Mohamed Katir, medallista en los pasados europeos y mundiales al aire libre, inició la temporada de pista cubierta logrando la mejor marca mundial del año en 1.500 metros lisos, con 3:35.48, en una reunión que se celebró en Val-de-Reuil (Francia) el pasado 5 de febrero. Sin embargo, como ya hizo el pasado año, no estará en el Europeo bajo techo que se disputará el próximo mes de marzo ni en los Campeonatos de España a finales de este mes. Su temporada en pista concluirá el próximo 22 de febrero en la reunión de Madrid, incluida en el World Athletics Indoor Tour, aunque antes, mañana miércoles, competirá en el Meeting Hauts de France. Ayer, en el acto de la firma de patrocinio con la empresa Gougo, el atleta atendió en exclusiva a La Opinión.

¿Con qué objetivo ha afrontado la temporada en pista cubierta?

La pista cubierta siempre la tengo para mantenerme en forma y no estar seis meses sin competir, que eso es malo de cara al verano. Me viene bien correr algún 1.500, algún 3.000 y un meeting fuerte porque me da un plus para el aire libre.

¿Pero no irá al Europeo, como hizo el año pasado cuando renunció por el Mundial?

Yo sé que hay muchísima gente que quiere que vaya al Europeo, pero tienen que entender yo soy humano, que también tengo objetivos muy claros, que este año están centrados en verano, en el Mundial al aire libre, y ahí es donde quiero estar bien. Yo prefiero gastar cartuchos en algo que es muy importante como la Diamond League y el Mundial de verano, antes que en la pista cubierta, la verdad.

Encima estamos en un año preolímpico, por lo que todo lo que haga al aire libre cobra mayor importancia.

Por eso cuanto menos gaste energía en lo que no es necesario, mejor me vendrá mejor para lo que es necesario, que es más adelante.

Pero así se la juega todo a una carta. ¿No es un riesgo?

Yo creo que no porque confío muchísimo en mí y en el planteamiento de mi entrenador, Gabi Lorente, y eso no me genera ninguna duda.

El año pasado le salió bien. ¿Por eso ha optado por repetir?

Así es. El año pasado me salió bien, renuncié al Mundial en pista cubierta y la temporada de aire libre me salió muy bien.

¿Ha cambiado algo de su preparación este invierno?

Lo que me veo es mejor que el año pasado, más fuerte que hace justo un año a estas alturas. Cuando hice los récords de 1.500, 3.000 y 5.000 en 2020, corrí en pista cubierta en 1.500 en 3:36 y el otro día hice en Francia casi en solitario 3:35, que es una grandísima marca de cara al verano. Eso quiere decir que estoy mejor que el año pasado.

¿Y qué hará cuando acabe la pista cubierta?

Mi última carrera será el día 22 en Madrid, donde no sé si haré el 1.500 o el 3.000, y a partir de ahí descansaré una semana y tras la misma empezaré a trabajar de cara al verano.

¿Sigue con la disyuntiva de 1.500 o 3.000 o lo tiene ya claro?

En pista cubierta puedo compaginar ambas distancias bien, pero al aire libre me voy a enfocar en 1.500, aunque haré algún 5.000 en la Diamond League. Para el Mundial tengo claro que haré 1.500.

¿Por qué 1.500?

Porque ahora me veo más fuerte en esa distancia, con más experiencia y con más seguridad. Incluso me he planteado algo que puede considerarse que casi es imposible, pero que entiendo que es posible, que es bajar de mi marca de 3:28 y batir mi récord de España. Bajar mi marca de 1.500 es un objetivo incluso mayor que el Mundial. Y entiendo que lo puedo conseguir.

¿Considera que tiene en las piernas una marca de ese calibre?

Yo creo que sí. Solo tengo que meterle un poco más de ganas, pero creo que puedo.

¿Se ve más seguro en la alta competición?

Sí, muchísimo más. Hace dos años, en los Juegos Olímpicos, aunque hice grandes marcas, iba muy nervioso. Me faltaba experiencia y confiar más en mí. Ahora tengo mayor seguridad de salir a ganar.

El noruego Jakob Ingebrigtsen se mostró imbatible en 2022. ¿Considera que ahora está más cerca de poder ganarle?

Sí, ya le gané en Mónaco y se le puede ganar. Este año él no va a hacer tampoco la pista cubierta, y eso es por algo.

Han empezado a interesarse empresas por patrocinarle. ¿Qué le aporta todo eso?

Al verme ya que estoy ganando grandes cosas, hay algunas empresas que me están apoyando. Es un gran privilegio para mí, porque me ayuda a prepararme mejor los Juegos Olímpicos de París y también a que esté más tranquilo a la hora de los entrenamientos.

Queda un año para París 2024. ¿Tiene ya en su cabeza ese objetivo?

Si te digo la verdad, ahora mismo estoy pensando más en el Mundial de este año, que se disputará en agosto en Budapest. Cuando pase tocará pensar en los Juegos Olímpicos de París, pero antes no.