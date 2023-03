El Córdoba Futsal gana crédito ante el Inter en su batalla por la salvación

Perdió el partido pero ganó peso como aspirante a la permanencia. El Córdoba Futsal despachó una de sus actuaciones más solventes de un curso turbulento en la Primera División. Plantó cara al Movistar Inter, opositó con fundamento a la victoria y no mereció irse del Pabellón Jorge Garbajosa de vacío. En verdad, no lo hizo. No se llevó puntos para la clasificación -que le dejará al final de la jornada en una situación fea, en descenso directo- pero sí se armó de moral para lo que le viene. Los de Josan González no son, ni de lejos, un equipo a la deriva. Pese a los golpes, muchos y variados, que están recibiendo aún se mantienen en pie. La guerra continúa.

Apuesta valiente Entró en la pista con valentía el Córdoba Futsal. No le quedaba más remedio que hacerlo, por necesidad y circunstancias. "No es equipo de nuestra liga", dijo en las vísperas un Josan González que tuvo que remendar como pudo una formación descosida por las ausencias. La de Saura -que durará cuatro jornadas, un periodo clave para la permanencia- es un daño consecuencias incalculables. A los blanquiverdes no les conviene torturarse con esa idea, ni con la ya asumida de las ausencia de larguísima duración del brasileño Pulinho o la lesión del tailandés Muhammad o los permisos de paternidad de los cordobeses Cristian y Jesús. Si la montaña de contratiempos logra estimular a los que quedan "vivos" será toda una hazaña. A eso está forzado el Córdoba, que se metió pronto en un lío del que trata de escapar tirando de vísceras y pizarra. No hay más. El Movistar Inter, repleto de estrellas -aunque lejos de la imagen demoledora de otros tiempos-, se dejó hacer ante la animosidad cordobesista. Sin apenas pívots puros, el cuadro cordobés se afanó por resguardarse ante un Inter que apretó con la salida de un especialista en esta faceta como Fits. Con el montoreño Cecilio Morales en la cancha, los azules ganaron en electricidad. El Córdoba tiró de sus referentes, como Zequi y Jesulito, para marcar el ritmo y tratar de armar alguna acción de ataque. Lo primero era el instinto de protección, pero hubo apariciones arriba. Un trallazo de falta de Lucas Bolo obligó a Jesús García a intervenir con los puños. Más clara la tuvo Martel, que tiró desde cerca con Fabio ya rebasado y su tiro se estrelló en el cuerpo de Viana, que tapaba la portería. Un latigazo de Drahovsky volvió a asustar. El eslovaco, un depredador del gol, era una de las obsesiones del Córdoba. Rubi Lemos, en una chilena, volvió a rozar el primero. El Córdoba lo pasaba mal. Lo previsto. Llegar al primer cuarto con la portería imbatida se podía considerar un buen primer paso. Salen los canteranos Álex Bernal y Rafalillo dieron un brío distinto al Córdoba. El ala cordobés tuvo una opción que abortó Jesús García, que poco después despejó un golpeo lejano de Bolo. Los de Josan no le perdían la cara al partido y provocaban una incomodidad inesperada al Movistar, que se la sacudió con un gol de Borja tras una rápida contra llevada por Fits a los 13 minutos. Bolo tuvo una ocasión para empatar, pero resolvió mal el mano a mano con García. El meta local le sacó otra pelota comprometida a Jesulito, en una fase de acoso blanquiverde que provocó un tiempo muerto de Pato, técnico local. Nada se movió hasta el descanso, al que llegó el Córdoba con esperanzas. Retorno impetuoso El retorno a la pista mostró a un Inter rabioso, arengado en la caseta para evitar problemas ante un adversario que le había replicado con mucho orgullo. El Córdoba siguió a la suyo. Concentrado, intenso en la defensa y solidario. Dispuesto a capear el temporal y a merecer una oportunidad. La persiguió especialmente Perin, asumiendo galones con ganas. Uno de los canteranos, Joaquín, pegó un zurdazo que hizo tragar saliva a los espectadores del Jorge Garbajosa. Los cordobesistas no se rendían. Del Moral, en todas partes, sostenia la bandera de una brigada rebelde. El cordobés Cecilio y Fits probaron a Fabio, que respondió con acierto. En una contra, Iván Gemes estuvo a punto de batir al meta del Inter, pero se le cruzó Sepe lanzándose a ras de cancha. El canterano se echó las manos a la cabeza. Bolo vio como García le desviaba la pelota en una contra y después rechazaba la andanada de Viana. La colección de amagos seguía subiendo. Y la recompensa llegó con un tanto de Viana en una acción de estrategia. El brasileño lo celebró desbocado. El pleito se alborotó. Saltaban chispas en cada acción. Gemes no llegó a un pase de Zequi y Miguelín la tuvo tras robársela a Cecilio. El Córdoba iba con todo, pero el Inter tiró de calidad. Sepe aprovechó una jugada a balón parado para batir a Fabio y hacer el 2-1 con ocho minutos aún en el marcador. La herida la agrandó el Inter con un gol en el que se alió con el infortunio cordobés: Drahovsky sacó un córner y el balón tocó en Zequi y sorprendió a Fabio. Josan apostó por el portero jugador y le salió bien la fórmula. Lucas Perin puso el 3-2 tras una buena circulación de balón. Siguió arriesgando el Córdoba en busca de la igualada y la rozó con un tiro al poste de Álex Viana. Los blanquiverdes hicieron merecimientos para algo más. No sumaron puntos en Torrejón, pero sí crédito para el futuro que se les avecina. Ficha técnica 3 - Movistar Inter: Jesús García, Sepe, Rubi Lemos, Kaito, Tomás Drahovsky -equipo inicial-, Borja, Anaya, Cecilio Morales, Montero, Martel y Fits. 2 - Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Fabio, Lucas Bolo, Álex Viana, Lucas Perin, Pablo Del Moral -equipo inicial-, Zequi, Jesulito, Ismael, Miguelín, Rafalillo, Iván Gemes, Álex Bernal y Joaquín. Goles: 1-0 (14') Borja. 1-1 (31') Álex Viana. 2-1 (33') Sepe. 3-1 (35') Zequi, en propia puerta. 3-2 (36') Lucas Perin. Árbitros: Menéndez Nistal y Vilas López. Amonestaron con amarilla a los locales Kaito, Martel y Drahovsky y a los visitantes Lucas Perin y Álex Viana. Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada del campeonato de Liga de Primera División disputado en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, ante unos 2.200 espectadores.