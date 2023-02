El Milar hace sufrir en la primera parte a un Baxi Ferrol que termina ganando con claridad

El Milar Córdoba BF intentó sin suerte dar la campanada ante el líder destacado de la Liga Challenge de baloncesto, el Baxi Ferrol, frente al que cayó por 50-77. Las cordobesas jugaron una de las mejores primeras partes de la temporada que acabó con un empate a 31 puntos. Sin embargo, los triples del Ferrol rompieron el partido en la segunda mitad.

Las locales tardaron muy poco en demostrarle al rival que estaban dispuestas a discutirle la victoria. Un parcial de 9-2 le dio al Milar la primera renta favorable del partido (11-8, minuto 7). La dirección de Carlota Menéndez y los puntos de Vladinka Erak y Ana Picos metieron en el partido a un conjunto envalentonado, pese a que tenían enfrente al mejor equipo de la liga. Eduardo Burgos, técnico de las cordobesas, sorprendió al equipo rival al situar en la cancha a un quinteto con mucha altura, pues llegaron a estar juntas Zimmerman, Picos, Licskai y Erak. Con tantos centímetros sobre la cancha pudo pelearle los rebotes a un Ferrol que pasó a jugar a remolque del Milar. Por 15-14 ganaban las cordobesas a la conclusión del primer cuarto.

Las rotaciones del segundo cuarto no las acusó en ningún momento el Milar. Eduardo Burgos pasó a jugar con un quinteto más pequeño, ahora con dos bases, lo que volvió a sorprender a un Ferrol que controlaba el marcador solo a base de tiros libres. Más ilusión y pelea no le podía poner un conjunto que conseguía por momentos que las diferencias en la tabla que hay entre ambos no se reflejaran en la pista. El Milar llegó al descanso con el partido empatado a 31 puntos con Ana Picos como jugadora más destacada, por su lucha continua y por sus números de 7 puntos y 4 rebotes.

El Baxi rompe el partido

El tercer cuarto comenzó con el Milar por delante (33-31) pero pronto llegó un parcial de 4-19 que le dio la vuelta al marcador (37-50, minuto 28). Tres triples seguidos del Ferrol le costaron a las de Eduardo Burgos ver por primera vez lejos en el marcador a su adversario. La profundidad de banquillo la dejó patente sobre la cancha un Ferrol que convirtió 5 triples en un tercer cuarto que acabó con una desventaja de 14 puntos para el Milar (43-57).

El encuentro terminó de romperse a favor del Ferrol en el inicio del último cuarto con un festival de triples propio de un conjunto que es el máximo favorito a conseguir la plaza de ascenso directo a la Liga Femenina.