El Salerm Puente Genil se apaga y lo paga ante el Bollullos en el Manuel Polinario

Borrón y cuenta nueva. El Salerm Puente Genil no pudo sacar nada positivo de su recepción al Bollullos en el Manuel Polinario (0-3), sede de un duelo aparejado y con ritmo que acabó siendo resuelto por el cuadro onubense tras un frenesí goleador de apenas cinco minutos, precedido de la expulsión por roja directa a Juanfran que dejó a los de Juanmi Puentenueva en inferioridad numérica durante el último tramo.

Aguanta y mazazo

La primera mitad se resolvió con el marcador intacto. Entre igualdad, juego posicional e interrupciones, tan solo Fernando Rodríguez tuvo espacio para probar suerte con un testarazo que se marchó rozando el travesaño, como única opción de peligro palpable, junto a un disparo forzado de Manu Rodríguez en los visitantes, antes de poner rumbo a vestuarios. En el segundo acto la tónica no varió un ápice, dando paso a otro capítulo marcado por el equilibrio y la igualdad, con ausencia de ocasiones aunque con la intensidad como nota dominante. Tan solo la expulsión de Juanfran Holanda pudo sacar a la contienda de esos cauces, dejando a los rojillos en una inferioridad numérica que el Bollullos no tardaría en aprovechar, con los últimos cinco minutos del encuentro como excusa para anotar tres rápidas dianas, dos por mediación de Lobo y una de Lucas Álvarez, que sellaron el 0-3 definitivo.

Con este resultado, el Salerm Puente Genil cede la tercera derrota en sus últimas cuatro actuaciones caseras, perdiendo margen en la zona alta, dejando escapar la tercera plaza, ahora propiedad del Sevilla C -que no podrá disputar la fase de ascenso, no obstante-, y sumando un revés de calibre pese al trabajo demostrado. Siguiente choque, otra oportunidad: a domicilio ante el Conil.