En la sala de prensa del Camp Nou se siguió escenificando el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid que se había jugado minutos antes en el césped. Un Ancelotti cariacontecido contestaba las preguntas de los periodistas con un semblante más serio de lo habitual mientras Xavi reflejaba satisfacción y contenía la euforia que le rodeaba.

Ancelotti "duda" del VAR

Y ante los micrófonos y las cámaras saltaba la noticia una vez más. Al ser preguntado el italiano por qué había perdido el Real Madrid para ganar, Carletto advertía lo siguiente: “Hemos hecho un buen partido, hemos merecido ganar, estaba ganado. Luego se queda la duda de este gol que nos han anulado. Lo hemos intentado todo al final, hemos perdido un poco de equilibrio y marcaron. El partido ha sido muy bueno, nos vamos con la confianza de que podemos acabar bien la temporada”.

Cuestionado por esa duda de la que hablaba, el técnico madridista se extendía en la respuesta: “¿Tú crees que era fuera de juego? Sí, sí… hay que aceptarlo. Pero me quedo con la duda. Seguro no hay nada. Tenemos derecho a tener esa duda”. Una duda que sembraba el entrenador y respaldaba el resto de la expedición. No gustó a los blancos caer así, con un gol ya celebrado, el de Asensio, que se anuló tres minutos después, tras ver cómo el VAR trazaba unas líneas que no tienen mucha credibilidad en general entre los futbolistas, sean del equipo que sean. “Habrá que creérselo”, admitía resignado Courtois.

Xavi, "de traca"

Minutos después era Xavi quien se sentaba ante la prensa y al ser informado de las dudas que deslizaba el técnico del Real Madrid afirmaba sorprendido: “Me sorprenden estas declaraciones de Ancelotti, porque el VAR es algo científico. No hay debate ahí. O lo es o no lo es. Es fuera de juego. Si hoy se habla del VAR ya es de traca”.

Un periodista catalán el invitaba a hacer otra lectura, advirtiendo que en Bilbao el Barcelona ganó con dos decisiones claves del VAR, un gol confirmado a Raphinha y un gol anulado a Williams. Y ante el Real Madrid se repetía la historia con el gol invalidado a Asensio. La lectura que hacía invitaba a pensar en el perjuicio sistemático al Barça antes de la aparición del videoartbitraje. Peligrosa interpretación que Xavi sorteó con habilidad: “Sin VAR es mucho más difícil decidir y con VAR el fútbol es más justo, es impepinable. Otra cosa es una jugada de interpretar como unas manos o una entrada. Pero un fuera de juego es o no es fuera de juego”.

Liga empatada sin el VAR

La realidad objetiva y cuantificable es que a estas altura de la temporada el Barcelona le saca doce puntos al Real Madrid, 68 de los azulgrana por 56 de los blancos. Y si no se hubiese implementado el uso del VAR en el fútbol estarían empatados ambos. Un dato que ofrece dos lecturas y abre un debate.

Para los azulgrana esto demuestra que cuando el fútbol se objetiviza con el uso de la tecnología, el Barça está arriba por méritos propios. Desde la trinchera blanca, y más aún tras conocerse el escándalo del pago del club culé a Enríquez Negreira, es sospechoso que el VAR hay sido cómplice necesario en estas decisiones que han abierto brecha entre los dos pesos pesados del fútbol español. Demasiada casualidad, sobre todo si se atiende a las palabras que dirigió Negreira al Barça en 2020 en su última propuesta para retomar la relación: “Puedo ayudaros con el VAR”.

El fútbol, este que nos toca vivir esta temporada, es un ejercicio de fe y a día de hoy el Real Madrid tiene más sospechas que otras cosas. Ancelotti duda del VAR y parece hasta natural con todo lo embrollo que hay. El Barça se aferra al videoarbitraje para justificar unas decisiones que Xavi califica de “impepinables”. Lo único que parece claro es que la Liga ha quedado casi sentenciada. Al debate del VAR le quedan muchos más partidos para resolverse.