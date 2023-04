El Ángel Ximénez deja su sello ganador ante un desesperado Cisne

El Ángel Ximénez hizo su trabajo en Pontevedra. Se impuso al Cisne, un colista desesperado, y lo hizo con una actuación sobria, sabiendo soportar los arreones del equipo local sin perder nunca la compostura. Era mejor y lo demostró para llevarse la victoria con un marcador de 27-30 y seguir mirando a la zona europea en la Liga Asobal.

Mucho equilibrio

El marcador estuvo equilibrado siempre, sin ningún equipo capaz de dar un salto cuantitativo. Siempre, eso sí, con ventaja para los pontaneses durante una primera mitad de alta intensidad. Los locales se jugaban la vida y el Ximénez, muy activo, gobernaba mejor la situación por calidad y temple. Empezó con un 1-4, con tres tantos de un Ribeiro desatado, pero los gallegos no bajaron los brazos. Álex Chan y Dedu Calin lideraron su reacción.

El Ximénez no perdía el control. Con Buzle, Luisfe y Ribeiro como mejores argumentos ofensivos, el conjunto de Paco Bustos no abrió aún más la herida por la buena actuación del meta local Kilian Ramírez, que evitó el desaguisado. Los anfitriones se colocaron varias veces a un gol de diferencia (8-9, 11-12), pero no lograron neutralizar por completo la renta del Ximénez, que consiguió irse al intermedio con un 13-14 a su favor.

Ni un susto

Tras el intermedio logró empatar por primera vez el Cisne (14-14), pero el Ximénez se volvió a adelantar dentro de una tónica de poca efectividad en ataque de los dos equipos, con muchas imprecisiones a la hora de culminar las acciones. Javi Muñoz y Chen Pomeranz llevaron el tanteo a 16-20, estableciendo una diferencia que afectó al Cisne, cada vez más precipitado. Francisco Javier Márquez pidió tiempo muerto y su equipo puso más picante, apretando a un Ximénez en el que Bustos también llamó a capítulo a los suyos cuando los de casa se acercaron a dos tantos.

Una serie de paradones de Nordlander y el aplomo de Pomeranz arriba sirvieron al Ximénez para establecer el mando (19-24) ya de manera definitiva. Los de Bustos mantuvieron las distancias para llevarse unos puntos de calidad.