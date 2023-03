El Córdoba CF B prepara una batalla por el liderato ante el Antoniano en El Arcángel

Cinco finales por delante. Los equipos cordobeses concurren en la fase más trascendental de la temporada con un nuevo fin de semana de cruces eléctricos por delante, escenario de impacto al que tanto el Córdoba CF B, el Ciudad de Lucena, Salerm Puente Genil, CD Pozoblanco y Atlético Espeleño asistirán en busca de tres puntos para afianzar sus objetivos esta temporada. En ese sentido, el plato fuerte de la jornada vendrá dado por el choque directo entre el filial blanquiverde y el Antoniano en El Arcángel (domingo, 12.00 horas), batalla por el liderato que encabezará el panel de partidazos de la ocasión en el Grupo 10 de Tercera RFEF. Seguidamente, también actuarán a domicilio el cuadro pontanés, ante el Bollullos (domingo, 12.30 horas), los pozoalbenses, ante el Rota (17.00 horas) y el conjunto espeleño, en su recibimiento al Conil (domingo, 17.30 horas), con el la escuadra lucentina cerrando el elenco en su visita al Sevilla C (12.00 horas).

Córdoba CF B - Atlético Antoniano

El duelo de la temporada. Los de Diego Caro abordan la vigesimoquinta jornada del campeonato ante una prueba de temple y calibre, con opciones de recortar distancias en el liderato y hacerle largo el último tramo de campaña a un Atlético Antoniano al borde de lo intratable durante los últimos meses. El coliseo blanquiverde, así, será sede y testigo del cruce entre el primer y segundo clasificado del Grupo 10 de Tercera RFEF, con apenas cinco puntos de separación entre ambos, sensaciones encontradas en un lado y el otro, y un buen puñado de alicientes para enmarcar un choque de trenes en toda regla, que además llega en buen momento. La joven agrupación blanquiverde, precisamente, arrastra el dulce regusto de haber cosechado dos triunfos durante sus últimas dos citas, además del cartel de ser el mejor cuadro casero de la categoría, también el único invicto.

En el otro lado concurre un cuadro lebrijano decidido a adjudicarse el pulso por el ascenso directo durante la cita en El Arcángel, en la que una hipotética victoria visitante cerraría prácticamente cualquier opción de acceso a la primera plaza. En esa idea, contrastando con su irregular momento, el cuadro sevillano llega a tierras cordobesas con media decena de puntos como colchón -todavía se mantendría como líder pese a caer derrota-, aunque con un momento de irregularidad vigente como carta de presentación. Sus dos últimos compromisos, ambos ante rivales cordobeses, también reflejan ese contexto, con el apurado triunfo lebrijano ante el Salerm Puente Genil de la pasada jornada (3-1), y la previa derrota frente al Espeleño en su visita al Municipal de Espiel (2-1).

Salerm Puente Genil - Bollullos CF

Los rojillos regresarán al calor del Manuel Polinario con la intención de lamerse las heridas tras el pasado revés ante, precisamente, el Antoniano, frente al que se pugnó, bregó y luchó, pese a la remontada local, en una cita vibrante de la zona alta que se resolvió por detalles. Con la miel en los labios, aunque el sabor agridulce todavía en la boca, así, los de Juanmi Puentenueva inician otra semana de defensa de su actual tercera plaza con 43 puntos como balance, manteniendo el margen de otros cuatro respecto a los puestos fuera del playoff, marcados por el Gerena (39).

Enfrente lo que llegará será un Bollullos con ansias de reválida tras descolgarse de la pugna por la fase de ascenso, un escenario en el que el cuadro onubense se ha mantenido desde su reacción inicial casi prácticamente desde el primer tramo de la temporada. Ahora, no obstante, sumido en una dinámica negativa que se extiende a las últimas cinco jornadas, con un punto de 15 posibles como balance, su situación se ha visto desplazada al octavo puesto, con 32 puntos y a siete del quinto clasificado, el Ciudad de Lucena, que delimita la zona con premio. Como uno de los peores visitantes de la categoría, además, las urgencias bollulleras también se presentan como terreno lícito a explotar para los rojillos.

Durante las últimas fechas, por otro lado, la entidad pontanesa también ha confirmado la marcha de José Antonio Franco, que abandona el plantel cordobés por "motivos laborales" tras recalar en el mismo durante el mercado invernal de fichajes del pasado curso.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Franco



Franco deja de ser jugador del Salerm Cosmetics Puente Genil F.C. debido a motivos laborales.



Desde el club queremos dar las gracias a Franco por el trabajo y esfuerzo de cada día por este club.



Te deseamos la mayor de las suertes. pic.twitter.com/xv1PUehNM7 — Salerm Puente Genil F.C. (@SalermPG) 15 de marzo de 2023

CD Pozoblanco - Rota CD

La escuadra pozoalbense aborda las últimas cinco fechas del calendario con una situación similar a la del pasado curso, tras un estado de tranquilidad y sosiego prolongado durante buena parte del año, aunque ahora frente a un contexto que entraña cierto peligro: la zona de descenso aprieta. Y es que los de Antonio Jesús Cobos, propietarios semi-permanentes de un puesto en la media tabla durante los últimos meses, llegan a la recta final del campeonato como equipo duodécimo clasificados, además de actualmente a tan solo cinco puntos del farolillo rojo, con el saldo de dos derrotas en sus dos pasadas ponencias para encender la alarma.

La contrapartida será un Rota exigido a ganar para reimpulsarse a la lucha por la permanencia, a siete puntos actualmente. Los gaditanos, con solo 19 en el casillero y antepenúltimos en la clasificación, concurren en el Municipal de Pozoblanco haciendo gala de un bagaje terrible, tras sumar un punto de los últimos 27 disponibles. Ese empate, eso sí, llegó durante su pasada actuación casera ante el Xerez CD (1-1) en el Navarro Flores, donde taponó temporalmente la sequía, aunque sin la fuerza necesaria para engancharse de nuevo a la pugna por la salvación.

Como promoción para el duelo, además, la entidad blanquilla también dispondrá una entrada a un precio simbólico de cinco euros para su retirada por parte de cada abonado de la presente campaña, que podrá hacerse con ella en las taquillas del estadio.

𝑶𝑩𝑱𝑬𝑻𝑰𝑽𝑶: 𝑳𝑳𝑬𝑵𝑨𝑹 𝑬𝑳 𝑴𝑼𝑵𝑰𝑪𝑰𝑷𝑨𝑳❗❗



Recuerda que por ser socio, podrás sacar en taquilla 1 entrada a 5€ para tu acompañante.



No hay excusa, ¡¡El DOMINGO A LAS 17:00 nos vemos en el Municipal!! pic.twitter.com/HU5hxYSVAn — CD Pozoblanco (@C_DPozoblanco) 16 de marzo de 2023

Atlético Espeleño - Conil CF

El Atlético Espeleño pasará revista a su buen momento en una final anticipada con un sustancioso premio en juego: sumar un triunfo para prácticamente dejar atada la permanencia en el Grupo 10 de Tercera RFEF. Los de Juan Carlos Quero, que han encontrado la receta para el triunfo durante este segundo tramo de la temporada, de esta forma, siguen atravesando uno de sus momentos más dulces en el terreno competitivo, acentuando, ahora también, por el pasado triunfo en el pulso entre recién ascendidos ante el Bollullos (1-3), que arrojó tres puntos de valor a sus arcas para dejar encaminado el tan lejano objetivo de la salvación que partía hace unos meses. Estimulados por ese cambio de aires, precisamente, desde la décima plaza, con 31 puntos, a otros seis del descenso, la opción de certificar virtualmente su presencia en la quinta categoría nacional durante el próximo curso queda relativamente al alcance de la mano.

En el otro lado llega un Conil también firme en su intención de sumar de tres para recuperar margen en los aledaños de la zona con acceso a la fase de promoción, un terreno frecuentado hasta hace tres jornadas, pero ahora ligeramente alejado tras sumar solo un punto de los últimos nueve disputados. Como séptimos, con 35 en el casillero y a otros cuatro del quinto, así, los conileños viajan al Municipal de Espiel con la idea de cerrar su mala dinámica, extendida también en lo relativo a sus actuaciones a domicilio, donde también encadenan dos derrotas consecutivas.

De cara a la inminente cita, además, la propia entidad espeleña también ha aprovechado para lanzar una promoción especial de entradas, con un precio único de cinco euros y la posibilidad de que cada abonado acuda al encuentro junto a un acompañante, de forma totalmente gratuita previa recogida de su invitación.

El domingo queremos el Municipal a reventar por eso, AFICION os decimos que...sois parte fundamental para lograr el objetivo y este partido sabemos que seréis clave empujando desde la grada 🙌💪🏟️



¡ OS ESPERAMOS, NO PODEIS FALTAR ! 🔴⚪🙌 pic.twitter.com/LK0bUOtPey — 𝘼𝙏𝙇𝙀𝙏𝙄𝘾𝙊 𝙀𝙎𝙋𝙀𝙇𝙀Ñ𝙊 (@AtcoEspeleno) 16 de marzo de 2023

Sevilla FC C - Ciudad de Lucena

La vigesimosexta jornada del calendario también tendrá ciertos aires de final anticipada para el enrachado bloque celeste, que visita la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros para ser partícipe en una verdadera batalla entre implicados en la zona alta de la tabla. Los de Rafael Carrillo “Falete”, con una racha inmejorable de cuatro triunfos consecutivos a sus espaldas, han conseguido reaccionar y tomar la medida al campeonato en el momento oportuno, elevando sus prestaciones, mentalidad y producción para ahora enmarcarse en el quinto puesto, con 39 puntos -en igualdad con el sexto-, aunque con el respaldo de las sensaciones a su favor.

Y es que lo homólogo será un Sevilla C situado directamente por encima de los aracelitanos en la clasificación, como cuarto en la tabla, con 42 puntos, aunque con la importante merma de no poder disputar la fase de ascenso dada su condición de tercer cuadro dependiente -con el filial sevillano ocupando plaza en el Grupo 4 de Segunda RFEF actualmente, además de en descenso-. Sus puntos en juego, no obstante, sí pasan a ser una realidad en estos últimos coletazos de la competición regular, en los que el conjunto hispalense concurre con nueve encuentros de imbatibilidad como carta de presentación, habiendo cerrado, además, una racha de cuatro empates consecutivas durante su última cita, con victoria ante el Coria (1-0).