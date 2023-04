La vigésima edición de la Nocturna Trotacalles de atletismo ya ha arrancado, pues desde el 2 de abril a las 20.00 horas ha quedado abierto el plazo de inscripción. Los dorsales pueden adquirirse en la página web de la carrera. El precio del dorsal es de 15 euros, si se compra entre el 2 de abril y el 6 de mayo, y de 20 entre el 7 y el 20 de mayo. Los inscritos recibirán una camiseta de manera gratuita.

La edición de este año promete ser aún más emocionante gracias al regreso al recorrido del paso por el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. La carrera se llevará a cabo el próximo 3 de junio con un recorrido aproximado de 10.000 metros. El cupo de dorsales para la prueba de los 10 kilómetros es de 4.000 dorsales y de 300 para las pruebas de base.

Habrá premios para los tres mejores de la general, de cada categoría de edad (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, 23 a 35 años, +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75 y discapacitados físicos, psíquicos y silla de ruedas), para los tres primeros del club Trotacalles y para los tres mejores equipos.

Los patrocinadores

El evento contará con el apoyo del Centro Comercial La Sierra y la firma de ropa deportiva Fifteen, quienes se han unido para hacer posible la celebración de esta carrera y ofrecer a los participantes la mejor experiencia posible.

La Nocturna es una carrera que ha ganado popularidad a lo largo de los años por su singularidad, la combinación de deporte y turismo en una ciudad con tanta historia y cultura como es Córdoba. Este año promete ser aún más especial. El evento está abierto a corredores de todas las edades y habilidades, desde principiantes hasta atletas experimentados.

Los participantes tendrán la oportunidad de correr por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluyendo el anunciado Patio de los Naranjos, un lugar de gran belleza e historia que atrae a turistas de todo el mundo.