Ciudad de Lucena - Atlético Espeleño: un derbi de impacto en Tercera RFEF

Comienza la cuenta atrás. Con cuatro finales por delante, poco decidido y los objetivos en el aire concurrirán los cinco equipos cordobeses presentes en el Grupo 10 de Tercera RFEF en esta vigesimoséptima jornada del calendario, edulcorada por una nueva edición de los clásicos derbis provinciales, a la par que por un reguero de partidazos que prometen emociones fuertes a falta de tan solo un puñado de fechas para dejar resuelto el campeonato. El plato fuerte del fin de semana, así, lo pondrá el choque de dinámicas provincial provincial entre el Ciudad de Lucena y el Atlético Espeleño en territorio aracelitano (domingo, 12.00 horas), cabeza de cartel en un panel de compromisos en el que también tendrán su cuota de protagonismo la visita del CD Pozoblanco al Cartaya (sábado, 17.00 horas), la del Salerm Puente Genil al Conil (sábado, 17.30 horas), o el choque a domicilio del Córdoba CF B frente al Bollullos (domingo, 18.00 horas), que completa la agenda.

Ciudad de Lucena - Atlético Espeleño

El feudo lucentino servirá como escenario para un choque entre dos de los conjuntos revelación de este segundo tramo de temporada. Tanto celestes como rojillos, así, concurren en la vigesimoséptima jornada con propósitos algo dispares en la clasificación, aunque convergentes en un punto en particular: mantener su buena racha a costa de la del otro. En lo relativo al Ciudad de Lucena, en primera instancia, la cita cobra especial significado tras haber perdido su condición de equipo asentado en la zona de playoff -al menos sobre el papel, ya que el Sevilla C no podrá disputar el mismo-, un contexto propiciado por el pasado empate a domicilio frente a precisamente el tercer filial hispalense (1-1), durante el pasado fin de semana. De vuelta al hogar, eso sí, los de Falete, que parten sextos y a dos puntos de distancia de la quinta plaza, buscan un más tres de postín para reivindicar su candidatura, una vez más, en los puestos cabeceros de la clasificación.

Los de Juan Carlos Quero, por otro lado, visitarán el Estadio Ciudad de Lucena con la intención de terminar de atar la permanencia, bien hilada durante las últimas semanas, aunque ahora a tan solo cuatro puntos de distancia de hacerse matemática. Sin duda, un contexto idílico tras los claroscuros del arranque espeleño en la categoría durante la primera fase del campeonato, que contrasta con la brillante reacción del conjunto de Espiel y el impecable estado de forma que presenta durante las últimas fechas, valedor hasta alzarse a la actual novena plaza, con 34 puntos en el casillero y un amplio colchón de ocho sobre el descenso. De saldo, además, cuatro triunfos en las últimas cinco jornadas para impulsarse también en el terreno de las sensaciones.

Paralelamente, la entidad lucentina también ha movido ficha en busca de garantizar el ambiente durante el choque del próximo domingo, disponiendo una promoción especial entradas -al igual que se realizó ante el Conil- con la que tanto adultos como niños podrán hacerse con su localidad por un precio único de dos euros, habilitadas hasta las 9.30 horas del mismo día del encuentro (Bar Jardín). Desde esa franja hasta el choque, por otro lado, las localidades pasarán de nuevo a la cuota habitual, de 10 y 5 euros, respectivamente, y podrán ser adquiridas en las taquillas del propio estadio.

Bollullos CF - Córdoba CF B

El filial blanquiverde pondrá a prueba también su buen momento con una visita de reivindicación a un rival complejo como Bollullos, adversario de la ocasión tras el meritorio triunfo ante el Atlético Antoniano en El Arcángel (1-0) que ha tensado sobremanera la lucha por el liderato en este arreón final del calendario. Como segundos clasificados, con el pase a la fase ascenso asegurado y un expediente de tres victorias consecutivas de respaldo, así, los pupilos de Diego Caro visitan el Eloy Ávila Cano en una situación excepcional, a tan solo dos puntos del primer puesto y con la firme premisa de seguir metiendo presión al cuadro lebrijano, que continúa a la cabeza del Grupo 10 de Tercera RFEF, aunque ahogado y sin margen de maniobra tras ceder el golaverage durante el pasado choque en tierras cordobesas.

Enfrente quedará un Bollullos asentado en terreno de nadie y con la intención de volver a los aledaños de la fase de ascenso en este último tramo, tras una racha de irregularidad que ha embarrado su buen hacer esta temporada. Ciertamente, el cuadro onubense pronto se destapó como el conjunto revelación durante la primera vuelta del campeonato, recién ascendido, haciéndose un fijo en la zona alta y apropiándose de una de las plazas en la cotizada fase de ascenso. Ahora, alejado de su mejor versión, se ha visto relegado a un distanciado octavo puesto, actualmente a siete puntos de la marca del playoff y sin opción a fallar en lo que queda. Esa será una necesidad, precisamente, en la que el propio cuadro blanquiverde buscará enmarcarse para hacer daño a un equipo que acumula dos actuaciones caseras sin sumar un solo punto de forma consecutiva.

Conil CF - Salerm Puente Genil

Los de Juanmi Puentenueva visitarán a un Conil enrabietado con la intención de también cerrar su mala dinámica de las últimas fechas. Tras dos derrotas en sus dos pasadas actuaciones, el conjunto rojillo ha perdido relativo margen en la zona alta de la clasificación, pasando al actual cuarto puesto con 42 puntos y tan solo con otros dos de colchón respecto a la sexta plaza. Con el Sevilla C como propietario del tercer lugar en cabeza, la distancia se eleva a ocho tranquilizadores puntos respecto al séptimo en la tabla, el propio Conil (35), previsible marca de la permanencia una vez el filial hispalense salga de la ecuación en vistas a la fase de ascenso, que queda a cuatro fechas de concretarse. Mientras tanto, eso sí, los pontanos ultimaron hacer matemática su presencia, al igual que recuperar la condición de mejor visitante del Grupo 10 de Tercera RFEF, a un punto de separación de la marca del Atlético Antoniano.

Desde el otro lado partirá un Conil en horas bajas, con un punto de los últimos 12 en juego como saldo para obstaculizar su ascensión a la zona cabecera. Tras descolgarse en mitad de la mala racha, el conjunto gaditano ha pasado a verse relegado precisamente a la séptima plaza, aledaña de la pugna por la fase de ascenso, aunque en un contexto compartido con al menos otros tres competidores como el Bollullos (35), el Espeleño (34) y el CD Pozoblanco (33). Un escenario de dificultad en el que la fiabilidad del Municipal Antonio Pérez Ureba pasará una vez a examen, en un cuadro conileño que, por contra, mantiene su cartel de tercer equipo con mejor rendimiento en casa en todo el Grupo 10.

Cartaya AD - CD Pozoblanco

La agrupación pozoalbense buscará dejar amarrado el objetivo de la salvación con una reválida a domicilio ante un Cartaya también necesitado. Tras un tramo final marcado por la irregularidad, de esta forma, los blanquillos llegan estimulados por el pasado triunfo ante el Rota en el Municipal (2-0), sinónimo de tres puntos que cerraron una racha de tres encuentros consecutivos sin llevarse la victoria, con un punto de nueve disputados como balance. Desde la décima plaza, con otros 33 puntos y a siete de distancia del farolillo rojo, la permanencia se hará matemática bajo una sencilla premisa: sumar al menos dos victorias en lo que queda, o bien esperar un pinchazo de alguno de los implicados en la parte baja de la clasificación.

El adversario será un Cartaya con la libreta de cuentas también en pleno apogeo durante estas últimas fechas del calendario en el Grupo 10 de Tercera RFEF, a las que llega ahogado y a tan solo dos puntos de la marca del descenso. Como decimotercer clasificado, con 28 como bagaje y haciendo las veces de frontera con la salvación, los onubenses recibirán a los de Antonio Jesús Cobos con la también intención de afianzar su nueva dinámica tras imponerse a domicilio en el choque ante el Xerez CD (0-2) durante la pasada jornada, con un triunfo que sirvió para abandonar la zona de peligro -una posición frecuentada habitualmente a lo largo del presente curso- y encarar los últimos cuatro compromisos de la agenda desde un prisma altamente positivo.