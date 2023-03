El Barça demostró algo más de hambre que el Madrid. Se les notaba enrabietados, espoleados por el público, con ganas de dejar la Liga vista para sentencia, ansiosos por demostrar que, esta temporada, son superiores. En la Liga, claro. El Madrid, pensando más en la Champions, en su competición fetiche, jugó a ráfagas, con Vinicius y Benzema erráticos. Es preocupante para el Madrid el nivel del francés, que sigue a un nivel bajo, muy lejos del jugador que hace no tanto ganó el Balón de Oro. Lewandowski tampoco está para tirar cohetes. Tiene ocasiones, pero no las mete. Ojo ahí. La segunda parte fue un correcalles, con ocasiones para ambos equipos, lanzados a por el partido… Y Asensio pudo dar la victoria al Madrid, pero apareció el VAR. El gol de Kessié, cuando mejor estaba el Madrid, justo al final, es una victoria que casi vale una Liga para el Barça. La Liga de Xavi, que se resarciría así de los fiascos en Europa. Al Madrid le queda la Champions, que no es poco.

Había sido una semana complicada, inusualmente ajetreada. Las informaciones sobre Negreira se multiplicaban. Laporta se defendía como gato panza arriba buscando enemigos fuera. El Madrid avanzaba en la Champions y quedaba pendiente del sorteo del viernes. Espera el Chelsea. A todo esto se nos venía otro Gran Premio de Fórmula 1 que prometía emociones fuertes. Y las hubo. Dos polémicas sanciones dejaron a Alonso sin el podio que se había ganado en la pista, que luego le volvieron a otorgar. Ah, Sainz acabó por delante de Leclerc. Bravo. Esto es sólo el principio, nos vamos a divertir este año. Con todo esto, me vienen a la mente las semanas limpias de Clásico en las que recordábamos los enfrentamientos, las polémicas, los cambios de camiseta de algunos como Figo, Schuster, Laudrup o Luis Enrique o disfrutábamos con las entrevistas a los protagonistas. Era una previa del partido desde todos los ángulos. Canal + ofrecía unas retransmisiones espectaculares, con más cámaras que nunca. Y en los últimos años el partido se calentaba en nuestro Chiringuito. Este Clásico ha sido bien distinto. Para algunos empezó con el comunicado del Real Madrid anunciando que se presentará como acusación particular. Eso ha dañado la relación de Florentino con Laporta, aunque sólo aparentemente. Pero, ojo, la buena noticia es que durante noventa minutos nos hemos olvidado del escándalo Negreira y hemos disfrutado de fútbol y sólo fútbol. Eso únicamente lo consigue un Barça - Real Madrid. Aunque sea por unas horas, celebrémoslo. Pitos y aplausos El VAR se ha convertido en una herramienta perjudicial para el espectáculo. Ralentiza los partidos, indigna a casi todos y genera confusión. Que lo arreglen o que lo quiten. A Luis de la Fuente, además de contar por qué no cuenta con Ramos, se le olvidó incluir a Gabri Veiga en la convocatoria. Su potencia, descaro y gol son más que necesarios en la selección española. El Valencia tiene un gravísimo problema: fuera de casa se diluye por completo, no compite. Baraja pide el apoyo de Mestalla para salvar la categoría. Situación límite para un histórico de nuestro fútbol. Los jugadores del Málaga están demostrando orgullo, garra y un fútbol desconocido hasta ahora. Qué pena no haber visto antes esta versión del equipo, la salvación está ya a diez puntos. El tiempo se acaba.