El Córdoba Futsal cae ante el Betis y queda en una situación crítica

No hay manera. Se ponga como se ponga, siempre termina igual. Ya son siete derrotas consecutivas, once jornadas ligueras sin ganar y una situación enquistada como inquilino de los puestos de descenso. El Córdoba Futsal se queda en una situación crítica después de perder ante el Real Betis Futsal (4-3), un adversario en cuya cancha siempre había puntuado en Primera División. Esta vez no lo logró. Estuvo cerca, sí, porque le puso mucho corazón hasta el último instante. Pero lo que hace no le da para agarrar victorias y esa anemia de triunfos le convierte en un manojo de nervios en los momentos más inapropiados.

Ante el Betis se puso dos veces por delante en el marcador y mostró una imagen solvente, pese a las ausencias que arrastraba. Debe sobreponerse a demasiados obstáculos en un curso que se le está haciendo una pesadilla. El Betis sacó más partido en sus buenos momentos. El Córdoba también los tuvo, pero no se reflejó en los números. Lo de siempre. Frenar la sangría atrás Josan González tiró de lo más clásico de su repertorio, colocando a Lucas Bolo como jefe atrás en la posición de cierre y la misión de liderar una cura necesaria: reparar la sangría de goles recibidos en una campaña extraña, en la que las continuas apelaciones a la concentración máxima se han visto salpicadas por episodios de desenchufe que fueron extremadamente dañinos. A los 50 segundos, primer paradón de la noche tras un trallazo de Raúl Jiménez. El Betis salió punzante, consciente de la posible moral quebradiza de un adversario en apuros. El Córdoba, claro, quiso ofrecer un aspecto competitivo para intimidar y buscar sus opciones en una plaza que tradicionalmente se les dio bien. En sus dos visitas en Primera no habían caído: una victoria (1-2) y un empate (1-1), en el pabellón de Amate. Esta vez hubo cambio de escenario y el duelo de rivalidad andaluza se llevó al Palacio de Deportes de San Pablo, más majestuoso pero menos presionante. La primera aparición clara del Córdoba la protagonizó Viana, que dribló a un rival antes de soltar un derechazo que obligó a volar al argentino Nico Sarmiento. La pelea estaba abierta. Saura le dejó una pelota muerta a Del Moral, que iba en carrera, y el furioso pateo del mostoleño se le fue alto. Las rotaciones de Josan mantenían el pulso de un partido entre dos rivales que se respetaban. Los cordobesistas no iban a lo loco. Jugando de manera muy solidaria, con apoyos constantes y mucho sacrificio en defensa, contenían a un Betis empujado por un dinámico Rafa Henmi. Los de Heliópolis no veían el modo de inquietar a Fabio ante la pegajosa presión y la certera colocación de sus rivales. El choque era áspero, muy táctico, con poco margen para los alborotadores. Hasta los futbolistas más creativos se ponían el traje de funcionario y cumplían con pulcritud, domando su instinto en beneficio del grupo. Se trataba de no cometer de errores y esperar la oportunidad. Ese talante lo compartieron ambos, que se observaban sin llegar a morder. Del Moral, Jesulito y Zequi se aliaron para montar una contra que concluyó con un tiro raso que desvió Sarmiento, que en cada intervención acertada montaba una peculiar coreografía de automotivación. El argentino, sin embargo, picó en una acción en la que Miguelín cayó en área tras recibir el toque del portero en su salida. Penalti. Se fue hacia la pelota Alberto Saura y la rompió: 0-1. Un buen escenario para seguir remando. Bruno García pidió tiempo para tratar de reparar el desaguisado antes del intermedio. Estuvo a punto Charly, que envió la pelota al poste en un tiro esquinado ante Fabio. Una mano de Del Moral provocó la sexta falta y la aparición de Fer Drassler en los diez metros para firmar el empate. Josan llamó al orden para que no se escaparan las riendas. Y logró algo más que eso: Zequi resolvió con un derechazo un servicio de Del Moral. Sin embargo, la réplica fue inmediata. Eric Pérez anotó el empate a falta de veinte segundos. El partido cambió de ritmo de un modo radical: del bolero al rock duro. Un aldabonazo cordobés El argentino Lucas Bolo hizo trabajar a su compatriota Nico Sarmiento en un zurdazo a pase de Del Moral cuando no se había cumplido un minuto de la segunda parte. Eric, por su parte, asustó a Fabio en una acción en la que los blanquiverdes tragaron saliva. La trascendencia se mascaba en San Pablo. El Córdoba no se quedó parado. Después de una parada a Eric, Fabio sacó rápido y Jesulito montó una contra que terminó con un tiro de Lucas Perin que desvió Sarmiento. Los de Josan se mostraban firmes, con Del Moral muy en su papel. Sin embargo, el Betis pegó fuerte con un gol de Carrasco tras una certera combinación después de pelearlo en la presión. En apenas unos segundos, Fabio sacó con el pie un tiro de Fer Drassler evitando que la herida se hiciera mayor. El Betis había dado la vuelta al resultado y al Córdoba le tocaba examinarse de nuevo de su asignatura pendiente. A los de Josan les costaba rehacerse. Fabio abortó varias llegadas béticas en una fase en la que el dominio local era patente. Y Piqueras, en un disparo a la media vuelta como colofón a una rápida transición, puso el cuarto en el marcador y añadió más motivos para el dolor de un Córdoba al que el partido se le había transformado en una tortura. Con Lucas Perin hiperrevolucionado y todo el grupo preso de los nervios, el Córdoba exprimió todo lo que tenía -salió a la pista el canterano Rafalillo- para tratar de darle la vuelta a una situación que se le había torcido. El ambiente se enrareció después de que Del Moral marcara a falta de cuatro minutos cuando el local Eric Pérez estaba sobre el parqué doliéndose de un golpe. Con Miguelín de portero jugador, el Córdoba apeló a la heroica. Jesulito rozó el empate a falta de tres. El Betis empezaba a ver fantasmas. Sarmiento le sacó un lanzamiento raso a Jesús Rodríguez y Bruno García pidió tiempo muerto. En San Pablo contenían la respiración. El Córdoba tuvo la pelota, pero el Betis tuvo la ocasión para hacer otro más. El final fue tremendamente feo, con una roja directa a Ismael, que se enzarzó con Piqueras, que también se fue a la caseta. Un gol fuera de tiempo -de saque de puerta de Fabio- cerró el derbi y deja al Córdoba en una situación crítica, con once jornadas ya sin ganar y en puesto de descenso. La próxima semana llega el Xota a Vista Alegre. Final de finales. Ficha técnica 4 -Real Betis Futsal: Sarmiento, Piqueras, Raúl Jiménez, Lin, Eric Pérez -equipo inicial-, Pablo Muñoz, Henmi, Carlos Sanz, Raúl López, Charly, Fer Drassler, Chano, Carrasco y Raúl Sánchez (p). 3 -Córdoba Futsal: Fabio, Lucas Bolo, Miguelín, Saura, Álex Viana -equipo inicial-, Zequi, Jesús Rodríguez, Ismael, Lucas Perin, Pablo Del Moral, Jesulito, Álex Bernal, Rafalillo y Víctor (p). Árbitros: Carrillo Arroyo y Cordero Gallardo. Amonestaron con tarjeta amarilla a los locales Bruno García, Piqueras (2), Henmi, Raúl Jiménez, Raúl Sánchez y Sarmiento y a los visitantes Josan González, Jesulito, Jesús Rodríguez, Lucas Bolo,Viana y Pablo Del Moral. Roja directa a Ismael. Goles: 0-1 (16') Alberto Saura, de penalti. 1-1 (19') Fer Drassler, de doble penalti. 1-2 (19') Zequi. 2-2 (20') Eric Pérez. 3-2 (26') Carrasco. 4-2 (31') Piqueras. 4-3 (36') Del Moral. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 20 del campeonato nacional de Liga de Primera División, disputado en el Palacio de Deportes San Pablo de Sevilla ante un millar de aficionados.