelo de época. Entre dinámicas cruzadas y un único puesto de diferencia, así, se emplazará el enfrentamiento en el que tanto pontanos como lucentinos plantean afianzarse en la zona alta a costa de un rival directo en la misma pelea, entrelazando sus caminos con un objetivo idéntico para ambas escuadras: clasificarse al play off, que se mantiene a tiro.

Desde el lado local, de esta forma, los de Puentenueva buscarán apuntarse el segundo derbi ante los aracelitanos en la presente campaña -tras llevarse el duelo de la ida a domicilio-, tratando de recuperar la fortaleza de en un feudo pontano que suma cuatro derrotas a lo largo de las cinco últimas actuaciones. Como quintos clasificados, con 44 puntos, la intención de asegurarse el pase a la fase de promoción, a la par que escalar puestos para un hipotético cruce más favorable, se presentan como los grandes alicientes para una escuadra rojilla en horas bajas durante las últimas fechas, con un punto de 12 posibles para elevar la necesidad de cara a una cita con el cartel del partidazo de la jornada.

En el otro bando comparecerá un Ciudad de Lucena dispuesto a rubricar su buen estado de forma en estos últimos compases del curso, a los que llega al alza y con una trayectoria de 17 de los últimos 21 puntos posibles. Los de Rafael Carrillo “Falete” de esta forma, procurarán mantener su gran dinámica con una visita doblemente significativa al campo pontano -esperando una marea celeste también en la grada, con hasta 100 localidades dispuestas para el lado visitante con un precio único de 10 euros-, en el que la opción de apuntarse el golaverage particular también se presenta como jugoso premio en liza. Como cuartos clasificados, con otros 44 puntos, los lucentinos buscan un más tres que deje prácticamente apalabrada su presencia en la fase de ascenso antes del cierre del curso.

De cara a la cita, además, también quedará un ojo puesto desde sendas escuadras en lo que haga el Sevilla C en su respectivo cruce a domicilio frente a un ya descendido Rota (sábado, 12.00 horas) en el Navarro Flores, lugar donde se decidirán también las exigencias y el desenlace de los puestos cabeceros en este cierre liguero, en el que los hispalenses se reservan la opción de asaltar la zona de play off con 43 puntos en el casillero, aunque pendientes de la resolución de la federación para su posible -o no- disputa de la fase, debido a la presencia del Sevilla Atlético en el actual Grupo 4 de Segunda RFEF. Paralelamente, el choque entre el líder Atlético Antoniano ante el Gerena -tercero- también tendrá su buena cuota de protagonismo.

⚒ Seguimos con nuestra puesta a punto... 👌 pic.twitter.com/H38Jxhh4EM — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) 14 de abril de 2023

Atlético Espeleño - Córdoba CF B

Por el Municipal de Espiel discurrirá otro partidazo. En un lado, el Atlético Espeleño lucirá salvación matemática ante su afición en busca de ponerle el broche a su brillante temporada con un triunfo de postín ante el filial blanquiverde, mientras que el Córdoba CF B retomará la persecución de la primera plaza -a expensas de un pinchazo del Atlético Antoniano- tras haber dejado escapar el tren del liderato durante dos jornadas consecutivas, abordando las dos últimas restantes del calendario con el billete al playoff asegurado, aunque con la intención de hacerse con el ascenso directo a pesar de las circunstancias.

Los de Juan Carlos Quero, por tanto, como octavos clasificados con 37 puntos y la permanencia en el Grupo 10 de Tercera RFEF certificada, someterán su buena dinámica a examen tras llegar al cierre del campeonato en auge, con un balance de 16 puntos de los últimos 21 en juego para labrarse un hueco en los aledaños de la zona de playoff, aunque sin posibilidad matemática, eso sí, de luchar por cualquier premio más allá de mantener la categoría. Un claro contraste, por otro lado, de un primer tramo del curso en el que el combinado rojillo luchó y braceó por salir a flote en los puestos de descenso, ocupando la condición de colista hasta su brillante reacción durante la segunda vuelta del calendario, a la que ha conseguido poner un colofón a la altura tras llevarse el pasado derbi ante el Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario (0-1), con la consecuente salvación como premio.

En la otra esquina del cuadrilátero, con idéntico propósito, partirá un Córdoba CF B enrabietado tras haberse quedado con la miel en los labios durante sus dos últimos compromisos, los mismos en los que el primer puesto de la tabla se puso a tiro. Obligados a ganar después de no pasar del empate frente al Bollullos (0-0) y ante el Conil (1-1), los de Diego Caro buscarán llevarse los tres puntos del feudo espeleño para cerrar una racha de irregularidad emplazada al momento más trascendental de la temporada, en la que el ascenso directo sigue en juego. En el aire, además, quedará cerrar una dinámica significativa a domicilio para el joven combinado blanquiverde, que tan solo ha conseguido sacar una única victoria de sus últimas diez comparecencias a domicilio, con ocho empates, un triunfo y una victoria como pobre bagaje.

Bollullos CF - CD Pozoblanco

Los de Antonio Jesús Cobos visitarán el Eloy Ávila Cano con la idea de rematar su tendencia al alza durante las últimas jornadas, en las que el combinado blanquillo se reencontró con su mejor versión para evitar un tramo final de Liga algo accidentado, marcado por el acoso de la zona de descenso -con la que llegó incluso a codearse- y una ligera crisis de resultados, aunque aplacada de la mejor forma concebible: a base de triunfos. Como novenos clasificados y 37 puntos en sus arcas, así, los pozoalbenses buscan seguir con su buena línea durante las últimas jornadas, en las que han conseguido hilar una racha de siete de los nueve puntos en juego para simplificar su camino hacia la permanencia, también hecha ya matemática después del empate durante el pasado choque ante el Antoniano en el Municipal (1-1).

Enfrente, el Bollullos, también sin nada en juego tras lograr la salvación, apurará los últimos lances de la agenda en busca de maquillar su mala dinámica reciente, responsable de pasar de la lucha directa por un puesto con acceso al playoff, a instalarse en la media tabla y vivir un cierre de temporada más sosegado de lo esperado hace unas semanas. Los onubenses, precisamente, equipo revelación entre la terna de recién ascendidos durante buena parte del curso, abordan las últimas dos citas del calendario como décimos clasificados, con 36 puntos y una imagen irregular en su feudo, donde no consiguen reencontrarse con el triunfo desde hace más de dos meses.